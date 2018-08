Satte sit ego over alt andet: Du pisser på alle, Blume!

FORESTIL DIG Christian Eriksen i en EM-semifinale med det afgørende straffespark for Danmark. Superstjernen har forinden besluttet, at han vil forsøge sig med et spark bagom støttebenet. Bare for at se om det kan lade sig gøre…

Nej, vel. For kikser han det spark, så vil han svigte holdkammerater, den trøje han spiller for, de mange fans på stadion og bag skærmen – og ikke mindst dem, der har udtaget og troet på ham.

VAR DET IKKE nogenlunde det, den danske über-svømmedarling Pernille Blume gjorde, da hun temmelig chokerende dumpede en sikker føring ned på bunden af bassinet i finalen på 100 meter fri ved EM i Glasgow?

Jo! Den såkaldte overfladevending, hvor hun klaskede hænderne i bassinkanten ved vendepunktet i stedet for den langt hurtigere version med fødderne, kostede med garanti en finaleplads og muligvis en medalje.

Bare fordi hun ville se, om det kunne lade sig gøre…

Smilet var forsvundet fra Blumes ansigt efter finalepladsen var dumpet ned på bunden af bassinet. Foto: EPA

DET KUNNE DET ikke, og dermed pisser hun på både EM og hele det danske svømmelandshold inklusive trænere, ledere og hjælpere omkring holdet. Ja, sådan set også Team Danmark, der poster penge i svømmesporten for at få medaljer retur. Mon ikke også de føler sig temmelig voldsomt til grin.

Selvom svømning på lange stræk naturligvis er en individuel sportsgren, så er hun udtaget på det danske svømmelandshold i forventningen om, at hun svømmer medaljer hjem og yder det optimale. Den opgave svigtede hun tirsdag aften.

Som dansk svømnings største stjerne og dermed rollemodel for en nye generation af danske svømmere er hun også ude på temmelig dybt vand efter den maveplasker. Ja, hun ville slå en verdensrekord, men der findes andre steder og tidspunkter at gøre netop det.

Pernille Blume satte sig selv over holdet, mener Ekstra Bladets sportschef. Foto: Reuters

NU HYLDER VI enerne i sportsverdenen her på Ekstra Bladet. Dem, der tør det uventede og sætter nye standarder for sporten, men det her var bare dumt, og man kunne være bekymret for, om klordampene har fået tag i Blumes ellers velfungerende tagetage!

Ifølge Dansk Svømmeunions sportschef, Lars Green Bach, så havde trænerteamet TRE (!) gange gennemgået strategien med Pernille Blume før gårsdagens semifinale – og ifølge sportschefen, så var der enighed med Blume om planen.

Altså lige indtil hun satte sit eget ego over alt andet og parkerede de sportslige ambitioner på to meters dybde.

Hvis landstræner Dean Boles og den øvrige sportslige ledelse på baggrund af Blumes besynderlige enegang har mistet tilliden til sin største stjerne, så er det naturligvis forståeligt.

FÅR DET KONSEKVENSER? Næppe – og landstræneren forsøger allerede nu at lægge låg på konflikten, men forhåbentlig står væggene stadig og vibrerer, når Pernille Blume får besked på, hvor topegoistisk hun optrådte i Glasgow.

Forstår hun ikke det, jamen så sætter hun OL-deltagelsen i 2020 i Tokyo på spil. Anderledes kan det ikke være.

