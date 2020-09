Skaldet høst: Sølle

- Det er muligt, at FCK står på tærsklen til endnu et gruppespil i Europa League, men for fansene er den næste Superliga-sejr lige så vigtig, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

SHORTSENE TRUKKET helt op, et lille fikst rul, en tæmning – og så ellers en forhammer af et venstreben smasket utageligt ind forbi Kalle Johnsen i FCK-kassen.

Er du vanvittig, hvor Allan Sousa og målscorer Raphael Dwamena leverede slutminuts-show i Vejle, hvor oprykkerne nappede et point fra FCK.

Ja, Allan Sousas mål til 2-1-reduceringen havde også høj, høj klasse.

SKAL VI STIKKE kniven dybere i FCK-såret, som egentlig bløder nok efter blot et enkelt point i tre Superligakampe, så havde det ikke været ufortjent, hvis Vejle havde nappet alle tre point.

Nu kan statistik være en besynderlig størrelse, men altså: Vejle kører ni skud på mål mod FCK’s tre, ni skud mod et enkelt forbi mål – og fem hjørnespark mod FCK’s nul.

UD MED TALLENE, ind med et Vejle-hold, der turde udfordre FCK på jorden med besnærende pasningsspil – og hvor det at sætte en mand eller to, står højt på menuen.

Det er teknisk fodbold, det er fyldt med passion – og så er det buldrende offensivt. Sjovt at se på – og det kan hurtigt være en mangelvare i den bedste danske række!

Velkommen til Superligaen, Vejle. Sjældent har en oprykker pyntet så voldsomt, og FCK bliver ikke det eneste hold, der får store problemer med vejlenserne.

NU FIK VEJLE også fornøjelsen af et FCK-hold, der er bamlende hårdt ramt på selvtillid, på lethed i spillet, men med store defensive problemer og ditto i chanceskabningen.

Moralen på FCK-mandskabet er naturligvis flosset i kanten efter nederlaget i Odense – og så to sidste minuts pointtab mod Brøndby og altså Vejle. Meget u-FCK’sk.

Ja, Wilczek scorer og scorer – han er sgu’ imponerende – men endnu har hans fire Superligakasser kun kastet et enkelt point af sig.

PROBLEMERNE I FCK er rigelige. Viktor Fischer endnu ikke helt på toppen, den centrale midtbane – inklusiv ellers solide Carlos Zeca – bringer vanvittigt lidt offensivt, og når Rasmus Falk er en del af den, så mangler han ofte et slutprodukt.

Pep Biel ligner stadig ikke noget stort aktiv for FCK – og hverken Mohammed Daramy eller Mikkel Kaufmann bringer noget specielt, når de som mod Vejle bliver kastet ind fra bænken.

Nu hjalp det betydeligt, at Peter Ankersen meget nemt faldt ind i FCK-spillet – og den hjemvendte højre back var FCK’s bedste, blandt andet med et brag af en kasse.

VICTOR NELSSON ER ubestrideligt et stort talent, men heller ikke han har formået at stabilisere en vaklende FCK-defensiv, der nu har lukket otte mål ind i tre Superligakampe.

Nu kaldte Ståle Solbakken ganske vist Aston Villas interesse for Victor Nelsson for tankespind, men lad os nu se.

Det kan jo være, at Johan Lange som sportsdirektør i Birmingham-klubben øjner en god handel for de 75 millioner kroner, der nævnes som prisen for Nelsson.

DET VIL UTVIVLSOMT gøre livet lidt sværere for Ståle Solbakken i Superligaen, men omvendt kan han med rank ryg sige, at han skaffer penge til en koncern, der er bragende hårdt ramt af coronakrisen.

Nelsson kostede rundt regnet 25 millioner kroner i FC Nordsjælland, og kan Solbakken hente 75 af de lange hjem, så klarer han manager-delen betydeligt bedre end trænerdelen …

Kommer buddet, så kan ingen danske klubber – heller ikke FCK – sige nej til det beløb.

Peter Ankersen scorede et brag af et mål i sin comeback-kamp for FCK. Foto: jens Dresling

OG STÅLE? JA, forude venter en stor Europa League-opgave mod HNK Rijeca fra Kroatien om en plads i Europa League-gruppespillet.

Vinder FCK den, venter godt 60 millioner kroner – og så har FCK penge til en kompetent afløser for Nelsson.

Efter kampen mod Vejle, havde Ståle Solbakken skruet ned for vreden og bedyrede, at han skam var den rigtige mand til at få FCK på ret køl igen. Selvfølgelig ...

JEG TROR HAM, men utilfredsheden med spillernes evner og vilje tager til – og den kan også hurtigt ramme Ståle Solbakken, hvis ikke han meget snart får skruet sin første Superliga-sejr i sæsonen sammen – og sætter kurs mod den topplacering, der hvert år er et ufravigeligt krav.

På gulvet hos fansene betyder Superligaen formentlig mere end en eventuelt kvalifikation til Europa League mod uinteressante østhold …

AGF jubler efter Bror Blumes scoring til 2-1. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

ELLERS NOGET FRA en Superligarunde, der sagtens kan tåle et highlight-show. Masser af mål – mange af dem vildt fede:

Brøndby har ni point for tre kampe. Imponerende, men alle andre hold end Horsens havde straffet Brøndbys niveau efter 2-0-føringen. Til gengæld har de blå-gule fået skabt en gruppe, hvor selvtilliden bare vokser og vokser. Den slags kan også noget – og så er Jesper Lindstrøm noget af det mest interessante, der er kommet fra Brøndby-lejren i umindelige tider.

AGF har bund i tingene, får nu også bragt nogle af klubbens egne talenter i spil på den store scene. Blandt andre Albert Grønbæk, der fik scoret sit første AGF-mål i 4-2-sejren over OB. Det er nemmere, når tingene kører. Det gør de i Superligaen for AGF – selvom Europa League-afvaskningen på 3-0 til Mura var en gedigen flovmand.

FCM har en übervigtig Champions League-kamp på onsdag – og derfor var et par mand sparet i sejren over Randers. Det kan man, når man har styr på tingene, og sådan virker det unægtelig i FCM lige nu.

har bund i tingene, får nu også bragt nogle af klubbens egne talenter i spil på den store scene. Blandt andre Albert Grønbæk, der fik scoret sit første AGF-mål i 4-2-sejren over OB. Det er nemmere, når tingene kører. Det gør de i Superligaen for AGF – selvom Europa League-afvaskningen på 3-0 til Mura var en gedigen flovmand. FCM har en übervigtig Champions League-kamp på onsdag – og derfor var et par mand sparet i sejren over Randers. Det kan man, når man har styr på tingene, og sådan virker det unægtelig i FCM lige nu.

