Varm jul venter Brøndby: Frederiksen MÅ være i fare

JULEFREDEN ER ved at sænke sig over Superligaen. De fleste steder…

For der er de klubber, hvor højtiden skal bruges til både at danse om træet, men også til at tage skeen i den anden hånd i stedet for blot at danse om den varme grød

Tag Brøndby. Tre nederlag i træk til AGF, FCM og FCK, hvor man egentlig leverede en godkendt indsats, skulle veksles til en stensikker sejr mod Hobro.

På hjemmebane. Som julegave til klubbens mange fans.

I STEDET BLEV det en af sæsonens mest jammerlige indsatser fra Brøndbys side.

Slattent pres på Hobro, usikkert og uafstemt forsvar, masser af opspilsfejl, manglende løb for boldholder, og viljen var også til at overse.

Sjusk og sjask!

1-1-resultat betød, at Brøndby nu er hele fire point fra den forventede tredjeplads – og så bliver vinterpausen lige pludselig som i en samspilsramt familie.

Skuffede Brøndbyspillere med Johan Larsson i front forlader banen. Foto: Lars Poulsen

DEN HELT STORE diskussion vil stå om træner Niels Frederiksen.

Sådan er det bare – og det er de færreste Brøndby-trænere, der med et point i fire kampe ikke vil være under beskydning.

Samme Frederiksen fik lidt luft med systemskiftet til tre mand bagude, men set over hele sæsonen er det svært at se de store fremskridt.

18 point efter FCM er voldsomt – og med et imponerende AGF-mandskab i vild fremmarch, så bliver der pres på i toppen om den vigtige tredjeplads.

Derfor kunne der være masser af argumenter for at trykke på katapultsædet under Frederiksen.

DE SPØRGSMÅL, som Brøndby-ledelsen skal stille sig selv, er følgende:

Har Brøndby lige nu brug for mere uro efter elendige regnskabsmeddelelser?

lige nu brug for mere uro efter elendige regnskabsmeddelelser? Når spillerbudgettet bliver trykket endnu mere, er Niels Frederiksen så den bedste til at bruge de unge talenter, der skal udgøre en større del af fundamentet.

så den bedste til at bruge de unge talenter, der skal udgøre en større del af fundamentet. Kan man hente en erstatning for Niels Frederiksen, der kan få mere ud af det nuværende materiale?

JA, DET ER buldrende svære spørgsmål, som fodbolddirektør Carsten V. Jensen og Jan Bech Andersen skal have styr på.

Set udefra har Brøndby ikke bevæget sig fremad under Niels Frederiksen, men er tværtimod sakket bagud – og kan i denne forfatning ikke bare tage top-seks for givet.

Derfor vil det ikke være nogen overraskelse herfra, hvis Niels Frederiksen ikke er træner, når sæsonen starter i februar 2020.

DET ER BÅDE David Nielsen og Brian Priske, der lukkede årets sidste Superliga-søndag af med en regulær slagudveksling.

Med FCM knockoutet af en tripel-kombination på otte fuldfede minutter, hvor AGF spillede drømmebold og vendte 1-0 til 1-3.

Formidabelt af David Nielsens tropper, der med fem sejre og en uafgjort i de seneste seks kampe sikkert gerne ville bytte juleferien for to-tre spillerunder mere.

Om ikke andet bør Ståle Solbakken sende en Linie Aquavit til David Nielsen for at have genåbnet guldkampen.

De hvi'e var blevet de røde og tævede FCM med 3-1. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

DET ÆNDRER IKKE på, at AGF har haft et jubelefterår.

Top-seks-pladsen bør stort set være hjemme, men med kvaliteten på holdet og det udtryk AGF spiller med i øjeblikket, jamen så skal det naturligvis være bronzen, man har øjnene stift rettet mod.

Det bør være ambitionen.

Derfor: Hvis Peter ’PC’ Christiansen skal give en gave til alle AGF-fansene, så forlæng med David Nielsen, og hold truppen intakt. Så er AGF ikke langt fra det første sæt medaljer siden 1997.

MOD FCM VISTE AGF en fænomenal holdindsats i 3-1-sejren, hvor indstilling, vilje, gejst og holdånd var uimodståelig.

Med Niklas Backman og Frederik Tingager som suverænt udsmider-par i AGF-defensiven var grundlaget i orden for en haglbyge af giftige omstillinger.

Mest eksemplarisk udført ved 3-1-målet, hvor Mustapha Bundu spænede 60 meter med den lille runde, før han serverede den for fødderne af Bror Blume, der first-timede den i kassen.

Überklasse!

AGF ER STÆRKE mod topholdene, der gerne vil ha’ kuglen, men stadig for svage i de kampe, hvor man selv skal skabe noget,

Her ligger David Nielsens opgave i et forår, der kan eksplodere i den rene AGF-rus.

Det har de sådan set også fortjent efter så ufatteligt mange skuffelser gennem årene.

Så ligner det for alvor en Davids Stjerne.

