Tillykke, FCK! Men her er den helt gal

JAMEN DOG! DER er åbenbart stadig livsduelighed og mandsmod i FCK-truppen.

3-1-sejren i Haderslev gav da også et lettelsens suk i hele københavner-organisationen, der kunne høres hele vejen fra Sønderjylland.

For gu’ faen var og er FCK presset hele vejen gennem systemet.

ALLE HAR VENTET på, at man kunne retfærdiggøre chokfyringen af Ståle Solbakken, alle har spejdet efter et lysglimt i mørket, og alle har ventet på, at et godt resultat kunne tage noget af presset på de skuldre, der skal bære FCK videre i en usikker tid.

Derfor kunne selv en 3-1-sejr over SønderjyskE bruges, som var det en Champions League-kvalifikation.

DER VAR DA OGSÅ massiv fremgang at spore i forhold til de to første opgør under Jess Thorup, der endte med nederlag til FCM og Randers. Faktisk kunne det næsten også kun gå fremad ...

Jo, FCK havde VAR med på holdet, men alle tre kendelser, der gik FCK’s vej, virkede solide.

Så ud over et ’Jess we can’, så kan FCK og Thorup også være godt tilfredse med en stor del af kampens forløb.

Jess Thorup fik sin første Superliga-sejr som FCK-træner. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

OK, SØNDERJYSKE gav specielt i starten af kampen både hele og halve roemarker af plads, men FCK’erne viste alligevel fremgang på flere områder.

Lynhurtig boldomgang. Spillet i små områder, løb for at skabe plads og de kvikke kombinationer er ikke set bedre fra den kant i denne sæson.

Individuel kvalitet. For en sjælden gangs skyld viste de dyrt indkøbte og højt betalte FCK’ere, hvorfor de er netop det. Det var ikke alt, der lykkedes, men når Mohamed Daramy , Rasmus Falk, Pep Biel og Viktor Fischer for alvor fik skuet op for tempo, driblinger og småspillet, så var det både effektivt og besnærende.

, Rasmus Falk, Pep Biel og Viktor Fischer for alvor fik skuet op for tempo, driblinger og småspillet, så var det både effektivt og besnærende. Indstillingen. For første gang under Jess Thorup udstrålede FCK-spillerne rent faktisk, at de ville spille for deres nye træner - og for hinanden.

ALLE KAN DANSE en enkelt sommer, og en sejr over SønderjyskE er i sig selv ikke noget blivende bevis på fremgang.

Det ser dog ud som om, at Thorups ideer om mere flydende positioner er ved at finde indpas – og med den rigtige afslutning på efteråret, så skal man ikke afskrive FCK i guldduellen, selvom FCM naturligvis stadig er storfavorit.

Mohamed Daramay havde mange afgørende aktioner mod SønderjyskE. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

DER BLEV OGSÅ flekset lidt muskler, da Peter ’PC’ Christiansen blev hentet i AGF.

Et kæmpejob til den tidligere FCK-spiller med et flot CV i både Randers og ikke mindst i AGF, hvor han om nogen er manden bag genrejsningen af den aarhusianske fodboldstolthed.

PETER CHRISTIANSEN ER stærk på scouting-delen, ihærdig, grundig og med fingrene nede i mulden, men som sportschef i FC København både sælger og køber man til helt andre beløb end i både Randers og AGF.

Det er et helt andet ballgame, hvor alt er på en højere hylde. Derfor skal ’PC’ nok få kam til sit skaldede hoved…

Rasmus Falk og de øvrige offensive kræfter hos FCK spillede en god gang fodbold. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

BÅDE KONTRAKTEN til Christiansen og sejren i Haderslev er naturligvis gode nyheder, men FCK er stadig en presset organisation, og det ses tydeligt på kommunikationen.

I forbindelse med Ståle Solbakken -interviewet ville FCK ikke stille op, men udsendte blot en kortfattet pressemeddelelse, selvom klubben i kulissen sendte deres syn på sagen til store dele af den danske sportspresse.

-interviewet ville FCK ikke stille op, men udsendte blot en kortfattet pressemeddelelse, selvom klubben i kulissen sendte deres syn på sagen til store dele af den danske sportspresse. Mathias Zanka Jørgensen nægtede efter SønderjyskE-kampen at stille op til tv-interviews – og kom i øvrigt heller ikke ud efter nederlaget til Randers.

nægtede efter SønderjyskE-kampen at stille op til tv-interviews – og kom i øvrigt heller ikke ud efter nederlaget til Randers. En detalje, måske, men det pissede i hvert fald Glen Riddersholm af, at FCK afleverede en 3-5-2-opstilling før kampen, men spillede i 4-3-3.

SUMMA SUMMARUM: Åbenhed og ærlighed er åbenbart kun noget man kan forvente, når det hele spiller, men det går ikke FCK.

Det er bare for småligt. Ikke mindst, hvis man vil være en storklub!

