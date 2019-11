Shit drenge: Det bliver en vild EM-fest!

ET KONG FU-SPARK sendte Danmark til EM!

Martin Braithwaite erhvervede sig i hvert fald det sorte bælte i vigtige scoringer, da han nærmest med fodsålen sendte Henrik Dalsgaards fremragende indlæg i kassen.

Der var så også gået 73 neglebidende minutter af kampen i Dublin, og hele fodbold-Danmark pustede ud i netop det minut…

Så hyggede vi os voldsomt indtil Matt Doherty med sølle fire minutter igen pandede bolden i kassen - og vi igen sad helt ude på stolene. Med kampsvedige hænder!

Wauw - drama på drengen, men linen holdt, og Danmark skal til EM!

OPTAKTEN TIL MÅLET var også kun til at holde vejret i.

U2 sang ’Bloody Sunday’, men for Åge Hareide og Co. blev det en blodig mandag på rejsen mod EM-slutrunden i 2020.

Nu blev det ikke en massakre som den i Derry, Nordirland i 1972, men alligevel blev det latterligt neglebidende for det danske trænerteam.

FØRST THOMAS Delaney ude efter 10 minutter, og der skulle kun gå yderlige 20 minutter, før Andreas Cornelius måtte lade sig udskifte med hovedbandage OG et stræk i baglåret!

Det rystede åbenbart det danske mandskab, og et bedre hold end Irland havde straffet den danske indsats hårdt! Det kunne irerne heldigvis ikke – og dermed er Danmark EM-klar.

Fedt!

DET VAR – FOR NU at sige det på fornuftigt dansk – en røvsyg forestilling, hvor Danmark med mere fantasi, mere bevægelse, en hurtigere boldomgang og et højere teknisk niveau burde have kørt irerne helt ud i Det Irske Hav!

Faktisk et voldsomt skuffende niveau, danskerne lagde for dagen. Rådvildhed og rod! Ingen skabte målchancer og et hav af fejl. Indtil irerne satsede – og danskerne fik plads.

Sådan! Danmark til EM. Foto: Lars Poulsen

LAD OS BARE sige, at kampen på det fantastisk flotte Aviva Stadium, der godt kan præstere en flot plæne, ikke vandt Åge Hareide og landsholdet flere fans.

I hvert fald ikke af dem, der godt kan li’ en flot og medrivende gang fodbold.

Til gengæld betyder sejren i Dublin, at Danmark er en del af Europamesterskaberne i 2020 – og det er nu en gang bare fantastisk lækkert at være en del af sommerens store slutrunde.

Et fodbold-EM er sgu’ bare sjovere, når Danmark er med.

DET ER EMINENT af Åge Hareide, at han nu kan sætte to slutrunde-snit i pistolskæftet af to mulige. Missionen fuldført!

Nu skal man selvfølgelig huske på, at nærmest halvdelen af Europa er inviteret med til festen. Af 55 nationer skal de 24 til EM, så hvis ikke Danmark skulle klare den udfordring, så havde det da også stået skidt til.

Så selvfølgelig skal man ikke falde helt på røven over præstationen, men Åge Hareide kan trods alt ikke gøre det bedre på den front, end han har gjort.

DEN FATTIGE DANSKE indsats i Dublin var også nok til, at barerne i København godt kan bestille ekstra fadøl til hanerne!

Som bekendt er København vært for både gruppekampe og en 1/8-finale – og lad os nu vise resten verden, hvordan man laver den sejeste fodboldfest!

Andreas Cornelius fik både en hovedskade og et stræk i baglåret. Foto: Lars Poulsen

Se også: Overblik: Sådan ser det danske EM ud

SPORTSLIGT ER DER også store perspektiver i EM-slutrunden – og ligesom ved EM, bør kravet være, at Danmark går videre fra gruppen. Det er nemlig de to bedste hold og de fire bedste tre’ere, der går videre til 1/8-finalerne.

