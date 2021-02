Tør øjnene: Nedsmeltning for åben skærm

Gigantisk VAR-dramatik, topunderholdning på banen og en bramfri AGF-boss sørgede for overskrifterne i Parken. Men et par af sekvenserne kunne vi godt have været foruden, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

JA TAK! FED, FED Superligarunde med to topbrag, der begge bød på topunderholdning, gode baner, offensiv fodbold og ikke mindst neglebidende drama.

Det største selvfølgelig i Parken, hvor FCK i det syvende minuts overtid fik tilkendt et VAR-straffespark, som Jonas Wind tordnede i kassen til 3-3 og dermed afværgede en regulær ydmygelse på hjemmebane.

NÅ, DET FIK selvfølgelig hele Twitter til at selvantænde – og gennem hele kampen regnede de mest vittige hoveder hele tiden med, at FCK nok skulle få et VAR-straffe …

Det fik de. Dømt efter bogen, men den bog er fanden fløjteme skrevet forkert!

Ja, Nicolai Boilesen header fra kort afstand bolden ned på Benjamin Hvidts arm, men manden kan jo ikke save den af – og fratager næppe FCK en oplagt scoringsmulighed.

De nye regler tilsiger bare, at det er nok til straffe.

Dommer Jørgen Daugbjerg tjekker VAR i kampens sidste sekunder. Foto: Lars Poulsen

I ENGLAND ER DE ved at kaste op over den regel, men hidtil har vi været forskånet nogenlunde i Danmark.

Her har den sunde fornuft rådet pænt indtil videre, men få nu den tekst og fortolkning lavet om! Det er helt gak gak!

DET SAMME ER AGF-direktør Jacob Nielsens nedsmeltning for åben skærm, hvor han beskyldte dommerne for at lade sig påvirke af FCK.

’Tilskuere eller ej, de er bare gode til at manipulere med dommerne og få lagt det tryk på’

Topunderholdning fra AGF-bossen, men tør nu øjnene og vis lidt klasse, Jacob!

Det kunne din anfører Patrick Mortensen sagtens finde ud af kort efter kampen.

Jacob Nielsen var aldeles bramfri i sin kritik efter kampen.

EN POINTE HAVDE Jacob Nielsen dog fat i? Hvorfor skulle der lægges seks minutter til i kamp, der ikke var præget af store afbrydelser.

Det ændrer ikke på, at det var et brag af en topkamp i tårnhøjt tempo og buldrende intensitet.

Patrick Mortensen viste vild forward-klasse i en første halvleg, hvor AGF var 3-1 oppe efter to mål af Mortensen og et af Patrick Olsen. Ovenikøbet efter FCK var kommet foran 1-0. Stærk moral.

Desværre for AGF både trak de sig og blev presset for langt tilbage i en anden halvleg, hvor FCK var klart bedst. Derfor var pointdelingen ikke uretfærdig.

FCK? JA, ET kig på Ekstra Bladets lønprojekt, der afslører de 10 bedst lønnede Superliga-spillere (+), viser i hvert fald, at Danmarks bedst betalte mandskab ikke leverer smæk for de mange skillinger.

Defensivt er der stadig kæmpe problemer, og FCK har nu lukket lige så mange mål ind som Horsens, nemlig 30! En rædselsstatistik for FCK-mandskabet og Jess Thorup.

På papiret er der ellers masser af kvalitet. Mathias ’Zanka’ Jørgensen, Victor Nelsson, Nicolai Boilesen og Karlo Bartolech lød bagkæden mod aarhusianerne.

Alligevel formåede AGF at være farlige hver gang de nærmede sig FCK-feltet. Det må bekymre Jess Thorup voldsomt.

Mathias Zanka Jørgensen og FCK har store problemer i defensiven og har nu lukket lige så mange mål ind som Horsens. Foto: Lars Poulsen

EN TING STÅR I HVERT fald helt klart. Det er ikke tal, der gør en til danske mestre.

Den titel havner hos FCM, men selvom sejren over Brøndby sendte dem op på førstepladsen, så er midtjyderne slet ikke i samme forfatning som i sidste sæson.

Flere tekniske fejl end hvad vi ellers ser fra de boldsikre FCM-spillere.

De skaber færre åbne chancer.

Profilerne er slet ikke så markante som tidligere.

Der mangler ganske enkelt noget swung, noget flow, noget lethed, noget skarphed.

FC Midtjylland vandt et tæt topopgør mod Brøndby med 1-0. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

JA, BRØNDBY STOD lavt og var giftige på kontraangrebene, så der var mange ting FCM-spillerne skulle have øjnene på, men i en tempofyldt kamp imponerede midtjyderne langt fra.

Brøndby? Ja, de burde jo have vundet på chancer – og størrelsen af dem. Ikke mindst Simon Hedlund og Uhre var pæne store syndere foran kassen.

Til gengæld viste Brøndby noget af den bund, der gør, at de nok skal hænge på i toppen i lang tid. Uden Marvin Schwäbes kiksede clearing på Evanders hug, så havde Brøndby nappet det ene point i Herning.

Man kan i hvert fald sige, at hvis dagens to topbrag var en stømpil for, hvad vi kan forvente i en tæt guldkamp, jamen så er det bare at glæde sig!

Selv med tåbelige straffesparksregler …

