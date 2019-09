Superstart: Er du Santosset!

FCK fik genrejst noget af respekten med sejren over FC Lugano, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

FULDSTÆNDIG UVANT for FCK, skulle Europa League-kampen mod FC Lugano spilles på ryggen af tre nederlag i træk. Mod FC Riga, AaB og Hobro.

Tre kampe, hvor indsatsen hos en lang række spillere var langt under købspris, lønramme og talent.

DERFOR HANDLEDE kampen mod FC Lugano om langt mere end tre point. Det var også et spørgsmål om at vinde noget respekt tilbage – og vel også noget selvrespekt.

Nu blev man sådan set ikke blæst bagover af intensitet, farten, kreativitet og chanceskabende spil fra FCK’s side i sejren over schweizerne.

Ja, faktisk var det en temmelig søvndyssende affære. Ikke mindst i de første 45 minutter.

MEN SOM FODBOLDHOLD fremstod Ståle Solbakkens mandskab væsentlig mere troværdigt end både FCK-udgaven i Hobro, hvor det meste sejlede.

Nu var FC Lugano ingen kæmpe mundfuld og de spillemæssige huller var lige så rigelige som i schweizerostene...

Michael Santos header FCK på 1-0.

DERFOR FIK FCK’ERNE flere chancer og specielt Pieros Sotiriou burde have klasket et par stykker ind, men selvtilliden hos cyprioten er lige så lav som Henrik Sass Larsens troværdighed…

I stedet var det Michael Santos, der med et godt løb og et elegant hovedstød behandlede FCK’s bedste mand, Pierre Bengtssons indlæg efter fortjeneste. Er du Santossset, den lå godt…

Man skal bestemt heller underkende værdien i, at spanske Michael Santos nu har scoret i to kampe i træk for FCK.

Den slags er højoktan benzin for enhver angriber – og lige nu er han i hvert fald en klasse eller to over angrebsmakkeren Pieros Sotiriou.

ELLERS VAR DET specielt to ændringer i forhold til den håbløse Hobro-indsats, der styrkede FCK. Viktor Nelsson erstattede Andreas Bjelland – og det gav noget mere fart og bedre bolde op i banen.

Jens Stage var også tilbage på midtbanen og gjorde en udmærket figur. Det så også ud til at have en positiv indflydelse på Carlos Zeca, der også rystede en frygtelig kamp af sig med indsatsen mod Lugano.

Indstillingen og organisationen havde også fået et nyk op i forhold til Hobro-blamagen.

OK, FC Lugano fik – temmelig unødvendigt – et par muligheder til sidste i kampen fordi FCK ikke fik lukket ballet i tide.

Artiklen fortsætter under billedet:

Michael Santos blev matchvinder for FCK mod FC Lugano. Foto: Lars Poulsen

Se også: Enkelte glimrede - flere faldt igennem

MED 1-0 SEJREN FIK FCK de forventede og nødvendige point mod puljens svageste hold. For kravet til FCK bør stadig være, at de går videre fra en pulje, der langt fra er skræmmende.

Dynamo Kiev vandt hjemme over Malmø, så hvis udgangspunktet er, at ukrainerne er gruppens bedste hold, så var det et fint resultat i forhold til kampen om andenpladsen i puljen.

Under alle omstændigheder, så får FCK muligheden for om 14 dage at tage til Malmø og gøre krav på titlen som nordens bedste fodboldhold!

OM FCK’S INDSATS mod FC Lugano er nok til at få Brian Priske til at ryste i FCM-træningsbukserne inden søndagens Superligabrag er nok tvivlsomt.

Jovist, fremgang i FCK-boldomgangen bestemt, men der er ingen tvivl om, at FCK bliver matchet hårdere på søndag end det schweizerne diskede op med.

Her skal Ståle Solbakkens mandskab for alvor bevise, at de både kan og vil hænge på i mesterskabskampen samtidig med, at den europæiske ære forsvares.

Noget af respekten blev i hvert fald genskabt.

Santos gav FCK drømmestart i Europa

Superligaen Indefra: FCK må vente på Corner-millioner

Min storebror ligger i koma