Stivstikkere og amatører hele banden

ALTID KÆKKE Viktor Fischer sagde det måske meget godt, da han overfor Ekstra Bladet fastslog, at ’vi skal bare vinde nogle fodboldkampe, så skal vi nok få befolkningens opbakning’.

En let-på-tå-holdning til en konflikt, der har flænset dansk fodbold, men også med masser af sandhed.

Vi tilgiver, glemmer og nyder så ellers at se fodbold på højeste niveau.

For fodbolden er netop der, hvor vi ofte lægger hverdagen bag os med konflikter, økonomi-bekymringer og forhandlinger.

Frirummet uden gøgl og gejl, men bare ... fodbold!

Sådan har det bestemt ikke været i den forgangne uge, hvor landets nyhedsredaktioner har været i alarmberedskab i en konstant søgen efter den sandhed, der ikke blev ruttet med fra de to parters side.

DET VAR EN kamp om at lytte på vandrørene, og fra dem lød der to konstante sætninger:

DBU er nogle arrogante amatører, der stadig tror, at verden så ud som for 20 år siden.

Mads Øland er en stivstikker, der fører spillerne ind i en fagkamp, de ikke kan overskue og udnytter selv det mindste smuthul i aftalerne. De ytringer skal selvfølgelig ikke købes 100 procent, men mon ikke de rammer et gran af sandhed.

DBU har for deres part forhåbentlig anerkendt vigtigheden af at sende de rigtige personer i forhandlingslokalet, nemlig dem med beslutningsmyndighed. Det så vi i torsdags, da Jesper Møller sammen med de to magtfulde næstformænd Thomas Christensen og Bent Clausen selv satte sig ned og fik en midlertidig fredsaftale i stand.

Jesper Møller takkede de danske spillere efter farcen i Slovakiet. Foto: Lars Poulsen

MADS ØLAND er med garanti stadig en rød klud i hovedet på folk fra DBU og Divisionsforeningen, hvor man stadig slikker sårene efter voldgiftssagen og den såkaldte ’feriepengesag’.

Det forekommer dog stadig utænkeligt, at Spillerforeningen sender Mads Øland væk fra forhandlingsbordet, men presset for at tage ønsket om at spillerne er arbejdstagere af bordet, skal komme fra spillerne selv – ligesom de samme spillere ikke skal tage munden for fuld i striden om de kommercielle rettigheder.

Som Keld Strudahl, mangeårig sponsorchef for Carlsberg, siger til Ekstra Bladet, så er det et bagholdsangreb på DBU’s sponsoraftaler, når anfører Simon Kjær umiddelbart inden VM går ud og laver en aftale med en Nordic Bet, når han udmærket ved, at Danske Spil er hovedsponsor for landsholdet.

Så er det med koldt blod og fuldt overlæg – og gift for forholdet mellem spillere og union.

Administrerende direktør i DBU, Claus Bretton-Meyer, var til stede ved lørdagens træning i Aarhus. Foto: Lars Poulsen

NÅ, VI SKAL også spille fodbold, ikk? Selvom forberedelserne for Åge Hareide og hans mandskab ikke har været optimale, så burde konflikten i sig selv være brændstof til, at spillerne ville vise, at de er alt det værd, som de kæmper for i forhandlingslokalet …

Wales med superstjernen Gareth Bale kommer i hvert fald toptunet efter en 4-1-sejr over Irland i den svært forståelige Nations League, så der skal findes noget af det bedste frem fra VM.

Forhåbningerne herfra var ellers, at landskampene i efteråret skulle bruges til at bygge på det offensive og etablerede spil, som i mange tilfælde var en mangelvare i Rusland under sommerens VM.

Det kan man næppe forvente uden træningskampen mod Slovakiet og træningerne inden og efter.

SPØRGSMÅLET ER selvfølgelig også, om det overhovedet har Åge Hareides interesse at flytte Danmark den vej.

Han fik resultater i Rusland, og vinderen har som regel altid ret, men vi så også et landshold, der havde mere end almindeligt svært ved at tage overhånden i kampene.

Måske var det VM-atmosfæren og nervøsiteten over den store scene, men nu har Åge Hareide haft sin succes-oplevelse med et VM, hvor han opfyldte de resultatmæssige forventninger med en ottendedelsfinale og en imponerende niendeplads på verdensranglisten. Derfor bør han også kunne bygge på, så der er flere spillemæssige strenge at spille på. Ikke mindst når vi taler det offensive spil, hvor han i øvrigt også stadig kæmper med at finde sin foretrukne angrebstrio.

PIONE SISTO ER sikker i venstre side med Viktor Fischer som en stærk backup, men det står ikke krystalklart, hvem der sætter sig på højre side og midterpositionen.

Uden en skadet Nicolai Jørgensen i truppen, så ligner det en startplads til Andreas Cornelius, mens Martin Braithwaite og Yussuf Poulsen kæmper om højresiden.

Uanset hvad, så er det på denne del af banen, at Hareide stadig tumler med at finde det slagkraftige setup.

Viktor Fischer mener, at de danske fans kan vindes tilbage med sejre. Foto: Lars Poulsen

