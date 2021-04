Danmark tordner mod VM – og er ved at ramme en uhyggelig god EM-form, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

VÆRSGO': EN veludført wienervals – og Danmark danser mod VM!

Den fantastiske – og fortjente – 4-0-sejr over Østrig var ganske enkelt et mesterstykke af Kasper Hjulmand og hans udvalgte landsholdsspillere.

Efter sejrene over Israel og Moldova, så var opfattelsen, at NU kom den store test mod medfavoritterne i VM-gruppe F.

Men det danske landshold kværnede bare ustoppeligt videre. Med solidt presspil, en betonstærk defensiv, opsmøgede ærmer – og et par fantastiske kontraløb sendte danskerne de målløse østrigere en tur i fodboldkværnen.

- Det føles jo nemt i øjeblikket, sagde Christian Eriksen efter den overbevisende sejr.

VOLDSOMT IMPONERENDE og Danmark styrer nu fuldstændig denne VM-kvalifikation. Frygt må være det eneste, der lyser ud af resten af holdene i denne gruppe ved udsigten til møde Danmark, der ikke er set i en bedre forfatning i de sidste 20 år.

Nu sættes VM-kvalifikationen på pause, og øjnene rettes mod EM til sommer.

Her står barometeret på høj sol og ditto forventninger.

For seriøst: Vis mig et bedre landshold lige nu!

Jo, Belgien er brølstærke, hvad Danmark også har mærket. Frankrig også verdensklasse. England? Tjoe, men dem har vi jo slået i Nations League, men ellers er det i det lag Danmark skal placeres. Med England, Tyskland, Spanien og måske Italien.

Uanset hvad, så er der ikke noget hold, Danmark ikke kan slå på den rigtige dag – og der er ingen grund til at frygte ret mange andre hold.

For Danmark tordner mod VM, tilhører toppen af poppen – og er ved at ramme en uhyggelig god EM-form.

Andreas Skov Olsen tordner kuglen i kassen. Foto: Kim Price/CSM/Ritzau Scanpix

EFTER NEDSLAGTNINGEN af Moldova blev der på denne plads plæderet for, at Yussuf Poulsen var den, der var tættest på at miste sin plads til en af de fremadstormende unge stortalenter, nemlig Andreas Skov Olsen.

Nu fik Yussuf Poulsen startpladsen mod Østrig, hvor han med sin fysik fyldte noget i en duelpræget første halvleg, men smed alt for mange bolde væk. Da Andreas Skov Olsen erstattede Leipzig-spilleren efter 58 minutter, blev der for alvor smidt brænde på bålet.

Hold nu k…. for et indhop. To mål af den unge Andreas Skov Olsen har endegyldigt sikret ham en plads i EM-truppen, men nu banker han også alvorligt på til startformationen, hvor Yussuf Poulsen bør være stærkt bekymret.

Han har fart, sparker godt til bolden, placerer sig rigtigt, stærk teknik – og så kan han på egen hånd skabe noget ravage. Den slags spillere er guld værd i moderne fodbold, og det bliver den tidligere FCN-spiller også for landsholdet. Wauw!

Stærk indskiftning af Kasper Hjulmand, der ganske enkelt har fået en kongestart som dansk landstræner – og står et fantastisk sted.

Både takket være sig selv, men også på grund af talentarbejdet i dansk fodbold.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kasper Hjulmand har haft en fantastisk start som dansk landstræner. Foto: Jakub Sukup/AFP/Ritzau-Scanpix

FOR SJÆLDENT har man set en landsholdstrup på 23 mand med så meget kvalitet, så stor bredde, så meget talent – og fordi han ikke er bange for at bruge sine spillere, så har han skabt en virkelig stærk sammenhæng i truppen.

For lige lidt over 11 år siden debuterede Christian Eriksen på netop Ernst Happel Stadion, da han i det 57. minut kom ind i stedet for Daniel Jensen. Blot 17 år gammel og da landstræneren hed Morten Olsen.

Den debut er langt væk og det er Christian Eriksens aftryk på landsholdet også lige nu.

Hvor Åge Hareide var manden, der fik Chr. Eriksen til at fungere på det danske landshold og blev afhængig af, at Eriksen funklede, så spiller Kasper Hjulmands udgave af de rød-hvide på langt flere strenge.

Presspillet er mere håndfast og koordineret end tidligere.

Boldomgangen er langt hurtigere langs jorden – og bolden bliver sat oftere på spil frem i banen.

Der er bedre plads til de individuelle indslag.

Og Eriksen? Ja, han er blevet mere uundværlig – og det er i sig selv også en bemærkelsesværdig præstation af Kasper Hjulmand.

