Sikke et spild

- FCM har et problem med at stikke kniven ind, når det er nødvendigt, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

I 2025 VIL FC MIDTJYLLAND være blandt Europas 50 største hold. Fiks og frisk udmelding som direktør Claus Steinlein uddybede i i Ekstra Bladet. Et interview du kan læse her (Ekstra Bladet PLUS+)

Det er fedt med de altid højlydte ambitioner fra den jyske hede, men hvis Europa League-kampen mod Ludogorets er retningspil for de drømme, så bliver Herning hurtigere hovedstad i Danmark end FCM havner i top-50 …

FOR SKAL MAN derop, så kan man ikke sjaske en kamp med så meget spilovertag væk på den måde, som midtjyderne gjorde i 1-1-kampen.

Det er jo helt vanvittigt, at FCM ikke får lukket den kamp i en første halvleg, hvor Bo Henriksens tropper sidder på ALT – og tilmed får en drømmestart med Evanders gude-aflevering lige i panden på Gustan Isaksen, der headede kuglen sikkert i mål efter bare tre minutter.

Lige dér lignede det simpelthen prygl til et usikkert bulgarsk mandskab.

Erik Sviatchenko når højest. Foto: Ernst van Norde

I DEN EFTERFØLGENDE periode skulle Ludogerets simpelthen aflives.

For FCM var bedst til alt.

På bolden, på farten, på kreativiteten, på fysikken, men i ineffektivitetens navn fik Ludogerets udlignet på et afrettet skud. Voldsomt heldigt, klart – men det mål burde have været helt ligegyldigt fordi FCM burde have været mere foran end det ene mål.

MAN KAN IKKE lade være med at tænke på Brøndby-kampen, hvor FCM kunne have lukket den indenfor de første 10-15-minutter, men endte med at tabe.

Der ligger FC Midtjyllands udfordring, ikke mindst internationalt. Det er ikke nok at være effektive mod Silkeborg og FCN.

En af forklaringerne ligger i Junior Brumado, der ganske vist er ved at udvikle sig til en super stærk opspilsstation med både fysik og teknik, men for sjældent får positioneret sig i de farlige situationer i feltet.

Gustav Isaksen scorede FCM's enlige mål. Foto: Ernst van Norde

SAMTIDIG DYKKER farten i spillet for ofte, når Pione Sisto, Evander og Gustav Isaksen lige skal have et ekstra touch på bolden.

Til gengæld er netop unge Gustav Isaksen ved at udvikle sig til en vigtig brik i FCM’s offensiv – nu med større effektivitet, men også flere juniorfejl.

Nej, et point er ikke en katastrofe for FCM, men i det der formentlig bliver en tæt gruppe, så er det dog to tabte af slagsen for FCM.

MÅSKE MIDTJYDERNE skulle kigge lidt video på FCK’s effektivitet.

OK, vi tager et skridt ned i turneringshierarkiet til Conference League, men selv på en håbløs bane i Bratislava og ikke just prangende fodbold, så var FCK lige netop det, buldrende effektive.

Sejren giver vigtige point til både FCK og Danmark i forhold til UEFA’s rangliste, men også et endnu et rygstød til FCK, der lige nu tromler afsted som det bedste danske klubhold.

Og lige nu nummer 49 på den Europæiske rangliste, hvis FCM skulle være i tvivl ...

