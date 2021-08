Vanvittigt, Brøndby

I ONSDAGS fisede Brøndbys kamp mod Red Bull Salzburg ud efter ti minutter, da østrigerne havde scoret to gange.

Det samme kunne snildt være sket i aftes, hvor FC Midtjylland rundbarberede Brøndby de første knap 20 minutter, og allerede efter de første ti kunne den nemt have stået 3-0 til midtjyderne.

BRØNDBY BLEV SKILT ad efter noder. Både Awer Mabil og Evander brændte kæmpe chancer, mens Gustav Isaksen skulderheadede på stolpen. Senere ville Pione Sisto også være med til at lægge på afbrænderbålet og missede helt fri på en velspillende Mads Hermansen.

At Brøndby endte med at vinde det brag af en kamp med 2-0, jamen, det var sådan set fuldstændig vanvittigt og absurd – men egentlig ganske fortjent, når nu FCM ikke evnede at lukke kampen, som de burde.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Anis Ben Slimane og Mikael Uhre scorede begge i sejren over FCM. Foto: Lars Poulsen

Der var knald på nærkampene i Brøndby. Foto: Lars Poulsen

Læs også: Pengene vælter ind i Brøndby: Derfor bliver de ikke brugt (Ekstra Bladet+)

NIELS FREDERIKSEN fik dygtigt lukket ned for FCM’s overtal på midtbanen med indskiftningen af Morten Frendrup allerede efter 18 minutter, hvor alt havde sejlet hos Brøndby.

Mega godt set, og derefter fik Brøndby langsomt ædt sig ind i kampen, men mon ikke også Frederiksen glæder sig over, at Brøndby viste noget af det, der gjorde dem til mestre i sidste sæson, nemlig knivskarpt kontraspil.

Der var lidt guldsnit over det!

FCM var gavmilde med at smide bolden væk, og det er gift mod et Brøndby-mandskab, der i Mikael Uhre har den dygtigste i Superligaen til at afslutte den slags.

KÆMPE COMEBACK af Brøndby i den måske sjoveste kamp, der endnu er spillet i dette års Superliga – og den sejr må viske meget krisesnak ud af Brøndby Stadion.

Det var forrygende underholdning med fart, dramatik, skarpe nærkampe og intensitet i en fantastisk kulisse.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Bo Henriksen klør sig i nakken og er forblæffet over, at FCM ikke fik lukket dne kamp mod Brøndby. Foto: Lars Poulsen

SÅ KAN DET GODT være, at Bo Henriksen i bussen hjem klør sig lidt i garnet og tænker: ’Hvordan f…. kunne vi tabe den kamp?’ Og svaret er det helt banale, at spillerne ikke scorede på selv gigantiske chancer.

Et andet svar er, at FCM er blevet drænet for kvalitet med en stribe salg, hvor det seneste, nemlig Anders Dreyer, kunne mærkes i aftes.

Dreyer havde nemlig slutprodukt på sine ting, mål eller assist – og det havde hverken Pione Sisto, Gustav Isaksen, Awer Mabil eller Evander mod Brøndby.

Jeg er dog også fuldstændig overbevist om, at FCM langtfra er færdige med at handle. Både ud og ind. Ikke mindst hvis de vil duellere med FCK.

Artiklen fortsætter under billedet ...

FCK spiller det bedste fodbold i Superligaen for tiden. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

DET BEDSTE HOLD i Superligaen lige nu er nemlig FC København, der i øjeblikket spiller det bedste fodbold i tiden under Jess Thorup.

Ok, Vejle var ikke den store mundfuld, men nu kan FCK-mandskabet altså notere sig en målscore på 11-0 i de seneste tre kampe, ingen nederlag i Superligaen, klar til Conference League-gruppespillet – og med FCM’s nederlag en førsteplads i Superligaen.

En placering man skal to år tilbage for at finde …

FORKLARINGERNE ER MANGE, men tilgangen af Kevin Dicks og et bundsolidt forsvar er i hvert fald en af dem.

Carlos Zeca er tilbage i rollen som Superligaens bedste kontrollerende midtbanespiller – og Pep Biel er blomstret op som kreativ kraft.

Selv salget af Mohamed Daramy ser FCK ud til at overkomme, og mon ikke at Peter ’PC’ Christiansen skal ud med det store svipe på MobilePay til forstærkninger? Det tror jeg.

En central forsvarer og en angriber kunne være gode bud.

Lige nu er FCK i hvert fald det eneste hold i Superligaen, der kan få prædikatet mesterklasse!

HVAD ELLERS I EN Superliga, der virker i fremragende form på underholdningsfronten?

AGF spillede den bedste halvleg i sæsonen og kunne gå til pause med en føring på 2-1 mod OB, men helt ufatteligt overlod de alt initiativ til fynboerne. AGF lod sig presse alt for langt tilbage og blev fortjent straffet med Opondos kasse i overtiden. Krise? Ja da – men udtrykket, spillet og trykket på OB i første halvleg bør kunne bruges til noget fornuftigt.

Silkeborg bliver bare ved med at imponere. OK, Randers var måske en anelse mast efter Europa League-kvalifikation i torsdags, men det tager ikke noget fra Kent Nielsens fornemme sæsonstart.

Peter Sørensen vil lære Vejle at dække bedre op – og han fik i den grad noget at øve sig på mod FCK. Der er nok at gøre, hvis Vejle skal fri af bunden.

NU STÅR DEN PÅ landsholdspause og tre VM-kvalifikationskampe – men som Superligaen underholder i øjeblikket, så siger jeg på glædeligt gensyn.

Sen OB-udligning forlænger AGF's sejrstørke: