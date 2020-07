Skandaløs FCK-dom: Helt på månen!

’ONE SIZE fits all’.

Anderledes kan man ikke tolke UEFA’s håndtering af tilskuersituationen omkring FCK’s Europa League-dyst mod tyrkiske Istanbul Basaksehir i Parken.

Med et nærmest stalinistisk tilsnit kører fodboldorganisationen damptromlen hen over FCK og nægter dem tilskuere til den kamp, der kan sende københavnerklubben til Final 8-stævnet i Tyskland.

Til trods for:

At UEFA lod hånt om alle corona-advarsler og tilbage i marts tvang FCK til at spille det første opgør i Tyrkiet – med tilskuere.

At Danmark gentagne gange har bevist, at man fint har kunnet håndtere fodboldkampe med op mod 10.000 tilskuere.

AaBs oversete revolution

ALT DET ER UEFA åbenbart fuldstændig kolde overfor, og man kan jo nemt få den tanke, at det er fordi, fodboldmastodonten tågede arrogant rundt, da Covid-19 for alvor tog fat i Europa.

Jo, jo – Liverpool skulle da spille hjemme mod Atletico Madrid for fulde huse i Champions League – og FCK skulle også til Tyrkiet, selvom hele Europa var i gang med en total nedlukning.

Pengemaskinen skulle rulle, og heldigvis fik UEFA da også ristet rygstykkerne. Åbenbart i den grad, at man nu nægter at se på regionale forskelle i smittehåndteringen og skærer al UEFA-fodbold over samme kam.

ET ER FCK'S økonomiske tab ved ikke at kunne lukke tilskuere ind, det andet er det åbenlyst uretfærdige i, at Istanbul Basaksehir kunne have fans til den første kamp, mens FCK ikke kan få den opbakning.

Ifølge FCK så har UEFA i deres magtarrogance ikke engang behandlet sagen individuelt og givet et sagligt afslag på FCK’s ønske om tilskuere.

DESVÆRRE er der ingen udsigt til, at UEFA sætter sig ind i situationen i Danmark - og at den magtfulde fodboldorganisation ligefrem skulle indrømme, at de har taget helt fejl og omgøre beslutningen, virker lige så sandsynligt som, Ståle Solbakkens næste job skulle ligge i FC Midtjylland...

