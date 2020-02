Vågn nu op, FCK!

- Det bliver uhyggeligt svært i returkampen, men FCK viste i anden halvleg, at de kunne trykke Celtic i bund, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

HIMMEL OG HELVEDE. Nat og dag. Elendig og fantastisk. Fortsæt selv rækken over modsætninger, der kan klaskes på FCK’s to halvlege mod Celtic.

De første 45 minutter var en regulær fornærmelse mod de FCK-fans, der havde betalt penge for billetten!

At man kunne levere så tandløs, fattig og elendig indsats i en udsolgt Parken, der var dækket op til en europæisk aften, er ganske enkelt ufatteligt og foruroligende.

Lige til at bide i gulvtæppet over.

FCK-MANDSKABET var stadig på vinterferie, mens skotterne blæste mod Kalle Johnssons mål i kampens åbning – og at det kun stod 1-0 til Celtic efter 14 minutter var et mindre mirakel.

FCK-målmanden endte da også som FCK’s store redningsmand.

Sjuskefejl i hobetal, overmatchet på alle leder og kanter. Et forsvar, der sejlede u-afstemt rundt, ingen power på midtbanen og en usynlig frontlinje. Nærmest udstillet.

NÅR MAN SÅ sammenligner med anden halvleg, hvor FCK totalt sad på løjerne, jamen så kan man jo kun sige: For h……, FCK! Hvorfor spillede I ikke sådan hele kampen?

Skulle der virkelig en skideballe fra Ståle Solbakken i pausen til, før man kunne levere den energi, tekniske kunnen, kreativitet og i det hele taget i den kvalitet, der skal til for at kunne begå sig i Europa League.

Åbenbart!

Artiklen fortsætter under billederne...

VAR på dansk grund. Det falt ud til dansk fordel, men Jens Stage brændte straffesparket. Foto: Lars Poulsen

FCK.s Jens Stage brænder straffesparket. Foto: Lars Poulsen

SELV EN DAME N’Doye, der ellers så ualmindelig rusten ud, vågnede til dåd og fik udlignet Odsonne Edouards føringsmål.

Vi fik da også lige demonstreret VAR for første gang på dansk grund, og det virkede til perfektion.

Et straffespark til FCK for hands blev korrekt dømt ved tv-skærmen, men Jens Stage formåede ikke at pakke den gave op.

En 2-1 sejr havde ellers givet et fint udgangspunkt før returkampen på torsdag i Glasgow.

SKAL MAN KOMME FCK lidt i møde, så er danske hold bare handicappet af, at Superligaen kun har været i gang i en uge, mens Celtic er i ypperste kampform.

Nu får FCK en uge mere til at slibe våbnene af, men det bliver stadig uhyggeligt svært.

STÅLE SOLBAKKEN MÅ være udsøgt forbandet over, at det tog hele 35-40 minutter før hans mandskab, rullede sig ud med den nødvendige energi, fart og kvalitet.

Den duer ikke i Glasgow! På stikkerne fra start.

TIL GENGÆLD GAV anden halvleg i Parken grobund for at skotterne kan besejres, selvom de hjemme på Celtic Park er en uhyggelig svær størrelse.

Det kræver noget mere mod og engagement, så væk med håndbremsen, FCK!

Fuld fart på kanterne, indlæggene, energien og aggressiviteten – og så må det briste eller bære.

Der er i hvert fald ikke råd til endnu blodfattige 45 minutter.

David Nielsen helt i løn-toppen: Så meget tjener han

Braithwaite til Barcelona? Det er lige til den lukkede!

Raser over Braithwaite-skifte

Se Christian Eriksens første Inter-kasse: