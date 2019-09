Uden rygrad: Røv og nøgler

Jon Dahl Tommasson reagerede for sent og for lidt mod Georgien, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

UANSET OM DET var den nye klimavenlige eller den gammeldags kulfyrede slags, så manglede det danske landshold energi!

I en ren røv og nøgler-landskamp virkede det danske landshold drænet. For netop energi, for ideer, vilje, attitude og for kreativ udfoldelse.

Ingen aggressivitet eller ærgerrighed.

VAR STORSEJREN på 6-0 over Gibraltar lige præcis den sovepude, der lullede landsholdet i søvn?

0-0 mod Georgien er naturligvis en fiasko. Både resultatet, men ikke mindst måden det skete på.

Vi taler altså om et hold, der ligger nr. 98 på verdensranglisten, og som Danmark da også høvlede med 5-1 hjemme i Parken i juni.

JA, DET ER DA rigtigt, at netop Georgien er som nat og dag. Afhængig af, om de spiller ude eller hjemme.

Lige så rigtigt er det, at de har nogle teknisk stærke fodboldspillere, der kan flytte bolden i et vist tempo – og i hvert fald betydeligt hurtigere end danskerne formåede at gøre det i Tbilisi.

Alligevel er det jammerligt, at Danmark spiller sig til SÅ få regulære chancer.

Hovedbrud. En skuffet Christian Eriksen efter kampen. Foto: Lars Poulsen

DET ER MÅSKE ikke en overraskende sandhed, men hvor er det tydeligt, at når Christian Eriksen har en sløj dag på kontoret – og det havde han mod Georgien – så bliver Danmark betydeligt ringere. I hvert fald kun halvt så farlige.

Chr. Eriksen var en blodfattig udgave af sig selv – og selvom Tottenham-strategen prøvede og prøvede, så var fejlprocenten usædvanlig høj.

Alligevel ventede man hele tiden på, at NU kom den geniale aflevering ned gennem Georgiens geledder eller tordenhugget. Men forgæves.

ET PAR ENKELTE gange kom Henrik Dalsgaard, en ellers vildst svag Yussuf Poulsen eller Martin Braithwaite igennem på højre kanten og det gav et par muligheder.

I venstresiden er Danmark stadig voldsomt handicappet af ikke at have en angrebsivrig venstre back med et venstreben til at slå indlæggene.

Jens Stryger Larsen kæmper forbilledligt, er påpasseligt i defensiven, men bringer for lidt når et hold som Georgien, skal kværnes.

LYSPUNKTER? TJAE, Andreas Christensen placerede sig fornemt og gav ikke noget væk, Martin Braithwaite ville noget og var Danmarks farligste – mens Kasper Schmeichel hold buret rent …

Kasper Dolberg? Hmm, et par enkelt gode aktioner med afslutningen på Braithwaites indlæg som det bedste, men ellers en bleg udgave af Dolberg.

TRODS STORSEJREN over Gibraltar i torsdags, så var tempoet – mens deltidsprofferne havde kræfter – bekymrende lavt – og det var også det gennemgående problem mod georgierne.

Vildt bekymrende!

Henrik Dalsgaard var lige så skuffet som det danske spil var elendigt. Foto: Lars Poulsen

JON DAHL TOMASSON kan nu se tilbage på to kampe som landstræner på grund af Åge Hareides knæproblemer, og konklusionen kunne være: Lige knapt bestået, men kun lige med røven i vandskorpen.

Han reagerede for sent til min smag mod Georgien i forhold til at få skabt nogle flere chancer i anden halvleg.

Hvorfor skulle Lasse Schöne ind så sent, hvorfor kom Robert Skov ikke i spil – og hvorfor hulen brugte han ikke sin tredje udskiftning, når alle kunne se, at det haltede?

Slapt!

UDOVER GIBRALTAR, så er Danmark det eneste land, der har sat point til mod Georgien! Det pynter sgu’ ikke.

Heller ikke på det samlede regnskab, hvor de to bedste i gruppen napper en EM-billet. Heldigvis kan Danmark sagtens afgøre skidtet selv.

Kampprogrammet for Danmark siger Schweiz (h), Gibraltar (h) og Irland (u). Det er ikke slemt, og da Schweiz og Irland også skal mødes indbyrdes, så bør EM-billetten stadig ikke være i fare.

Også selvom presset naturligvis er steget efter pointtabet mod Georgien.

EM-DELTAGELSE ER et klart krav med et kig på gruppesammensætningen og det faktum, at de to øverst placerede i gruppen, napper sådan en billet.

Det kræver naturligvis langt højere kvalitet i spillet, at Danmark bliver langt farligere og ikke mindst scorer nogle mål.

Det kan godt være, at Danmark nu er ubesejret siden ruder konge var knægt, men otte uafgjorte i de seneste 13 kampe fortæller også en historie om, at Danmark har mere end svært ved at afgøre kampene.

Og nullerten i Tbilisi skabte næppe flere landsholdsfans ...

