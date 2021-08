Ufatteligt, Brøndby

- Brøndby var chanceløse over de to kampe og går en hård tid i møde, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

VAR DET LIGE festen, der blev stoppet, før maden og vinen overhovedet var kommet på bordet?

Ja, det føltes unægtelig sådan, og man kunne ikke undgå at have en smule ondt af værterne, der havde dækket flot op - altså på tribunerne…

Brøndby Stadion var nemlig i den grad klar. Sydsiden var glødende og i et pyro-inferno gav de deres yndlingsaversion, Red Bull Salzburg, en brændende varm velkomst i lydstyrke rockkoncert.

Det rystede dog østrigerne langt mindre, end hvis deres Sachertorte var brændt på…

Stemningen var formidabel på Brøndby Stadion. Foto: Lars Poulsen

Målmand Mads Hermansen lavede en frygtelig fejl ved målet til 2-0. Foto: Lars Poulsen

SØLLE 10 MINUTTER, så var Brøndbys ultraspinkle Champions League-drømme pulveriseret. For der havde Red Bull Salzburg scoret to gange.

Først ved Benjamin Sesko, der nød godt af en løs opdækning af Tobias Børkeeiet – og nogle minutter senere sparkede Mads Hermansen kuglen lige ud i fødderne på samme Sesko, der spillede Brenden Aaronson helt blank til scoring.

To store fejl, knusende sikkert udnyttet af gæsterne, der derefter prøvede at køre den hjem på cruisecontrol, men som midtvejs i anden halvleg måtte stramme bardunerne, da Andreas Maxsø bragte lidt Brøndby-håb tilbage i opgøret.

DET SAMLEDE INDTRYK over to kampe er dog nogenlunde slag og nagelfast: Brøndby var chanceløse.

Red Bull Salzburg overmatchede Brøndby på stort set alle parametre. Fart, fysik, teknik, energi – det var kun på tribunerne, at Brøndby tog en knusende sejr.

Alligevel var der også noget usammenhængende og løst over det østrigske mesterhold, som Brøndby ikke var dygtige nok til at udnytte, selvom de gulblusede havde deres momenter.

Brøndbys Andreas Maxsø i infight. Foto: Lars Poulsen

Europa League for Brøndby, der går en benhård tid i møde.

Gruppespillet vil naturligt tage fokus og energi, og det ville jo ikke være noget problem, hvis ellers det gik som smurt i Superligaen.

Sådan er virkeligheden bar ikke. To nederlag i Champions League-kvalifikationen lægger sig oven i to af slagsen i Superligaen, hvor det også er blevet til fire uafgjorte kampe.

Det er otte kampe i streg uden sejr for Brøndby! Ufatteligt, bekymrende og udsigten er heller ikke for god til at slette det runde nul ud for sejre med FCM’s besøg på søndag.

AT DET ER gået så jammerligt, bør også få Carsten V. Jensen til at kigge indad.

Når man nu viste, at hele bagkæden stod for at forsvinde, hvorfor skulle der så gå så lang tid, før Kevin Tschiembe kunne kalde sig Brøndby-spiller?

Den duelstærke spiller skal nok blive en stor gevinst for Brøndby, og han gjorde det glimrende mod Red Bull Salzburg, men han skulle naturligvis have stået der fra sæsonstart.

Det samme gælder Mathias Greve, når man nu vidste, at Jesper Lindstrøm også ville forsvinde.

Andreas Maxsø blev holdt ude hele sæsonstarten, fordi et salg var oppe over. Men igen: Hvorfor?

Mohamed Daramy blev da ikke sparet, selvom Ajax var ved at grifle en underskrift på kontrakten!

Brenden Aaronson afdribler Brøndby-forsvaret. Foto: Lars Poulsen

DERFOR HAR Niels Frederiksen langt fra haft en optimal sæsonstart – og som klub har Brøndby i den grad fejlet i forsøget på at bygge på mesterskabet.

Javist, Carsten V. Jensen holder så godt på pengene, at man nærmest ville betro ham ens pensionsopsparing, men han er også ansvarlig for et konkurrencedygtigt mandskab.

Og det er Brøndby ikke lige nu.

Altså når man ser bort fra et vildt internationalt snit på tribunerne!

