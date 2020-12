- Skrid, Eriksen

MERE END 200 Premier League-kampe, over 100 landskampe for Danmark, deltager i to VM-slutrunder, en Champions League-finale – og du smider bare selv mere oven i.

Læg oven i, at Christian Eriksen – for det er ham vi taler om – er 28 år gammel. Hverken udbrændt eller pensionsmoden, men en spiller i sin bedste fodboldalder.

ALLIGEVEL VÆLGER INTER-træner Antonio Conte gang på gang at se bort fra Eriksen. Nærmest så demonstrativt, at det virker som en latterliggørelse og lørdag faldt så den ultimative ydmygelse.

Et enkelt minut inde i overtiden – med sølle to minutter igen – blev Christian Eriksen skiftet ind i Inters hjemmekamp mod Bologna i stedte for Alexis Sanchez.

Kampen var afgjort, Inter havde ført 3-1 siden det 70. minut, så her gjorde Conte Eriksen fuldstændig til grin, hvilket også har fået Inters fans op i det rød felt.

Vi taler jo ikke om et 17-årigt talent for hvem, hvert et minut i Serie A vil være en gave.

Billedet siger næsten alt. Iskold luft mellem Eriksen og Conte. Foto: Reuters/Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

HVORFOR ANTONIO CONTE har brug for at ydmyge Eriksen for rullende kameraer, er uklart, men det kan jo være for at fremprovokere en skilsmisse allerede i januars transfervindue.

Det burde egentlig ikke være nødvendigt, for den burde komme alligevel.

Christian Eriksen SKAL væk fra Inter, og det kan kun gå for langsomt.

SVARET FRA ERIKSEN på Contes magtdemonstration var da også behersket, men alligevel stærkt.

’ALENE’, lød teksten på Facebook efterfulgt af en smiley med en lynlås over munden.

Eriksen starter ikke en ordkrig, men forhåbentlig var det første skridt på vejen mod et opgør med Antonio Conte og Inter.

Er du seriøs? Forbavselsen over at få de sidste to minutter i en afgjort kamp lyser ud af Christian Eriksen. Foto: Reuters/Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Alexis Sanchez gør plads for Christian Eriksen i overtiden af lørdagens kamp mod Bologna. Foto: Foto: Reuters/Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

GENNEM HELE EFTERÅRET har det været alt for tydeligt, at selv hvis Inter og Conte skal ud og jagte et mål, så er det ikke Eriksens vej han kigger.

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, så skal Eriksen at vinke farvel til et anseeligt millionbeløb, hvis han forlader Italien til januar på grund af nogle skattetekniske regler.

Uden at have adgang til Eriksens bankkonti, så vil jeg alligevel sige: Og hvad så!

MED MIT KENDSKAB til Christian Eriksens karriere, så har han formentlig allerede tjent mere han kan nå at bruge i et langt liv – og med mindst fem år til at samle yderligere sammen, så skal det nok gå.

Samtidig, så er Christian Eriksen et ret ukompliceret menneske, der egentlig bare elsker at spille fodbold(kampe), men den fornøjelse får han kun på landsholdet. Ikke i Inter.

DA CHRISTIAN ERIKSEN forlod Tottenham, så var holdningen herfra egentlig, at det var mærkeligt at skifte toppen af Premier League ud med Serie A, men ok. Behovet for luftforandring var stort og større muligheder åbenbart kikset.

Det var da heller ikke en Christian Eriksen på de helt høje nagler, der ankom til Inter, men det er pinefuldt at se, hvordan Antonio Conte er ved at ødelægge en fremragende spiller.

FOR JA, DET KAN faktisk se på landsholdet, hvor der hver gang er lidt for meget rust, der skal bankes af – og alligevel er Christian Eriksen offensivt toneangivende på det danske landshold.

Endnu et forår med ydmygelser og manglende spilletid vil suge endnu mere selvtillid og kampfornemmelse ud af Christian Eriksen.

Det er et problem for den boldglade fynbo, men også for det danske landshold og den EM-slutrunde, der står for døren til sommer.

Skal Eriksen være det es, der rydder bordet, så skal han være i kampform – og for både landsholdets og hans eget mentale helbred, så skal han skifte til januar.

Humøret er noget højere hos Eriksen, når han er med det danske landshold. Foto: Lars Poulsen

ER DER KLUBBER, der vil ha’ ham? Selvfølgelig.

Han er en såkaldt ’proven-player’ på højeste niveau – og selvom han ikke er en spiller, der lige på egen hånd vender udviklingen i en klub på hælene, så bør de store klubber være interesseret.,

Ja, det er pissesvært med store salgspriser og tårnhøje lønninger midt i en corona-pandemi, der har slået bunden ud af selv storklubbernes økonomi.

Alligevel er det nu Eriksen skal pakke kufferterne, give Conte fingeren - og så ellers finde en klub, hvor han kan spille fodbold.

Ciao Inter!

