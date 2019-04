Syndebuk? Det hører ingen steder hjemme!

Det er helt forkert, at Viktor Fischer skal udpeges som syndebuk i sagen om homo-tilråb i dansk fodbold, mener Ekstra Bladets sportsredaktør, Allan Olsen

PANDAER, VENSTRE-pressemøde – og homogate – har fyldt godt op i ens nyhedsfeed i denne uge.

Mens pandaerne forhåbentlig stortrives i deres hundedyre hus i København Zoo, og Venstres udlændinge-pressemøde er røget på historiens mødding af ligegyldigheder, så har vi med garanti hverken hørt eller set det sidste til debatten om sange og tilråb på fodboldstadions.

Fodboldens Disciplinærinstans har måske sat et foreløbigt punktum med deres afgørelse, men jeg vædder gerne et regnbueflag på, at vi ikke har hørt det sidste i denne sag.

FODBOLDEN DISCIPLINÆRINSTANS har arbejdet hurtigt. Tak for det – og også ros for selv at tage sagen op på baggrund af medieomtalen fra OB- og Brøndby-fansenes tilråb.

At de to klubber også straffes med bøde er sådan set også o.k. De 25.000 kroner er ganske vist i den beskedne ende, men signalet er godt nok. Vi gider ikke høre homofobiske eller racistiske tilråb på danske stadions.

JA, DET VAR førstegangstilfælde, som det lyder i kendelsen, og derfor en lav straf. Altså mere præcist, så var det første gang Fodboldens Disciplinærinstans tog en sag op, for tilråbene har jo været der i årtier.

Der skulle åbenbart en Viktor Fischer til, før problemet blev taget alvorligt, men lige netop i FCK-spillerens tilfælde leverer Disciplinærinstansen en ren homoforbier.

Det hører ingen steder hjemme at udpege Fischer som syndebukken for, at OB-fansene overdyngede ham med homo-tilråb.

O.K., FISCHER var udsøgt provokerende, hvilket allerede blev markeret på denne plads i mandags, men det betyder ikke, at han er skyldig i noget, der skal indgå i vurderingen af en lille gruppes OB-fans ageren.

Det er selvfølgelig altid nemmere at skyde budbringeren – og ja, Viktor Fischer fik i den grad sat en dagsorden og dermed Fodboldens Disciplinærinstans på ekstra arbejde.

Nu har samme disciplinærinstans så åbnet en ladeport af hangar-dimensioner, for stopper tilråbene nu? Næppe, så måske kan vi se en sand bøderegn over Superliga-klubberne, hvor opmærksomheden nu vil være skærpet.

MÅSKE SKULLE DBU købe et større pengeskab, for det er vist stadig der, pengene havner, når disciplinærinstansen kradser penge ind …

Under alle omstændigheder: Cool at de homofobiske tilråb kommer på dagsordenen, stærkt at Fodboldens Disciplinærinstans reagerer – men skal vi problemet til livs, så skal man ikke flå de spillere midt over, som rent faktisk reagerer på noget, der er åbenlyst forkert.

Så har man for alvor fat i den forkerte ende af staven!

Fischer svarer igen: - Det er komplet tåbeligt

Historisk straf for homoråb

Superligaspiller røg i kørestol

Har 260 kilometer til træning: Mød Superligaens superpendler