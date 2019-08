Saver dansk indsats: Jammerligt!

En sort aften for dansk fodbold og endnu et bevis på, at FCK er langt foran konkurrenterne, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

FCK VISTE VEJEN med det fremragende 1-1-resultat i Beograd, men som så ofte før står de mutters alene om at vise vejen i Europa for dansk fodbold.

Opfølgningen var nemlig jammerlig. To enslydende hjemmebanenederlag på 4-2 til Brøndby og FCM, der med al sandsynlighed ender deres europæiske drømme allerede efter den første kamp.

Pinligt – og er det pejlemærket for Superligaens kvalitet, så går det den forkerte vej!

VI KØBER IKKE leverpostej, sagde Brøndbys nye sportsdirektør Carsten V. Jensen for nylig om mulige nye indkøb.

Onde tunger vil påstå, at det har man også rigeligt af i forvejen!

Under alle omstændigheder var det en elendig og rædselsfuld defensiv indsats som hele Brøndby-bagkæden – Mensah, Arajuuri, Hermannsson, Jung - og det defensive midtbaneanker Radošević underholdt med mod Braga i Europa League.

Skuffede Brøndby spillere forlader banen. Hjörtur Hermannsson (nr. 2 fra højre) har lige scoret selvmål. Foto: Lars Poulsen

NU SIGER MAN jo normalt, at sådan et opgør afgøres over to kampe, men Braga skulle kun bruge en enkelt kamp for at sende Brøndby ud i det Europa-mørke, hvor de blå-gule har befundet sig i alt for mange år.

Et 4-2-nederlag henter denne udgave af Brøndby ikke nede på det forunderlige klippestadion i Braga. Så skal hele banden spille på Dominik Kaiser-niveau...

DET VAR EN perlerække af individuelle fejl, som gav et udmærket - men altså ikke kamp-skarpt eller vildt skræmmende - Braga-mandskab en alt for stor sejr.

Både Niels Frederiksen, Jan Bech Andersen og Carsten V. Jensen bør kunne se, at defensiven i hvert fald ikke holder internationalt - og knapt nok i Superligaen.

MED NIELS FREDERIKSENS ønske om at være mere på bolden, så er specielt Arajuuri og Hermannsson slet ikke dygtige nok til at føre bolden frem eller modtage den blot en smule presset.

Der er nok at tage fat på for både Niels Frederiksen og ikke mindst Carsten V. Jensen.

Rangers FC's Alfredo Morelos har scoret til 1-0 mod FC Midtjylland. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

I HERNING STOD Glasgow Rangers’ største stjerne på sidelinjen, og Steven Gerrard må være voldsomt tilfreds med udbyttet mod FC Midtjylland.

Det er jo helt utilgiveligt, at FCM lader Rangers kommer på hele 3-0, før man for alvor vågner op til dåd i en kamp med masser af ramasjang.

Sjusket, sjasket og unødvendigt – og selvom FCM fik pyntet på resultatet og ved 3-2 havde en livline, så sejler også midtjyderne med stor sandsynlighed ud af Europa, inden festen for alvor starter.

HER MÅ MAN også konstatere, at forsvaret svigtede og ligesom hos Brøndby ikke havde de den nødvendig Europa-skarphed, som er nødvendig, hvis man vil lege med.

En sort aften for dansk klubfodbold - og så er det edderbankeme svært at glæde sig over, at både Braga og Glasgow Rangers spiller i danske Hummel-trøjer...

