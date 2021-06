TERVETULOA tanskalaiseen saunaan!

Eller for de knap så finskkyndige: Velkommen til den danske sauna!

EM-temperaturen er klart stigende, og finnerne? Ja, de skal svede i Parken. Forgæves? Ja, naturligvis.

VI SER LIGE BORT fra aftenens åbningskamp i Rom og erklærer det danske EM for åbent!

På gader, stræder, barer og parker. Hjemme foran fladskærmen og naturligvis i Parken.

Det bliver så fedt, og i den forbindelse stor ros til DBU og myndighederne for trods alt at have rykket tilpas hurtigt til, at kampene mod Belgien og Rusland bliver med 25.000 tilskuere på lægterne.

I AFTEN BLIVER DET med knap 16.000 på lægterne, men mon ikke en opsparet glæde ved endelig, at kunne være i Parken til en landskamp kompenserer for resten? Jo, selvfølgelig.

For Kasper Hjulmand bliver det også den klart største opgave på hans indtil videre ganske korte vagt som dansk landstræner.

Ud over den gejst, optimisme, der er bygget videre på fra Åge Hareide, har Kasper Hjulmand også bragt en friskere og mere seværdig spillestil ind på landsholdet.

Bolden bliver lidt nemmere sat på spil, der bliver taget lidt flere chancer, og det offensive udtryk er langt mere markant.

Det er fedt – og nødvendigt, hvis vi skal fanges i begejstring.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Simon Kjær står i spidsen for et af EM's stærkeste forsvar. Foto: Lars Poulsen

I KASPER SCHMEICHEL, Daniel Wass, Andreas Christensen, Simon Kjær og Joakim Mæhle har han måske en af slutrundens stærkeste bagkæder.

Jo, jo – uden noget pis.

Defensivt bomstærkt, men også med to backs, der kan den offensive del – og med to midtstoppere, der kan sætte de rigtige opspilsstreger nede bagfra.

ELLERS ER LANDSHOLDETS styrke og Hjulmands mulighed, at han kan spille så mange kort ud. Tag midtbanen, eksempelvis:

Krigermodellen med Pierre-Emile Højbjerg og Thomas Delaney bag Eriksen udstråler så meget international klasse, erfaring fra topfodbold, fysik og masser af tilstedeværelse.

og bag Eriksen udstråler så meget international klasse, erfaring fra topfodbold, fysik og masser af tilstedeværelse. Teknikermodellen, hvor Mathias Jensen eller Mikkel Damsgaard kan byde ind med en lidt finere og kreativ tilgang. Hvor afleveringerne falder med den rigtige temperatur.

MON IKKE DET bliver krigermodellen til start mod Finland – og så når den finske sisu er knækket, så fylder man på med hurtigere boldspillere.

Under alle omstændigheder bliver det en kamp, hvor Danmark er vildt meget på bolden.

Så jo bedre vi behandler den, jo bedre er chancen for det resultat, der vil give Danmark en drømmestart på EM.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Læs også: Finland storroser Danmark

HELDIGVIS FIK BÅDE Yussuf Poulsen og Martin Braithwaite tanket målscorer-selvtillid mod Tyskland og Bosnien.

Og med både Jonas Wind, Kasper Dolberg og Andreas Cornelius på den centrale strikerposition er Danmark godt kørende på vej mod det, der bør give tre sikre point.

FOR DET ER selvfølgelig kravet. Alt andet end sejr er trekvart fiasko – og vil give en lunken EM-start.

Finland har været jammerlige i optakten til EM og tabte blandt andet hjemme til Estland for en uges tid siden.

Derfor er det ikke urimeligt at drømme om både 2-0, 3-0 eller 4-0 i Parken og dermed et perfekt rygstød til den videre færd i EM-slutrunden.

DET VIL FOR alvor få sparket gang i en eu(ro)forisk folkefest, og kunne vi egentlig ikke godt bruge det efter mere end et års corona-bøvl?

Jo! Og lige netop til det findes der intet mere effektivt end fodbold!

I starter festen, landshold – og så dropper vi ind.

Og Teemu Pukki? Han finner selv ud …

Han fik Pukki til BIF: Troede ikke det kunne ske

Se Braithwaite og Cornelius score i den sidste EM-test: