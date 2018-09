Skråt op med landsholdet: - At tage pis på alt og alle

LAVPUNKTERNE ER mange, når regnebrættet med konflikter og uenigheder mellem DBU og Spillerforeningen skal gøres op, men vi er alligevel ved at nærme os et hul, hvor den helt store spade skal i brug.

I skrivende stund må Danmark aflyse kampen mod Slovakiet eller stille med et badehold.

PINLIGT, AMATØRAGTIGT – og hamrende unødvendigt skulle man mene. Når man har forhandlet i ni måneder for at få en aftale på plads, må det aldrig komme så vidt.

Det er da at tage pis på alt og alle.

Ja, et eller andet sted har man jo egentlig lyst til at sige ’skråt op med landsholdet’ – og det er formentlig også den fornemmelse mange fodboldfans sidder med.

MEN VI SKAL jo videre - og det skal landsholdet forhåbentlig også. Der er stadig tid til at redde stumperne og få en aftale på plads – og det må man forvente begge parter kaster sig helhjertet ind i, selvom man efterhånden tvivler.

Flere ting springer i øjnene – og omkring forhandlingerne er der i hvert fald en ting at sige: DBU må sætte en voksen i forhandlingslokalet!

MELDINGERNE ER, at DBU’s forhandlere med Claus Bretton-Meyer i spidsen ikke har mandat til at beslutte så meget som et komma, men skal tilbage og spørge om lov.

Derfor bliver forhandlingerne afbrudt – og her burde DBU sætte Danmarks mest magtfulde fodboldpolitiker, DBU-næstformand Thomas Christensen ind i lokalet.

Det er muligt, at han ikke er vild med at få snavs på hænderne, men han har alligevel det afgørende ord, så han burde også tage et ansvar og sidde i lokalet.

Helt oplagt kunne han tage initiativ til at mødes med spillerne, der formentlig samles i København mandag. Så må Thomas Christensen sgu’ lette måsen i Odense og komme til København.

Artiklen fortsætter under billedet:

Formand Jesper Møller og næstformand Thomas Christensen - her sammen med Bent Clausen næstformand for DBUs bestyrelse og Henrik Ravnild DBU-København. Netop Thomas Christensen bør træde i karakter nu. Foto: Mikkel Tariq Khan

SPILLERNE? HVIS det ellers står til troende, at de kommercielle rettigheder stort set er forhandlet på plads, så er resten en kamp om penge – og den vil de unge mangemillionærer til hver en tid have svært ved at vinde i offentligheden.

At reducere en landsholdsudtagelse til et gement job skal aldrig vinde gehør og herfra er holdningen da også, at en landsholdsplads er en ære og ikke et spørgsmål om kroner og øre.

Vi bliver altid tudet ørerne fulde fra landsholdsspillerne, at det er ’åh så ærefuldt’ og det største man kan opnå. Fint nok, men så fylder pengesnakken godt nok meget.

SELVFØLGELIG SKAL vilkårene være rimelige, men det er heldigvis helt frivilligt, om man vil stille op!

Spillet om pengene ligner i øvrigt også en omgang storpolitik i DBU, hvor overskuddet fra landsholdet skal ud til lokalunionerne – og endnu et skridt mod at svække DBU, hvor Claus Bretton-Meyer konstant må se imperiet skrumpe.

Det er sådan set helt ok, at DBU sætter foden ned for ikke at få et forløb som med kvindelandsholdet, hvor forhandlingerne også blev skubbet i en uendelighed, men så meget større er ansvaret også for at genoptage forhandlingerne!

