Skriv dog autografer – ikke tåbelige breve

Landsholdsspillerne lavede et selvmål med deres åbne brev til befolkningen. Nu skal de få oprejsning i befolkningen - på banen, mener Ekstra Bladet sportschef, Allan Olsen

LANDSKAMP? I aften? Mod hvem? I Parken? Gælder det noget?

Sådan lyder spørgsmålene formentlig, hvis du tjekker din familie og omgangskreds for aftenens begivenhed.

Svarene er ja, ja, Irland, nej og ja…

SAGEN ER SELVFØLGELIG, at VM-feberen er overstået, og vi er tilbage i hverdagen, hvor det danske landshold skal lægge sig i selen for at vinde danskernes interesse.

Specielt lige efter den ballade mellem spillere og DBU, vi har været vidne til i sensommeren.

Efter den pinlige omgang følte spillerne med Kasper Schmeichel, Christian Eriksen og Simon Kjær i spidsen sig kaldet til at udsende et såkaldt åbent brev, hvor der i stride strømme skulle forklares og retfærdiggøres.

Simon Kjær taler med pressen på Vildbjerg stadion. Foto: Claus Bonnerup/Polfoto.

omgang, hvor man som sagesløs læser ikke blev et hak klogere end før, mens brevet efterlod en med en fornemmelse af en umoden håndtering af en ellers gedigen afslutning på konflikten.

Selv om frustrationen over DBU’s ageren i konflikten sikkert har været tårnhøj, var det en ren kommunikativ kortslutning.

Skrivelsen emmede af, at spillerne i den sidste del af konflikten mistede betydelig opbakning i befolkningen, og derfor skulle man retfærdiggøre sig selv.

DET VAR EN barnlig måde at få det sidste ord på i en sag, der ellers var lagt til ro.

Reaktionerne på de sociale medier fra ganske almindeligt fodboldinteresserede mennesker sagde vist det hele: Brevet var en rød klud i hovedet på dem, der normalt ville støtte landsholdet.

Helt latterligt blev det, da de samme brevunderskrivere ikke ville tale om brevet på næste dags presseseance. Der faldt et i forvejen spinkelt budskab sammen som et korthus.

VI HAR IKKE brug for envejskommunikation, men en flok landsholdsspillere, der er til rådighed og berører de emner, som er oppe i tiden.

Det er da også ekstra ærgerligt, at landsholdsspillerne spiller hasard med den spinkle opbakning, der er i befolkningen som følge af en langvarig konflikt, hvor beskyldningerne fløj hen over bordet.

VI KAN NEMLIG diskutere spillestil og underholdning herfra og til EM i 2020, men sagen er, at Åge Hareides tropper stadig ikke er i stand til at tabe en fodboldkamp – fraset farcen i Slovakiet.

Der er altså masser at bygge på, og i den nyopfundne, velfungerende Nations League, som klubtrænere som Jürgen Klopp unødigt skyder på, er der også lagt op til en puljesejr til det danske landshold.

Aftenens kamp mod Irland dufter nemlig af endnu en sejr til Danmark, der jo har ganske gode minder fra Dublin med 5-1-sejren for et år siden.

DEN ENESTE KÆP i hjulet kan være, at savnet af Christian Eriksen bliver lige præcist så stort, som vi har set de heldigvis få gange, hvor han har været skadet.

Eriksen er omdrejningspunktet for en dansk offensiv, der nu skal finde andre løsninger.

Lasse Schöne har nogle af egenskaberne, men er flyttet tilbage på banen.

Pierre Emile Højbjerg – som vi bør se i aktion i aften – er mere en felt-til-felt spiller som Thomas Delaney, men så må netop de to – nogle gange på skift – støde med frem og understøtte et angreb, hvor Pione Sisto forhåbentlig finder landsholdsformen frem igen.

Ellers bør der ikke gå længe, før Dortmund-sensationen Jacob Bruun Larsen hives op fra U21 og kan udfordre Sisto på venstrekanten.

VI HAR ALTSÅ ET sammentømret A-landshold og masser af talent på U21-holdet, så den danske landsholdsfremtid ser ganske lys ud.

Hvis bare spillerne skriver autografer – ikke tåbelige breve!

