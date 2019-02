Vildt sats: FCM er gået Brasser-banjo!

Nu går det løs: 34 gode råd til dit Superliga-managerhold

OK, DET ER IKKE lige Copacabana, caipirinha eller churrasco, der krydser hjernen, når man dalrer ned ad Herning Hovedgade eller stryger igennem Ikast, vel?

Næh, men det kan de måske hurtigt blive. FCM er nemlig gået brasser-banjo!

FØRST BLEV det tidligere Golden Boy-emne, 20-årige Evander, lejet og efter et stærkt efterår i Superligaen sikret på en langtidskontrakt.

Så blev den 1,90 m høje Junior Brumado hentet på transfervinduets sidste dag. Den 19-årige angriber er udset til på længere sigt at fylde fodboldstøvlerne efter Paul Onuachu, der dog ikke blev skibet af sted i dette transfervindue, hvilket øger FCM's mesterskabsmuligheder betragteligt.

Endelig er 18-årige Patrick da Silva hentet ind på en lejekontrakt med en for- og frikøbsklausul på 13 mio. kroner.

Gør forsvarsspilleren det, som de håber i FCM, så løber den samlede regning for en 18-, 19- og 20-årig brasilianer op i 43 millioner kroner! Plus lønninger…

DET ER MED andre ord en voldsom satsning på brasser-boldspillerne, som sportschef Svend Graversen og direktør Claus Steinlein har kastet sig ud i, men samtidig vanvittigt spændende.

Svenskerne har tidligere - og med et vist held - dyrket talenter fra verdens største eksportør af professionelle fodboldspillere, og det er kun fedt, hvis FCM også kan blande sig på dette kaotiske marked.

BRASILIANSKE fodboldspillere har historien, ryet og hypen med sig, men samtidig er det fodboldgale land også leveringsdygtigt i masser af nulboner, hvor man mere er gået efter ordet brasiliansk end spillerens faktiske kvaliteter…

Med tre unge brasilianere har FCM også tænkt på integrationen, og det virker som et smart træk. FCM vil gerne være den nytænkende knægt i klassen – og her viser de måske en ny vej.

SAMTIDIG KAN DET virke som en våd klud i ansigtet på hele akademi-tankegangen. Når man som FCM bruger så mange penge i denne aldersklasse, så bliver vejen i hvert fald noget længere for klubbens egne talenter.

En drejning væk fra Afrika måske også. Under alle omstændigheder et spændende og visionært træk af FCM at satse så benhårdt på talenterne fra samba-landet.

Vildt spændende eksperiment. Og så må Claus Steinlein jo lige forklare, at der er lidt langt til stranden fra Herning...

HVAD ELLERS? Jo, FCK ser ud til at lande endnu et voldsomt stærkt transfervindue. Gode penge for Gregus, der er blevet brugt til at fremtidssikre midtbanen i form af 21-årige Robert Mudrazija - og sørme om ikke også Kenan Kodro indbragte det meste af købsprisen i et højest overraskende skifte til Athletic Bilbao.

Også AGF ligner en af vinderne i dette transfervindue. Problemerne adresseret tidligt og løst - ser det ud til - fornemt.

