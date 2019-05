Skabte vanviddet: - Det største comeback nogensinde

DET KAN GODT være, at Rasmus Palludans rablerier satte dagsordenen i et par partileder-debatter, men dagens vigtigste krydser blev sat på Anfield!

I en gyser af et nerveflæsende opgør fik Liverpool vendt et dødeligt 3-0 nederlag til en samlet 4-3-sejr. Efter en ren nedslagtning af selveste Barcelona.

Et vanvidsresultat og et comeback af episke dimensioner, der naturligvis får tankerne til at tage en tidsrejse til Champions League-finalen i 2005.

Her fik Liverpool også vendt 3-0 i pausen til en Champions League-triumf mod AC Milan. For vi er helt deroppe i giga-comebacks. Denne gang blot over to kampe.

PÅ TRODS AF de såkaldte – og ofte fantastiske - European Nights på Anfield, så havde de fleste Liverpool-tilhængere – inklusiv undertegnede – næppe regnet med, at Barcelona kunne besejres med så afsindige cifre.

Med både Mohamed Salah og Roberto Firmino ude var oddsene ikke ligefrem bedre, men Jürgen Klopp lagde flere tons til sin status i Liverpool med sejren – og tyskeren har fortsat ikke tabt i Champions Leagues knockout-fase, når en dyst skal afgøres over to kampe.

Imponerende! Både hvad angår fodbold-evner, men også når vi taler rygrad og troen på, hvad en stærk og ikonisk hjemmebane kan gøre.

Et mesterværk af Jürgen Klopp og Liverpool-spillerne. Tag bare Alexander Trent-Arnolds geniale indspil på hjørnesparket til Origi, der førte til 4-0-målet. Eller indskiftningen af Georginio Wijnaldum. Eller....

Georginio Wijnaldum blev en af hovedpersonerne på Anfield. Foto: Ritzau Scanpix

URETFÆRDIGT? IKKE på vilkår! Også i den første kamp var Liverpool klart bedre end Barcelona, men her havde Lionel Messi den afgørende fod med i spillet, men 3-0-sejren på Camp Nou var klart i overkanten.

På Anfield havde Messi ikke en af de sædvanlige magiske aftenener, og så er Barcelona et anderledes ordinært hold. Uden fart og uden overraskelser.

Coutinho var endnu engang elendig og Suarez bare irriterende!

Så set over to kampe så kan der intet udsættes på, at Liverpool er i Champions League-finalen.

Virgil van Dijk og Divock Origi jubler. Foto: Ritzau Scanpix

FOR LIVERPOOL gør finalepladsen en verden til forskel. Ja, de er fortsat med i opløbet om Premier League-trofæet, men det er nok overvejende sandsynligt, at de ender med ubegribelige 97 point, men må nøjes med andenpladsen efter Manchester City.

Nu er Liverpool så i Champions League-finalen, hvor modstanderen enten bliver Ajax eller Tottenham, men uanset hvem de møder, så går Liverpool fra begravet i turneringen til at fremstå som klare favoritter i den finale!

En kamp, hvor både Salah og Firmino forventes tilbage, men Liverpool fremstår lige nu som den stærkeste enhed i europæisk fodbold og beviste, at man også kunne klaske et af verdens største hold ud af Champions League uden de største stjerner.

JÜRGEN KLOPP? Ja, det brede smil fik et nøk mere til begge sider, men denne triumf kan også være med til at stoppe en kritik, der endnu ikke er udtalt, men vil poppe op. Altså at han endnu ikke har vundet en eneste pokal.

Det får han chancen for nu, men uanset hvad så vil han for altid have skrevet sig ind i historien som den manager med et af de største comebacks i Champions League-historien!

