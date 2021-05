Tåbeligt: Årets nedsmeltning

STØVLEKNOPPERNE I krigshøjde og så ellers et direkte angrib på Rasmus Falks læg.

Frustrationerne stod ud af alle porrerne på Jesper Lindstrøm. Brøndby bagud, de hede drømme om mesterskabet ved at fortone sig – og så leverer Lindstrøm en regulær hjerneblødning, der selvfølgelig kostede et højrødt kort.

Tåbeligt, tumpet, unødvendigt, uerfarent.

Se Jesper Lindstrøms svinestreg på Rasmus Falk:

MED DEN HELT igennem vanvittige aktion, sælger han både holdkammerater og klub.

Nu var FCK klart bedst mod Brøndby, men med 22 minutter plus det løse, så kunne netop en Jesper Lindstrøm med en enkelt aktion have bragt balance i regnskabet og sikret et gyldent point i den højspændte guldduel.

Måske.

Det finder vi aldrig ud af, men uden Jesper Lindstrøm og med 10 mod 11, så var det i hvert fald nærmest umuligt for Brøndby at ændre kampen.

Brøndbys Jesper Lindstrøm har sparket FCKs Rasmus Falk ned. Foto: Lars Poulsen

Det koster et klokkeklart rødt kort. Foto: Lars Poulsen

Og nn knust Jesper Lindstrøm må i omklædningsrummet. Foto: Lars Poulsen

JESPER LINDSTRØM SELV er formentlig den person i hele Brøndby Kommune, der er mest knust over sin fatale aktion.

Få har så højlydt erklæret sin kærlighed til Brøndby IF, og den har været gengældt hos Brøndby-fansene efter en formidabel sæson.

Derfor – og inden han ender som prügelknabe på den københavnske vestegn: Ja, det var åndssvagt af Lindstrøm, men alle de rasende Brøndby-fans skal naturligvis huske på, HVORFOR Brøndby spiller med om mesterskabet.

Det svar er nemlig også Jesper Lindstrøm, der er omdrejningspunktet i Brøndbys offensiv.

Så hvis Brøndby ikke vinder guld, og regnebrættet skal gøres op, så er Lindstrøm ikke manden, der smed guldet, men bragte Brøndby tæt på det.

NU SIDDER HAN ude mod både AGF og FCN – og det gør ikke ligefrem Brøndbys guldchancer mere blankpolerede.

I det hele taget blev det en dyr aften for de unge Brøndby-spillere.

Morten Frendrup begik for anden kamp i træk et urutineret og dyrt straffespark – og altså toppet med Lindstrøms marchordre.

Det er selvfølgelig nemt at skyde på alderen, men påfaldende var det selvfølgelig – i Lindstrøms tilfælde – at brænde sammen i så afgørende og højspændt kamp.

TIL GENGÆLD VAR derbyet en 24 karats affære.

Hvilken tænding, hvilket tempo, hvilken energi – og hvilken stemning i en solbeskinnet Parken.

Ikke mindst ansporet af FCM’s tamme omgang mod et Randers-hold, der blot 72 timer forinden havde spillet pokalfinale.

Med 1-1-resultatet, så var Brøndby inden derbyet nemlig inviteret voldsomt ind i guldkampen, og FCK’s teoretiske chancer var også genantændt.

DEN SPINKLE FCK-guldmulighed lever stadig efter den velfortjente 2-1-sejr, men nok så vigtigt for Jes Thorup er formentlig, at FCK spillede en fremragende kamp.

FCK-presset sad lige i skabet og stressede Brøndby voldsomt, mellemrumsspillet med specielt Rasmus Falk, Jonas Wind og Pep Biel var skarpt skåret i trekanter – og fysisk var FCK’erne også en klasse bedre.

Klart pil op for FCK-projektet, hvor Mathias Zanka Jørgensen viste et velkendt, men savnet højt niveau – og hvor Rasmus Falk tryllede og tryllede, men igen viste mangel på afslutterskarphed.

Med det Falk skaber, så scorer energibundtet og superteknikeren ganske enkelt alt for få mål.

FCKs Mathias Zanka Jørgensen har vist overhånden i forhold Brøndbys Simon Hedlund. Foto: Lars Poulsen

Simon Hedlund havde dog forinden udlignet til 1-1 for Brøndby. Til FCK-fansenes raseri. Foto: Lars Poulsen

PRÆSTATIONEN FRA FCK’erne må dog – om ikke skræmme – så trods alt virke en smule bekymrende for FCM, der gæster Parken på onsdag.

For midtjyderne ligner en bleg udgave af det velkendte FCM-mandskab.

Ja, de har spillet voldsomt mange kampe i denne sæson, men både kvaliteten og energien er sivet ud af Brian Priske mandskab. Skidt timing i en tæt guldduel.

DERFOR ER GULDKAMPEN stadig pivåben, og efter to sæsoner med det nye slutspil, hvor mesterskabet har været afgjort (for) tidligt, så leverer slutspillet verdensklasse underholdning lige nu.

Stort set alle kampe tæller, og med mindre FCM tager til Parken og vinder, mens Brøndby sætter point til mod AGF, så er vi sikret et fortættet drama til sidste spillerunde.

Desværre uden en af denne sæsons helt store åbenbaringer, nemlig Jesper Lindstrøm ...

