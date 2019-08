Sår tvivl om Brøndby-garanti: Jeg er sgu' bekymret

HJERTET VARMT – og hovedet koldt!

Forhåbentlig er det sådan, Jan Bech Andersen oftest driver Brøndby, selvom man af og til kan være i tvivl, om ikke begge kropsdele når kogepunktet…

Uanset hvad, så har det næppe været rar læsning for mange Brøndby-fans den analyse om Økonomisk Ugebrev har forfattet og som Ekstra Bladet bragte en historie om søndag.

SAGEN ER I AL sin komplicerede enkelhed, at den aktieemission, der skal indbringe Brøndby godt 100 millioner kroner i efteråret, næppe skal bruges på fest, farver og nye spillere, men til at afdrage gæld.

Blandt andet til Jan Bech Andersen og det nyvalgte bestyrelsesmedlem Torben Bjørn Christensen.

Læg det sammen med i daglig drift, der har mere end svært ved at hænge sammen uden disse lån fra Jan Bech og Torben Bjørn – og du har omridset af Brøndbys kvaler.

SVARET FRA JAN Bech Andersen til ugebrevet var, at der nok skulle blive investeret i både stadion, fanzone, loungeareal og MasterClass, men i tilpas tågede vendinger, der ikke afslørede alverden.

Der mangler ganske enkelt gyser i kassen, og specielt målt på en kæmpe indtægtskilde er Brøndby lysår efter. Både kørt bagud af FCK, FCM og FCN – men også af det Brøndby, der engang var dansk professionel fodbolds ubestridte lokomotiv.

Det er selvfølgelig indtægter fra spillersalg. Her har Brøndby ikke været mindre end elendige over en ti-års periode.

Fejlskuddene på spillermarkedet har været enorme og ingen dansk topklub kan fungere uden de indtægter.

DET HAR JAN BECH Andersen naturligvis indset, og selvom han ikke har bevist sig endnu, så finder Brøndby næppe nogen bedre mand end Carsten V. Jensen til at rette op på det.

Men det kræver tid.

En hel del faktisk – og det har Brøndby ikke meget af. Tålmodigheden fra klubben selv, sponsorer – og medier kan og bør ikke være stor, når vi taler Brøndby, der trods alt stadig operere med Superligaens tredjestørste budget.

I DEN IDEELLE verden fik Niels Frederiksen, Carsten V. Jensen, Kim Vilfort og hele banden fem år til at bevise, at den fremlagte strategi er bæredygtig.

Sådan fungerer verden bare ikke og – indrømmet – den tålmodighed findes heller ikke i disse spalter …

SÅ BRØNDBY SKAL altså både have en drift til at hænge sammen, udvikle MasterClass og skabe salgbare spillere – og skabe resultater.

Både i Superligaen, hvor Niels Frederiksen har fået en glimrende start, selvom 2-0-sejren i Hobro ikke just var på skønspil, men også i Europa. Her viste den seneste blamage mod Braga viser, hvor langt Brøndby har igen – og også i Europa kan der ligger masser af Euro. Hvis man præsterer, naturligvis!

Klubejer Jan Bech Andersen har givet en garanti på, at holde hånden under Brøndby indtil september 2020. Foto: Philip Davali

HVOR BRØNDBY FOR alvor bliver endnu skrøbelige er naturligvis ejerskabet.

Ja, i Jan Bech Andersen, der ejer 54,2 procent af klubben, har man Danmarks mest profilerede, mest eksponerede og den mest passionerede klubejer i Danmark.

For altid kendt som Brøndbys redningsmand i 2014, men selv Jan Bech Andersen har vel en grænse for morskaben, når det uafladeligt er hans tegnebog, der skal foldes ud.

MILLIARDÆREN HAR givet en garanti på, at han holder hånden økonomisk under Brøndby til september 2020 – og i svaret til Økonomisk Ugebrevs spørgsmål om, hvorvidt han vil forlænge den garanti, er Jan Bech Andersen temmelig tilbageholdende.

Selvfølgelig, kan man sige. Der er trods alt lige lidt over et år til, så hvorfor skulle han spille sig den trumf af hænde – eller hænge på et løfte han fortryder.

FOR SVARET KAN jo også læses som en opsang til organisationen i Brøndby.

Vis mig nu nogle resultater – ellers er jeg ude, kunne være den underliggende besked.

For hvorfor er det, at FCK henter Robert Skov i Silkeborg, mens Brøndby nappede Jens Martin Gammelby fra samme Silkeborg-mandskab, må klubejeren jo også fundere over ...

Hårdt sat op, men en historie, der lige præcis fortæller om forskellen på FCK og Brøndby i øjeblikket – og hvorfor FCK laver penge, mens Brøndby bløder dem. De store salg til udlandet.

BUNDLINJEN ER I hvert fald, at man godt kan blive bekymret for Brøndby. Både om de kan forvandle strategi om MasterClass og køb/salg af spillere – og deraf få en bæredygtig økonomi.

For så længe man ikke har budt andre ind i ejerkredsen, der både kan smide nogle penge og agere som sparring for ledelsen, så peger pilen i alt for høj grad på Jan Bech Andersen.

Faktisk i en grad, så Brøndby uden Jan Bech Andersen vil være at kaste klubben ud på virkelig dybt vand.

ET ÅR GÅR HURTIGT – og Brøndby har i den grad brug for både et varmt hjerte (med penge…) og en kølig hjerne.

