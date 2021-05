Vaskeægte gyser: I er for vilde, Brøndby

- FCM er stadig favorit til guldet, men Brian Priske var alt for forsigtig mod Brøndby, ja nærmest en tøsedreng, mener Ekstra Bladets sportchef, Allan Olsen

WAUW! HAR VI en guldkamp eller hvad? Ja, er paven katolik, VM i Qatar en skandale og har Lars Seier mange penge …

Gu’ faen har vi en gyser-guldkamp efter Brøndby omdannede det vestlige København til Festegnen – og smadrede sig tilbage i guldkampen efter en suveræn 3-1-sejr over FC Midtjylland.

ET POINT SKILLER nu FCM og Brøndby i en drabelig mesterskabsduel, og man har næsten lyst til at tage verdens største whiteboard og skrive: Det er edderbankeme imponerende, Brøndby!

De fleste havde vel skrevet Brøndby mere eller mindre ud af guldet. Nederlag i Randers i sidste uge – og til trods for en sydende hjemmebane, så kunne FCM godt være for stor en mundfuld.

FCMs Paulinho får det røde kort af dommer Peter Kjærsgaard. Foto: Lars Poulsen

TILMED KOM Brøndby bagud 1-0 på det korrekt dømte VAR-straffe på Morten Frendrup, så Brøndby havde ryggen mod stadionmuren, men viste kæmpe moral, vilje og gå-på-mod.

Ja, det røde kort til Paulinho, der dog faldt efter udligningen, gjorde naturligvis tingene nemmere, og når Paulinho fik marchordre på sin tåbelige stempling af Frendrup, så kunne Josip Radosevic have fået præcis det samme i første halvleg på en ditto af Frank Onyeka.

Det fik han – heldigt for Brøndby – ikke, og i stedet fik Niels Frederiksen sin første Superliga-sejr over FCM som Brøndby-træner. I ottende forsøg, men skal vi ikke bevare kalde den veltimet …

Simon Hedlund scorer til 2-1 for Brøndby. Foto: Lars Poulsen

Andrijas Pavlovic har scoret til 3-1 for Brøndby - og hyldes af målscorer til 2-1 Simon Hedlund. Foto: Lars Poulsen

INDEN PAULINHOS røde kort, var Brøndby også bedst.

Kevin Mensah brændte banen af, Pione Sisto, Anders Dreyer og Sory Kaba blev pakket fuldstændig ind af en stærk Brøndby-defensiv, mens Mikael Uhre var lidt tid om at vågne op, men så leverede han.

Meget mere energi end FCM, langt stærkere pres, meget mere tilstedeværelse.

Respekt!

SPECIELT IMPONERENDE var det, at presset og kravet på Brøndby var kæmpestort.

Vind eller vink farvel til guld – og så leverer man.

Den præstation under pres – og erkendelsen af, at man kan levere den slags store resultater, når man skal, kan være – nå, ja… guld værd.

FC MIDTJYLLAND VAR til gengæld en katastrofe, og Brian Priske forvandlet til en tøsedreng.

Svaret på det røde kort til Paulinho var at tage Pione Sisto og Anders Dreyer ud og erstatte dem med to forsvarsspillere.

Læg tidlig tidudtræk og defensiv tankegang oven i, ja så var der for meget panik-Priske og for lidt mestertræner over foretagendet.

Med Sory Kaba liggende alene fremme, havde midtjyderne mindre end panten fra tyske dåseøl at byde på …

Brian Priske reagerede defensivt, da Paulinho blev vist ud - og først til sidst kom Awer Mabil og Mikael Anderson ind. Foto: Lars Poulsen

FORNÆRMENDE, FORSTEMMENDE – og derfor blev FCM presset alt for langt tilbage. Otte spillere havde FCM eksempelvis i feltet ved Simon Hedlunds scoring – uden at det hjalp.

Det var næppe sådan hér, at FCM ville gå ind til de sidste tre afgørende Superligakampe, men det ændrer ikke på, at Brian Priskes mandskab har rigeligt kvalitet til at gå hele vejen.

Men Brøndby har fået en kanonslag af selvtillid og momentum.

FCM KAN STADIG afgøre løjerne selv med det ene point i hånden, men hold nu fast en fodboldfest, vi får de næste 14 dage.

Det bliver fuldstændig vanvittigt med det ene brag efter det andet – og hverken FCM eller Brøndby går resten af vejen med maksimumpoint

FCK og AGF møder eksempelvis begge mandskaber – og vil derfor være Superligaens kongemagere …

NERVER? TJAE, FCM-spillerne har prøvet det før, har masser af rutine i afgørende kampe, mens Brøndby omvendt virker helt upåvirket af, om en kamp er vigtig eller ej.

Uanset hvad, så bliver det den fedeste Superligaafslutning siden Brøndby tabte guldet i Horsens i 2017/18 til… ja, da… FC Midtjylland!

