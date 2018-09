Tåbelig igen og igen: Idiotisk Bendtner færdig på landsholdet

MIDT I LANDSHOLDETS og DBU’s største krise så mente Nicklas Bendtner, at han også skulle stjæle en overskrift eller to.

I hvert fald har Rosenborg-angriberen været en tur i byen – og det skulle åbenbart gå ud over en taxachauffør, der måtte en tur på operationsbordet med en brækket kæbe.

Nicklas Bendtner blev anholdt, løsladt igen, men stirrer formentlig lige ind i tiltale for vold.

Så er det lige, at jeg ramler ind i et kæmpe flashback. Denne type kommentarer om Nicklas Bendtner har jeg skrevet alt for mange af, og idiotien er lige stor hver eneste gang.

OM DET ER spritkørsel, hærværk, at prygle en taxi med et bælte og nedknappede bukser – eller som nu regulær vold, så vidner det bare endnu engang om en fodboldspiller, der hverken har styr på sig selv eller sin karriere.

Det var da heller ikke udelukkende for sjov, at vi her på Ekstra Bladet døbte Bendtner karriereklovnen tilbage i 2014. Den titel er han fortsat ubesejret mester i!

Nu skal vi selvfølgelig betone, at Nicklas Bendtner ikke er dømt, men bare det faktum, at han får sat sig i disse situationer vidner om en horribel mangel på dømmekraft.

Hvorfor denne voldsomme trang til at fyre den af i nattelivet. Kunne den del ikke gemmes, til karrieren var slut?

Det skulle man mene, og den sidste del kan hurtigt komme helt af sig selv - og den risikerer at brække lige så hurtigt som taxachaufførens kæbe.

Der er ganske enkelt for lidt omløb på øverste etage, hvis man konstant bringer sig i den ene mere latterlige situation efter den anden - og når vi så tilmed taler vold, så er - beklager jargonen - ølglasset helt fyldt!

Artiklen fortsætter under billedet.

Nicklas Bendtner blev dømt for spirituskørsel i 2013. Foto: Jens Dresling

ENDER DET MED en voldsdom til Nicklas Bendtner, så kan det have alvorlige – og rimelige – konsekvenser for den tidligere Arsenal-, Juventus- og Wolfsburg-angriber. Med Bendtners dans med det danske retsvæsen, så er det nemlig ikke utænkeligt, at det ender med en tur på tremmer.

LANDSHOLDET? Jamen, det vil rimeligvis være helt lukket land for Nicklas Bendtner, og et bud herfra er, at han allerede har spillet sin sidste landskamp.

Sportsligt har Åge Hareide sorteret ham fra og sætter sin lid til andre typer – og med nordmandens betoning på en gruppe, der fungerer godt sammen, så har han næppe brug for den uro, Nicklas Bendtner bringer med sig.

Moralsk vil DBU også stå svagt ved at udtage en voldsdømt spiller. Ja, der skal tilgives og gives chancer, men dem har Nicklas Bendtner opbrugt.

KLUBHOLDET? Nicklas Bendtner havde håbet at komme væk fra Rosenborg i dette transfervindue, og det var klubben også indstillet på. Der var bare ikke mange, der kastede deres kærlighed på Nicklas Bendtner, og spørgsmålet er, hvordan Rosenborg vil reagere på en voldsdom.

Den norske storklub har tidligere ageret yderst moralsk, da de aflyste en træningslejr i Dubai efter fan-protester over, at man på den måde støttede en diktatur-stat.

Artiklen fortsætter under billedet.

Bendtner kan risikere en fyreseddel i sin norske klub. Foto: Ritzau Scanpix

Hvis det moralske pas også gælder for spillere, så er det bestemt ikke utænkeligt, at Rosenborg kyler Nicklas Bendtner ud på røv og albuer. Den kan nemt forsvares med hensynet til ungdomsspillere og klubbens værdier, så hvis Rosenborg heller ikke ser nogen sportslig værdi i Nicklas Bendtner længere, så kan den fyring hurtigt eksekveres.

Så er spørgsmålet om en eventuel dom vil gøre det vanskelige for hans agent Ivan Benes at afhænde Bendtner til USA eller et andet givtigt afslutningspunkt for angriberen.

UANSET HVAD, så er det endnu et sørgeligt kapitel om en talentfuld angriber, der med en masser forkerte valg har fået en fodboldkarriere, der har været langt mindre, end den kunne have været.

Nu ved vi jo ikke, hvad Nicklas Bendtner fyrede af på natklubben Lusso, men byturen i København kan hurtigt vise sig at være den dyreste nogensinde.

Ballade i nat: Bendtner sigtet for vold

Taxa-selskab står frem: Bendtner brækkede hans kæbe - vi er dybt rystede

Bendtner eller Northug: Hvem er Trondheims skandalekonge?

Chokeret over Bendtners valg? Her er ti andre gakkede danske transfers