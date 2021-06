Shit, vi er OGSÅ heldige

HVIS EN ELLER anden havde sagt, at sejre over Rusland, Wales og Tjekkiet ville katapultere Danmark i en EM-semifinale, så ville man jo have sagt, at vedkommende var skidefuld eller havde slået hovedet mod bagklappen på en Skoda...

SKØRT, MEN SÅDAN ser virkeligheden ud efter Holland floppede stort og tabte fuldstændig fortjent til et tjekkisk hold, der også før Matthijs de Ligt fik marchordre, imponerede mere end de blodfattige hollændere.

Jo, Tjekkiet er virkelig et kapabelt hold, der ligesom Danmark fremstår som enhed, har en stærk defensiv, er godt organiseret, fysisk stærke, løbevillige, spiller intenst– og altså med evnerne til at slå til, når mulighederne byder sig.

Ikke mindst i form af målfarlige Patrik Schick – og så er Lukáš Masopust med det fornemme fodbold-efternavn en inspirator på midtbanen.

Der var dømt hygge på træningsbanen søndag i Helsingør efter triumftoget i Amsterdam. Her er det Kasper Dolberg, Andreas Christensen, Daniel Wass, Jannik Vestergaard, Yossuf Poulsen, Simon Kjær og Thomas Delaney. Foto: Jan Sommer

Kasper Hjulmand havde også en rolig dag på jobbet. Foto: Jan Sommer

ALLIGEVEL ER DET endnu en gave, der ligger placeret på Kasper Hjulmands natbord i Helsingør – og man kan ikke lade være med at tænke på, om netop Hjulmand er Fætter Højbens ukendte fætter.

Vi nævner i flæng:

Danmark sikrede sig et EM-værtsskab og vandt ovenikøbet lodtrækningen mod Rusland om den sidste hjemmebanekamp.

Udsættelsen af EM fra 2020 til 2021 satte Kasper Hjulmand og ikke Åge Hareide i spidsen for det danske EM-hold – hvilket vi ikke skal være kede af.

Én sejr var nok til at sende Danmark videre fra gruppen med blot tre point, fordi de andre resultater flaskede sig til dansk fordel.

Derfra ventede overkommelige Wales, der blev slagtet af et veloplagt dansk mandskab.

OG NU ER DET så bare verdensranglistens nummer 40(!), der står mellem Danmark (nr. 10) og en EM-semifinale – og fortsætter vi på den kurs, så er det sikkert Ukraine eller Sverige, der venter der …

Det er måske ikke det mest populære, men udover to fremragende præstationer mod Rusland og Wales samt en halv mod Belgien, så er sagen vel også: Shit, vi har været heldige!

En rørt Kasper Hjulmand omfavner dobbelt målscorer Kasper Dolberg, og Kasper Hjulmand har været en mester til at sætte reserverne i spil. Foto: Lars Poulsen

HEY, DET ER IKKE for at tage så meget som et græsstrå fra det danske landshold og Hjulmand, der er ved at brage ind som en af de mest populære i jobbet siden Sepp Piontek og Morten Olsen i sin storhedstid.

For de har gjort det fremragende og taget danskerne med storm. Både på og udenfor banen efter Christian Eriksens uhyggelige kollaps.

KASPER HJULMAND HAR både vist sig som en modig træner, der ikke er bleg for at justere tidligt i kampen, som vi så mod Wales, men også som en vanvittig dygtig mandskabs-behandler.

Han holder alle varme - senest med udtalelsen om at det bedste han havde gjort, var at udtage Mathias 'Zanka' Jørgensen, der endnu ikke har spillet.

TÆNK OGSÅ PÅ Mikkel Damsgaard, Jannick Vestergaard, Jens Stryger Larsen og Kasper Dolberg, der er braget ind som afløsere og har leveret på topniveau.

Det er ganske enkelt trænerarbejde i guldklasse.

