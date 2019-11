Sjov på rød stue: Betyder intet!

HAKKET TIL GIBRALTA-TAR…?

Ja, sådan set – og i den konstante støvregn under en sort november-himmel, fik Danmark den nødvendige og forventelige sejr over mikroputnationen Gibraltar.

6-0 – OG DE tre point var også nogenlunde det vigtigste, man kunne tage med sig hjem.

Nå, ja – og måske grinet over den helt ubegribelige fejlvurdering Gibraltar-keeper, Kyle Goldwin lavede ved Christian Gytkærs 2-0-mål!

I det hele taget en målmand med visse mangler overfor bolde tæt på mål…

NÅ, VI KAN ALTID mose rundt i, at det danske spil til tider var alt, alt for langsomt, at venstrekanten med Jens Stryger Larsen og Martin Braithwaite ikke formåede at skabe ret meget offensivt – og at Christian Gytkær havde store problemer i første halvleg med både afslutninger og afleveringer.

For de problemer var reelle nok i tennis-ciffer-sejren, selvom man selvfølgelig må tage hatten af for en 6-0-sejr, der trods alt ikke er hverdagskost i international fodbold.

Det var sjov på rød stue!

Artiklen fortsætter efter billedet:

Christian Gytkær har scoret. Foto: Lars Poulsen

DET STORE SPØRGSMÅL er naturligvis, hvad en kamp mod Gibraltar kan gøre for Danmark inden det afgørende slag på mandag mod Irland i Dublin.

Umiddelbart ikke en flyvende fis.

Modstanderen var ganske enkelt for ringe.

JO, DET ER DA formentlig fint for en Thomas Delaney at få en kamp i benene, men mon ikke han bliver matchet betydeligt hårdere i hver eneste træning i Dortmund end mod amatørerne fra den tidligere engelske koloni?

OG CHRISTIAN ERIKSEN? Han bobler næppe af selvtillid efter storsejren over Gibraltar efter en svær periode i Tottenham.

Han gjorde det bestemt ganske udmærket og scorede to fine mål. Men Christian Eriksen ved jo også meget præcist, hvad Gibraltar leverede og navnlig ikke leverede, og han vil næppe falde i søvn helt euforisk over den danske sejr.

VIGTIGST VAR matchen måske for Robert Skov, der med to (nemme) scoringer nu er på tre af slagsen i fire kampe – og Daniel Wass, der for en gangs skyld spillede en god landskamp.

Alt det er bare ligegyldigt, når de noget mere kapable irere står som modstandere på mandag.

Ja, Danmark kan nøjes med et enkelt point, da Schweiz som forventet slog Georgien, men det kræver en helt anden indsats.

Artiklen fortsætter efter billedet:

Kasper Schmeichel havde ikke meget at lave, så han var frisk., da en baneløber meldte sin ankomst. Foto: Lars Poulsen

SELVOM IRLAND er et noget begrænset mandskab rent teknisk, så kommer de trods alt med betydeligt bedre fodboldspillere end Gibraltar, og ikke mindst fysisk vil Danmark blive budt op til dans på en helt anden facon.

Derfor vil Andreas Cornelius, Yussuf Poulsen, Henrik Dalsgaard, Pierre-Emile Højbjerg med sikkerhed glide ind i startformationen, mens Andreas Christensen formentlig skal danne makkerpar med Simon Kjær i midterforsvaret.

MED BÅDE FINLAND og Sverige klar til EM, så skal Danmark sgu’ også kunne klare ærterne mod Irland på mandag, så vi undgår omvejen via Nations League-finalerne til foråret.

Giv os nu den EM-billet!

PS: Når vi nu punker det danske landshold for at spille for langsomt og lave for mange tekniske fejl, så ligger noget af forklaringen måske også i et elendigt underlag i Parken. Den mindede sgu’ mere om markedspladsen i Døllefjelde Musse efter tre dages druk og traktortræk…

Det er sgu sølle, at Danmarks nationalstadion – som DBU netop har forlænget aftalen med – ikke leverer en bedre bane.

Karakterer: Danmark - Gibraltar Pengene værd 3 Kasper Schmeichel Den danske målmand var groft sagt arbejdsløs. En stor redning viste sig ligegyldig, da der var offside. Anders Kjærbye Pengene værd 3 Mathias 'Zanka' Jørgensen Fik chancen fra start, og blev aldrig sat på de store prøver. Nu er spørgsmålet, om han starter inde mod Irland. Anders Kjærbye Pengene værd 3 Simon Kjær Den danske anfører får ikke megen spilletid i Italien. Det kunne ses, da han leverede kampens skæveste tilbagelægning. Anders Kjærbye Lige bestået 2 Jens Stryger Larsen Der kommer bare alt for lidt offensivt fra den højrebenede venstreback. Der var ellers plads nok undervejs. Anders Kjærbye God 4 Daniel Wass Ok, det var på en billig baggrund, men Wass spillede formentlig sin bedste landskamp. Leverede assisten til 4-0. Anders Kjærbye Pengene værd 3 Thomas Delaney Ligesom resten af den danske midtbane forsømte Dortmund-spilleren at sætte tempo på bolden. Men leverede det nødvendige. Anders Kjærbye God 4 Christian Eriksen Fik masser af plads, og så skarpere ud end i de seneste kampe. Fik scoret to gange, men der er meget mere i ham. Anders Kjærbye Lige bestået 2 Lasse Schöne Den rutinerede midtbanespiller havde fine arbejdsbetingelser mod en svag modstander, men fik aldrig sat tempo på spillet. Anders Kjærbye God 4 Robert Skov Eks-FCK’eren var tilbage i målscorerens rolle i Parken. Fik chancen på højrekanten, og leverede varen med to kasser. Anders Kjærbye Pengene værd 3 Martin Braithwaite Knoklede som altid en vis legemsdel ud af de korte bukser. Blev belønnet med en scoring, inden han blev pillet ud. Anders Kjærbye Lige bestået 2 Christian Gytkjær Scorede på absurd målmandsfejl, men leverede også adskillige uskarpe aktioner, og brændte, da han var alene igennem. Anders Kjærbye God 4 Åge Hareide Landstræneren fik måske ikke smukt spil. Men han fik både set flere af reserverne i aktion og de tre point. Nu gælder det Irland! Anders Kjærbye Pengene værd 3 Pierre-Emile Højbjerg Midtbanekrigeren fik en god halv time, og beviste, at han er klar til mandagens fodboldkrig i Dublin. Anders Kjærbye Pengene værd 3 Kasper Dolberg Kom ind op venstrekanten, da kampen var afgjort. Fik blandet sig i en del uden at sætte det store aftryk Anders Kjærbye Uden for bedømmelse UB Andreas Christensen (ind 78.) Anders Kjærbye

