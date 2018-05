Vanvid: Mareridtet vil forfølge Brøndby!

VANVIDS-AFSLUTNING! Det må være samleordet for mesterskabskampen i Superligaen, hvor Brøndby og FCM nærmest ikke har kunnet få hænderne fra hinanden i en vaskeægte gulddans!

Indtil i overtiden på Casa Arena i Horsens.

De fleste havde beredt sig på den store guldfest på Brøndby Stadion mandag aften, hvor man ’blot’ skulle have samme pointtal som FCM. Så var guldgeden barberet.

Men nej - på et monumentalt sammenbrud og en Horsens-vilje til at ville ændre gulkdkampen, så hentede Bo Henriksens tropper en 2-0 føring og lavede den om til et 2-2-resultat, der sendte chokbølger gennem Brøndby-hæren.

Ja, et jordskælv, der kunne høres på hele den københavnske vestegn, der var dækket op til guldfest.

Utroligt, ufatteligt, uden sidestykke!

Ja, jeg har sgu' aldrig oplevet en Superliga-afslutning, der bare har været i nærheden af dette drama.

Se også: FCM-boss i ekstase: Drømmescenarie!

Artiklen fortsætter under billedet:

Brøndby-fans sviner holdet til. Foto: Claus Bonnerup

Eksklusivt interview med Zornigers blogger-kæreste: Brøndbys fans er vanvittige

HORSENS’ FINNBOGASON sørgede med to mål i kampens absolut sidste minutter for, at Brøndby-drømmen om et mesterskab efter 13 års ventetid blev et mareridt.

Et af den slags, der med garanti vil forfølge hele organisationen, truppen og fansene i årtier, hvis mesterskabsmissionen mislykkes.

At se de rasende Brøndby-fans svine Alexander Zorniger og spillerne til efter kampen er billeder, der vil ætse sig ind i hovedet på den flok, der havde regnet med, at de skulle hyldes som helte.

Desværre viste Brøndby igen, at de har både Danmarks bedste og værste fans. Det var beskæmmende scener, der udspandt sig efter spillerne var gået fra banen. Uværdigt - og forhåbentlig finder Brøndby de skyldige og udelukker dem i en rum tid.

GULDFAVORITTERNE hedder nu FC Midtjylland, der på mandag hjemme mod Horsens har GULD, SÆT OG MATCHBOLD!

Brøndby har længe virket mærket, men havde egentlig kampen mod Horsens under kontrol, men at kaste det hele på gulvet de sidste minutter er en monumental nedtur, der også kan kaste skygger ind i kampen på mandag.

Ja, ja - uden Frederik Rønnow havde Brøndby næppe været med i kampen, men alligevel er det utilgiveligt, at sætte en 2-0-føring over styr så sent i kampen.

I PARKEN VAR der dømt badedyrsdag, hvor hjemmeholdets fans sendte både oppustelige madrasser, krokodiller og bolde mod banen, men da kampen var slut, var det deres eget hold, der lå punkteret tilbage …

Måske også i bronzekampen og den direkte plads i Europa League.

FC Midtjylland beviste endnu engang, at de er de uofficielle mestre i at få meget ud af lidt mindre – og trods total FCK-dominans i første halvleg og et hav af chancer, så betød et forsvarskoks og en fremragende kontra, at FCM kunne nappe en 2-0-sejr.

FORTJENT? TJAE, fuldstændig ligegyldigt i en djævelsk tæt guldkamp, hvor FCM nu kan lægge både bajere og champagne på køl med et to-points forspring til Brøndby før sidste dyst.

Kampen var vel ogdså nærmere et bevis på det vinder-DNA, der også er banket ind i FCM-spillerne, og når man i Erik Sviatchenko, Kian Hansen, Bubarcarr Sanneh og Jesper Hansen har en suveræn bagkæde, så når man langt.

Fornemt arbejde af Jess Thorup, der kunne se på en kæmpe udskiftning i truppen i vinterpausen – og dermed måtte bygge op igen.

NÅR MAN PÅ mindre end en uge tager til både Brøndby og FCK og vender bussen hjemad med to sejre i bagagen, så er man en lige så fortjent guldvinder som Brøndby vil være.

Under alle omstændigheder, så er teaterstykket i 36 akter først slut på mandag – og tak for det!

Se alle målene fra det vanvittige drama:

Brøndby giver ikke op: Klar til skæbnemøde med Pukki

Se også: Efter FCK-koks: Nu er FCN tæt på bronzen