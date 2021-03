Striptease i mørket

STRIPTEASE I buldrende mørke.

Hverken spændende, farligt eller oplysende.

Lige præcis sådan var den danske protestaktion mod menneskerettighederne i Qatar.

Sølle tre-fire sekunder plus en ganske kort gentagelse fik man som tv-seer til at beskue budskabet, der skulle markere Danmarks skarpe holdning.

Tilmed filmet i total, så man dårligt kunne nå at se, hvad der stod på trøjerne, der fik så lidt tv-tid, at man skulle have kørt det som ultraslow…

DEN TRØJE SKULLE selvfølgelig have været på mens nationalsangen blev fyret af. Som minimum. Nu fik vi verdens mest stille protest.

Lidt som musen, der siger til elefanten: Nøj, hvor vi gungrer…

Nå, en markering og et ædelt formål om penge til migrantarbejderne fik vi da, selvom DBU-formand Jesper Møller endnu engang er fuldstændig forsvundet fra jordens overflade, når forholdene i Qatar kommer på bordet.

Mikkel Damsgaard fyrer kanonen af. Foto: Lars Poulsen

TIL GENGÆLD VAR alt ude i lyset i duellen mod træningskeglerne fra Moldova, der ikke gjorde det fjerneste for at modbevise deres placering som nr. 177 på FIFA’s verdensrangliste.

De blev flækket på kryds og tværs i 8-0-nedsablingen af et veloplagt landshold med hurtige fødder.

En helstøbt indsats, hvor der heller ikke blev trådt på bremsen trods den beskedne modstand - og 8-0 i moderne fodbold er altså voldsomt. Små nationer bliver ikke bare skilt ad efter behag.

Endda på trods af – eller måske nærmere fordi – Kasper Hjulmand meget gennemført havde skiftet 10 spillere fra kampen mod Israel. Kun Kasper Schmeichel var genganger i kassen.

VOLDSOMT, MEN også fuldstændig rigtigt disponeret af Kasper Hjulmand. Fordi:

Kampprogrammet er vanvittigt stramt. Tre landskampe på seks dage – og med hviletid til stamspillerne, så står Hjulmand nu med friske spillere til den første gruppefinale mod Østrig på onsdag.

Han styrker sammenhængskraften i truppen og får alle med i projekt-landshold. Samtidig får han set på nærmeste hold, hvem der er aktuelle i EM-sammenhæng.

Valget af de mange små-rums-spillere var det helt rigtige mod et ultradefensivt mandskab som Moldova.

NU VAR MOLDOVA kun lidt mere end en gang træning, men alligevel var det fantastisk at se de to FCN-uddannede Mikkel Damsgaard og Andreas Skov Olsen udfolder sig med fart, kreativitet, teknik, tanke og hurtig boldomgang. Lækkert.

Målet til 2-0 var en regulær perle, og ikke overraskende, havde den tidligere FCN-træner Kasper Hjulmand det helt brede smil fremme.

Mathias Jensen og Christian Nørgaard fungerede også godt med deres Brentford-midtbane, mens Kasper Dolberg også - men kun lige - fik hul på bylden.

MEN NETOP DE to stortalenter, Damsgaard på 21 år og Olsen på 22 år, der begge kunne have været med på U21-landsholdets triumfer ved EM, var de store oplevelser mod – ja, pivringe – Moldova.

Man kan roligt fastslå, at Hjulmand også i årene fremover har den måske mest spændende danske landsholdstrup i 20 år.

UDSIGTERNE FOR DE to Serie-A-spillere? Ja, umiddelbart er det Martin Braithwaite og Yussuf Poulsen, de skal slå af.

Her virker Andreas Skov Olsen tættest på at vippe Poulsen af pinden. Også mod Israel sled Leipzig-spidsen for at få det til at rulle, så det skifte på onsdag kunne være spændende.

Damsgaard kan også kan spille en central plads på midtbanen, men her er konkurrencen benhård med Eriksen, Højbjerg og Delaney.

Andreas Skov Olsen spiller Mikkel Damsgaard fri til 3-0 målet. Foto: Lars Poulsen

Kasper Dolberg kom også på tavlen med to mål. Foto: Lars Poulsen

UANSET OM ELLER hvornår de to stortalenter maser sig på, så er det også to fantastiske jokere at kunne smide ind fra bænken.

Facit: Det er fandenfløjteme svært at være pessimistisk på dansk fodbolds vegne.

Kasper Hjulmand råder nærmest over to start-ellevere med profiler fra pæne adresser i Europa, masser af rutine, men også metervis af råt talent - og han tør bruge alle mand.

SAMTIDIG ER U21-landsholdet flyvende ved EM, så hvis Kasper Hjulmand tænker, at den fireårige kontrakt han har tegnet med DBU, er alt for kort, så forstår man ham udmærket.

Selvtilliden må i hvert fald være buldrende høj før onsdagens duel med Østrig. En sejr her, så kører Danmark gruppesejren hjem fra spids.

