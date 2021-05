Vildeste gyser nogensinde: Klap ham ind!

JONAS WIND MÅ HAVE udløst et sjældent jubelbrøl på den københavnske vestegn.

Ja, måske bliver han ovenikøbet klappet ind på Brøndby Stadion, næste gang han er på de kanter …

I hvert fald var det lige præcis det straffe, som Jonas Wind fremtvang og efterfølgende tordnede i kassen til 3-2, der nu gør, at Brøndby selv kan afgøre, om de vil være danske mestre eller ej.

SEKS POINT I DE TO sidste kampe, så er den ged barberet og pokalen sensationelt sendt til Brøndby.

I aften mod AGF og på mandag mod FCN. Svært – ikke mindst i Aarhus – men langt fra umuligt. For AGF har ikke mere at spille for og det samme gælder FCN.

Blå-gul matchbold? Ja, dælme!

Artiklen fortsætter under billederne ...

FCM's Dion Cools (liggende) har begået straffe mod Jonas Wind. Foto: Lars Poulsen

Det udnytter Jonas Wind stensikkert til 3-2. Foto: Lars Poulsen

Og så er der vild jubel hos de hvidklædte FCK'ere. Foto: Jens Dresling

MED 4-2-SEJREN TIL FCK er gulduellen da også vildere end nogensinde.

FCK er tilbage i en afsindig mesterskabskamp, selvom de skal have en hjælpende hånd for at fuldende missionen – og hvem hulen havde troet det for en to-tre-uger siden.

FCM KAN SAGTENS ende med at stå med guldmedaljerne, men de skal selvsagt også have hjælp for at fravriste Brøndby et enkelt point.

Skulle guldet kikse, så er det en kolossal nedsmeltning af de forsvarende mestre, der leverede endnu et lavpunkt i Parken med 4-2-nederlaget.

Pryglene i Parken er indtil videre kulminationen på en elendig sæsonafslutning for midtjyderne, hvor de seneste tre kampe kun har budt på et sølle point.

Artiklen fortsætter under billedet ...

FCM-spillerne får tændt godt op under FCK-fansene. Foto: Lars Poulsen

Afslutningen af Superligaen bliver en gyser, der først bliver afgjort i sidste spillerunde - du kan få overblikket her

SÅDAN VINDER MAN ikke en tæt sæsonafslutning – og Brian Priskes selvsikre ord om, at man havde masser af kvalitet og nok skulle stå knivskarpt til slutningen af foråret, er skrevet i sand.

Tværtimod virker FCM-holdet slidt, energiforladt – og med et forsvar, der er usædvanligt gavmildt.

Og så hjælper det jo ikke, at Cools ikke kunne holde hovedet koldt ved straffesparket ...

JA, RENT FAKTISK ligner FCM et mæt hold, der har nået enden og skal bygges op på ny. Mesterskab eller ej.

Og altså en sæsonafslutning, der ligner noget af en nedsmeltning.

Jo, jo – det var et brag af en kamp i Parken. Fed reklame for Superligaen og her havde FCM bestemt nogle momenter.

Brian Priske tropper startede eksempelvis bedst, men holdet har slet ikke den power, fysik og kreativitet, der tidligere har knust modstanderne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Brian Priske er knækket, mens Jess Thorup er på vej mod oprejsning med en stærk slutspurt. Foto: Lars Poulsen

OMVENDT ER FCK ved at bygge en fornuftig form op – og vinder temmelig sikkert i Randers.

Det betyder, at Jess Thorup slipper helskindet gennem sæsonen, hvor han alligevel formåede at bringe FCK ind i mesterskabskampen.

OG HVOR HAVNER det mesterskab så?

Ja, Brøndby møder AGF og FC Nordsjælland, der intet har at spille for. Det bør være en kæmpe faktor, men omvendt må Brøndby undvære både Anthony Jung og Jesper Lindstrøm mod AGF, der aldrig giver ved dørene til lige præcis Brøndby.

Alligevel skal Brøndby gribe maksimalt ud efter denne mulighed, for de blå-gule får måske ikke en bedre chance de næste fem-syv år.

Derfor er de bedste bud, selvom FCM sagtens kan skramle sig til guldet.

Uanset hvad: Det her er den vildeste guldgyser, Superligaen har budt på! Bid bare negle til på mandag ...

PS: Vanvittigt kontroversielt straffespark til Sory Kaba. Altså selve straffesparket er egentlig o.k,. men hvorfor tjekker VAR ikke FCM-spillerens arm inden straffesparket. Skørt, men heldigvis uden betydning.

Se FCM's kontroversielle straffespark i Parken:

Varm transfersommer venter i Aalborg: Blankocheck og profilsalg i AaB (PLUS?)

Læs analysen om krigen i kulissen: Magtkamp bag succestrænerens farvel til Vejle (PLUS+)

Aalborg smadrer Flensburg og er klar til Final4