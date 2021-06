Skandaløs billet-beslutning! Taler I ikke sammen?

MAN HAR sjældent kunne beskylde DBU for at være fremme i bussen – og den ekstra genåbning viser desværre også fodboldunionen fra den fodslæbende side.

I skøn forening med en flok politikere, der heller ikke har gjort sig store anstrengelser for at holde DBU informeret og inddraget.

I nat kom den plan for flere tilskuere på stadion under EM, som også undertegnede efterlyste i mandags, og havde DBU haft snuden i sporet, så havde der jo ligget både en plan A, B, C og D for håndteringen af den unikke mulighed, der er sparket i deres retning.

Planer, der var klappet af med UEFA, planer, der kunne aktiveres med det samme og føres ud i livet på rekordtid.

I STEDET ER svaret det forventelige, at det ikke kan lade sig gøre. Hverken 10.000 tilskuere eller 5.000, 1000, 500 eller 5, åbenbart.

Det er sgu’ da tudetosset!

Er det urimeligt med en forventning om, at DBU burde have forberedt sig på dette scenarie?

Nej – og da slet ikke med tanke på, at de til enhver lejlighed har understreget, HVOR fantastisk, unikt og enestående det er, at Danmark kan afholde en EM-slutrunde.

Men åbenbart ikke så unikt, at man kylede lidt knofedt, ekstraarbejde og fremsynethed i puljen.

BÅDE DBU OG striben af politikere var jo udmærket klar over, at denne forhandling ville komme, så hvorfor har de ikke taget hinanden i hånden og været forberedt på dette udfald?

Taler I ikke sammen, må man spørge.

Det viser i hvert fald to ting:

DBU er småt kørende med toneangivende politiske kontakter og adgang til regeringstoppen.

Regeringen regner ikke DBU for noget særligt – og har ikke for alvor ønsket at gøre noget specielt for EM. Andet end i tv-transmitterede skåltaler.

JO, DER ER bestemt masser af praktiske problemer, der skal fikses for at lukke flere tilskuere ind.

Man skal finde ud af, hvem der skal have billetterne tilbudt, og man skal formentlig også flytte rundt på en masse af de nuværende billetindehavere, fordi man har brugt hvert andet sæde.

UEFA skal også godkende udvidelsen, men den forhåndsaccept kunne DBU jo snildt have fået for en uge siden, så når DBU-direktør Jacob Jensen siger, at man ikke kan få det på plads på to dage, så vidner det jo alt for tydeligt om, at DBU ikke er ordentlig forberedt.

Nu må vi så nøjes med at glæde os over, at kampene mod Belgien og Rusland bliver med 25.000 tilskuere på lægterne i et festklædt Parken.

HVIS IKKE DBU kan blive færdige til de kampe, så har vi for alvor en fuldtonet skandale – og så er klaphatte ikke bare en hovedbeklædning…

