Spyt ud, Fuglsang

BILLEDERNE STÅR på nethinden endnu.

En jublende lykkelig Jakob Fuglsang krydser målstregen i super-klassikeren Liège-Bastogne-Liège med to fingre formet i V-tegnet på højre hånd.

Dermed leverede den danske cykelrytter karrierens største resultat i det, der skulle vise sig at blive en tornado af en sæson for pedalstjernen.

NU KAN DR, Politiken og norske VG løfte løfte sløret for, at Fuglsang måske ikke er kommet renskuret til sine fornemme resultater.

I hvert fald er de tre medier i besiddelse af en rapport, der i yderste konsekvens kan punktere alle Fuglsangs drømme om yderligere hæder.

Måske endda smadre deltagelsen i det OL til sommer, som danskeren har udset sig som et af sæsonens store mål.

SKÅRET HELT IND til benet, så skriver cykelsportens uafhængige anti-dopingenhed, Cycling Anti-Doping Foundation (CADF), at:

'Efterretninger indikerer, at Astana Pro Team cykelrytteren Jakob Fuglsang er i Michele Ferraris dopingprogram (...)'

For dem, der skulle have glemt Ferraris meritter, så er italieneren et af en cykelsportens allersorteste får, og listen over lægens dopingfældede ryttere er lang som en salmebog.

FERRARI ER dopingguruen over dem alle – og selvfølgelig manden, Lance Armstrong gik til, da der skulle skrues op for kræfterne.

Michele Ferrari er da også udelukket for cykelsporten i al evighed – og her opstår det første af problemerne for Jakob Fuglsang.

Det er nemlig ikke tilladt for Fuglsang – som i overhovedet – at modtage nogen rådgivning, træning eller alt muligt anden fra en person, der er udelukket fra cykelsporten.

DET ANDET PROBLEM kan vise sig langt større, hvis Fuglsang har leget med Ferrari. For hvad er det han har brugt dopinglægen til?

Kaffeslabberas, watt-måling – eller gør Michele Ferrari, hvad han altid har gjort. Tilbyder det ypperste dopingprogram, der kan opdrives for penge.

At han stadig stiller sine dunkle metoder til rådighed for de største cykelstjerner i verden. Måske også Jakob Fuglsang.

DET ER NATURLIGVIS vanvittigt vigtigt at understrege, at CADF ikke har noget konkret at hænge Fuglsang op på – og at rapporten fra sommeren 2019 endnu ikke er havnet på UCI’s skrivebord.

Men adskillige spørgsmål hober sig op.

Hvorfor begyndte CADF at interessere sig for Ferrari og Fuglsang?

Hvem er den eller de ryttere, der har set Fuglsang og Ferrari på træningstogt sammen?

Hvorfor foreslår CADF, at der foretages endnu mere efterforskning – blandt andet fysisk overvågning af de to hovedpersoner.

Det sidste er selvfølgelig ikke længere muligt med disse afsløringer, men det er ikke svært at tolke rapporten derhen, at CDAF beder om politimæssig efterforskning af forholdet.

At myndigheder kan gribe til nogle af de muligheder som CADF ikke kan. Overvågning, aflytning, adgang til beskeder, mails og meget andet.

HVAD SKAL VI TRO? Ja, personligt, så har Fuglsang altid slået mig som troværdig, når han har fordømt doping og uden at blinke fastslået, at man sagtens kan vinde cykelløb uden doping.

Der er heller ingen karantæner eller andet lusk at hænge danskeren op på.

Derfor virker det også temmelig tyndbenet, at både hans Astana-mandskab og Jakob Fuglsang selv leger vild gemmeleg – og ikke vil svare på de ellers ret simple spørgsmål DR, Politiken og VG har stillet.

HVIS HELE RAPPORTEN og forbindelsen til Ferrari er fup og fidus, så sig det. Så slå dog mistanken og beskyldningerne til plukfisk, Jakob!

Tavsheden virker ikke som den rigtige mediestrategi her, selvom den med garanti bakkes op af Fuglsangs chef, Aleksandr Vinokurov.

Han blev sørme udelukket i to år for bloddoping så sent som i 2007 – og hvem var det så lige Vinokurov samarbejde med? Nå, ja – Michele Ferrari såmænd...

Det gør naturligvis ikke Jakob Fuglsang til en hårdkogt dopingforbryder, men samarbejdet med den dopingdømte kasakher har tidligere fået øjenbrynene til at løfte sig.

VI VIL HJERTENS gerne tiltro dig det bedste, Jakob.

Juble over dine bedrifter og ærgre os, når sejrene udebliver, men så skal du også give os en forklaring på, at den rapport er blevet udarbejdet.

Kort sagt: Spyt ud!

