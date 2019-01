Send Peter Mikkelsen i Hall of Fame

Den netop afdøde top-dommer Peter Mikkelsen er klart et emne til fodboldens Hall of Fame, mener Ekstra Bladets sporttschef, Allan Olsen

I ET AF PETER MIKKELSENS sidste interviews, nemlig med Ekstra Bladet, sagde han, at han ikke var bange for døden.

’Men jeg er ikke bange for at dø. Heldigvis ved jeg, hvordan jeg skal tackle døden’.

Forhåbentlig havde han ret, for nu er Peter Mikkelsen sovet ind. Alt for tidligt. Revet bort af en modermærkekræft, der havde bredt sig til metastaser i hjernen efter længere tids sygdom.

KUN 58 ÅR GAMMEL blev den mand, der på alle måder satte standarden for danske fodbolddommere og viste os alle sammen, at selvom man kommer fra et lille land, så kan man sagtens blive verdens bedste.

Det blev Peter Mikkelsen ikke mindre end to gange, nemlig da han blev kåret som verdens bedste dommer i både 1991 og 1993 – ligesom han i 1997 blev kåret til årtiets bedste dommer.

STORE PRÆSTATIONER i VM i 1990 og 1994, hvor han var favorit til at dømme finalen, men blev slået på målstregen af ungarske Sandor Puhl, var med til at gøre ham kendt og respekteret i hele verden.

Også EM-slutrunderne i EM i 1992 og 1996 havde Peter Mikkelsen som dommer.

Fodboldens Hall of Fame har indtil videre ikke optaget nogle dommere, men her er chancen.

PETER MIKKELSEN banede vejen for den stribe af dygtige dommere som Claus Bo Larsen, Kim Milton og Kenn Hansen, der alle repræsenterede de danske farver i den sorte dragt, men ingen af dem opnåede samme internationale ry og respekt som Peter Mikkelsen.

Derfor ville det være en passende ære – også til dommerstanden – at få optaget Peter Mikkelsen i Fodboldens Hall of Fame. Hermed givet videre, DBU.

JA, DOMMERE er fodboldens mest udskældte element, men Peter Mikkelsen viste med menneskeligt overskud og humor en dansk måde at styre de store kampe på – og selv Preben Elkjær må vel indrømme, at de også hører med i spillet 11 mod 11.

Og hvis de ikke opfører sig reglementeret deroppe, hvor Peter Mikkelsen nu desværre er havnet. Så har han sikkert taget både fløjte og kort med …