Og med to – måske tre – hjemmekampe, bør det være målet. Om vi får den tredje hjemmekamp, afgøres ved lodtrækning mellem Danmark og den anden fødte deltager i gruppen, nemlig Rusland.

Så kommer der et hold fra fjerde seedningslag, der bør være til at klare, Sverige eller Finland – og så er der selvfølgelig et mandskab fra øverste seedningslag, der kan blive en stor mundfuld. Formentlig Belgien med alle verdensstjernerne.

UNDER ALLE omstændigheder, så har Åge Hareide opfyldt det vigtigste i sin jobbeskrivelse, nemlig at kvalificere Danmark til slutrunder.

Nu ville det være skønt, hvis han til EM kunne vise, at dette mandskab også indeholder en fejende flot gang fodbold.

Han får i hvert fald ikke en flottere scene end en kæmpe slutrunde – og med København som en af 12 værtsbyer.

Så kan nordmanden måske alligevel blive Hans EMinence….

Karakterer: Irland - Danmark (Karaktererne går fra 1-6) God 4 Kasper Schmeichel Den stærke keeper måtte hente bolden ud af målet for første gang i seks kampe. Chanceløs ved udligningen. Solid og sikker præstation. Anders Kjærbye God 4 Henrik Dalsgaard Serverede en fantastisk aflevering med venstrebenet, da Braithwaite scorede. Havde stor gavn af sin fysiske styrke. Meget solid i defensiven. Anders Kjærbye Super 5 Simon Kjær Kaptajnen styrede sine bageste tropper med stor sikkerhed og autoritet. Han vandt mange dueller og spillede med enorm ro på bolden. Anders Kjærbye Super 5 Mathias 'Zanka' Jørgensen Faldt glimrende ind i rollen ved siden af Kjær. Påpasselig i defensiven og sikker i afspil. En meget stærk præstation. Anders Kjærbye Pengene værd 3 Jens Stryger Larsen Lavede ikke de store fejl og leverede en solid defensiv indsats, hvor han placerede sig fornuftigt. Bidrog ikke så meget i offensiven. Anders Kjærbye Lige bestået 2 Lasse Schöne Havde det svært overfor de fysisk stærke irere. Kom flere gange på mellemhånd og skabte for lidt i offensiven. Fik advarsel. Anders Kjærbye Uden for bedømmelse UB Thomas Delaney Måtte udgå allerede efter ti minutters spil, da han vred rundt på foden i en nærkamp. Blev afløst af Pierre-Emile Højbjerg. Anders Kjærbye Lige bestået 2 Christian Eriksen Bleg og meget anonym. Der var ellers god plads og tilløb til et par chancer. Men offensivt var det bare ikke hans aften. Anders Kjærbye God 4 Martin Braithwaite Hvilken scoring med den lange tå. Havde det svært i perioder, men glemmer aldrig helterollen efter Dalsgaard sublime aflevering. Anders Kjærbye Lige bestået 2 Yussuf Poulsen Matchvinderen fra Schweiz var anonym og uden den gennembrudskraft. En meget tam offensiv præstation. Men fighterhjertet var stort. Anders Kjærbye Ringe 1 Andreas Cornelius Udgik efter en halv time med en skade i baglåret. Han skulle aldrig have spillet. Tog sig til baglåret flere gange under opvarmningen. Anders Kjærbye Super 5 Åge Hareide 34 kampe uden nederlag og den anden slutrunde ud af to mulige. Hvilken triumf for nordmanden. Han har skabt en sublim kultur. Anders Kjærbye God 4 Pierre Emile Højbjerg Kom ind efter ti minutters spil og tog et stort ansvar centralt. Et par skøndhedsfejl fjerner ikke indtrykket af en stærk præstation. Anders Kjærbye Ringe 1 Kasper Dolberg Afløste Cornelius efter en halv time og fik aldrig sat sit præg på kampen. Sled i duellerne og fik for slet ikke noget ud af det overfor de tunge stoppere. Anders Kjærbye Uden for bedømmelse UB Andreas Christensen Kom ind til slut. Anders Kjærbye

