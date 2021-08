Stik ham en ny kontrakt

HVIS OL-ABSTINENSERNE allerede var for voldsomme, så havde du forhåbentlig indstillet fladskærmen på københavner-derby – eller måske sikret dig en billet.

For det var et olympisk drama – og vel det mest underholdende slag mellem FCK og Brøndby i et årti.

Smider man lige 35.000 tilskuere, røg, damp og sang oven i, jamen så ligner det jo OL-guld – og en reklame i ultra HD for Superligaen.

Der var vanvittig flot stemning i Parken med 35.000 tilskuere på lægfterne. Foto: Lars Poulsen

AT DE FIRE FØRSTE kasser i 4-2-braget kom efter hjørnespark er en kuriositet, men mon ikke den står på lidt defensiv dødboldstræning i de to lejre…

Sejren til forhåndsfavoritterne fra FCK er der ikke en finger at sætte på. FCK dominerede, skabte masser af chancer og osede bare langt mere af kvalitet end Brøndby.

JONAS WIND ER VED at vende tilbage til den form, han aldrig fik vist under EM, Pep Biel er ved at blive et regulært offensivt es i FCK-trøjen – og Mohammed Daramy holdt hof med Brøndbys højreside, der må vågne noget rundtossede op.

FCK ser med andre ord ud til at være på ret kurs, og har med det forestående salg af Victor Nelsson også penge til at forstærke en i forvejen voldsomt konkurrencedygtig trup.

Og det kommer til at ske.

FCKs Pep Biel har scoret til 4-2 - og spanieren er blevet et offensivt es hos københavnerne. Foto: Lars Poulsen

FCK-træner Jes Thorup takker Jonas Wind for indsatsen. Foto: Lars Poulsen

SÅ ER DER ANDERLEDES grund til at være bekymret for Brøndby, der endnu ikke har vundet i dette års Superliga.

Skulle du have glemt det, så er det altså de forsvarende mestre vi taler om!

Nu spille vi jo ikke med ’synd’ i fodbold, men man kan roligt sige, at Niels Frederiksen har haft fuldstændig vanvittigt svære arbejdsbetingelser.

Hele hans bagkæde – med keeper – blev strøget fra truppen sammen med offensivprofilen Jesper Lindstrøm.

NOGET NØLENDE ER Brøndby så begyndt at erstatte de spillere, men det vil være synd at sige, at det er et specielt velsejlende flagskib dansk fodbold sender ud i kampen om en plads i Champions League.

OK, alle hold skal stå tidligt op, bruge mange penge og være heldige mod vanvittigt dygtige FC Red Bull Salzburg, men i Brøndbys forfatning virker det helt uoverstigeligt, at de kan stille noget op.

Andreas Maxsø bør have et nyt kontraktudspil fra Brøndby, mener Ekstra Bladets sportschef. Foto: Lars Poulsen

SELVFØLGELIG ER DET beundringsværdigt, at fodbolddirektør Carsten V. Jensen holder benhårdt fast i strategien om lønninger, transfers og talenter.

Brøndbys historie er rig på alle mulige måder at afvige en fastlagt strategi på, og den fælde vil han naturligvis ikke trampe ned i.

Alligevel bør Carsten V. Jensen alvorligt overveje, om det er nu, der skal åbnes for læderet og stikke Andreas Maxsø en ny kontrakt med en pæn lønforhøjelse.

PÅ MÆRKVÆRDIG VIS, så faldt Brøndby-forsvarerens skifte til FC Rostov til jorden, så her har CV chance for at binde en stor lederfigur og en nøglespiller i mesterskabssæsonen tættere til klubben.

Det kan sagtens være, at det ikke flugter med den nuværende lønstrategi, men med en ny og større kontrakt til Maxsø, kan Brøndby få fjernet eller - hævet betragteligt – den frikøbsklausul, der lige nu lyder på beskedne 23 millioner kroner.

DET KOSTER SELVFØLGELIG nogle penge, men 27-årige Maxsø er trods alt ikke ældre end at salg om et års tid stadig er mere end realistisk – og vel også til et noget højere beløb end 23 millioner kroner.

På den måde lønforhøjelsen tjene sig selv hjem igen.

Brøndbys Andreas Maxsø kan blive en vigtig del af Brøndbys genopbygning. Foto: Lars Poulsen

NU GJORDE MAXSØ ingen stor forskel mod FCK, men hans tilstedeværelse i Brøndbys genopbygningsprojekt kan gøre forskellen på Brøndbys sæson, der allerede nu ser lidt shaky ud.

Brøndby har pengene for de forestående gruppespil, der giver minimum 170 mio. kroner, så mon ikke Carsten V. Jensen skulle skynde sig at tage en snak med Andreas Maxsø?

Det ville være et godt skulderklap til Maxsø, et boost for moralen, fedt signal til fansene - og måske en god forretning ...

