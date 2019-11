Vraget Hareide: Drop citronfjæset og sæt kronen på værket!

ER DET ÅGE Hareide, der laver en Lars Løkke – eller er det omvendt?

Forvirret? Det er der ingen grund til.

Både den danske landstræner og den tidligere statsminister er nemlig i samme gyngende båd.

BEGGE MENER utvivlsomt, at de har fremragende resultater bag sig.

Åge Hareide med én slutrundekvalifikation ud af en mulig samt en vanvittig rekordserie som ubesejret landshold.

med én slutrundekvalifikation ud af en mulig samt en vanvittig rekordserie som ubesejret landshold. Lars Løkke mistede ganske vist statsministerslæden og nøglerne til kontoret, men gav Venstre en fornem fremgang ved val-get.

ALLIGEVEL ER begge blevet vraget af deres bagland/chefer/organisation – og både Åge Hareide og Lars Løkke mener oplagt, at de havde masser at give endnu.

Derfor optræder de også begge med en vis portion bitterhed og citronfjæs over fyresedlen.

Forståeligt og ærligt, måske, men begge skal passe på, at det ikke kammer over i tøset tuden. De kender begge gamet.

I DISSE SPALTER er det naturligvis Åge Hareide, der er i fokus.

Nordmanden lægger kun til på sit ekstraordinære cv som dansk landstræner.

Her er nemlig nogenlunde, hvad der vil ske i aften: I en fastlåst og taktisk affære, hvor de fysiske dueller og kampene om andenbolde er i højsædet, spiller Irland og Danmark 0-0.

Danskerne jubler over EM-kvalifikationen, og Åge Hareide skal virkelig styre sit temperament for ikke at sende endnu en syrlig stikpille til Peter Møller og DBU over den manglende kontraktforlængelse…

Åge kan vælge og vrage

FOR MED DEN forventede EM-billet sikret i aften i Dublin, har Åge Hareide ekstremt solide resultater. Bundlinjen er uforlignelig:

To slutrundedeltagelser af to mulige. En VM og en EM – som også Bo Johansson formåede.

formåede. En nærmest uvirkelig rekord. 33 kampe uden nederlag i godt tre år med en målscore på 64-17.

uden nederlag i godt tre år med en målscore på 64-17. En Christian Eriksen, som Åge Hareide har fået gjort til det uomtvistelige omdrejningspunkt på landsholdet.

har fået gjort til det uomtvistelige omdrejningspunkt på landsholdet. Det højeste point- og scoringssnit af samtlige landstrænere gennem de sidste 50 år.

HAVDE DET været i Norge, så var Åge Hareide for længst blevet slået til ridder af myseosten eller noget i den dur, men sagen er også, at Hareide og landsholdet ikke har begejstret danskerne.

For mange håndbremse-kampe, for lidt finesse – og for simpelt.

SELV TIL VM i Rusland, hvor man ellers burde mene, at det var lige netop HER, man viste varerne frem, væltede kritikken ned over et defensivt, kedeligt, uopfindsomt dansk landshold.

Rimeligt? Måske ikke – og havde alle de flotte tal på baggrund af kedeligt spil været hentet på et klubhold, så havde netop det holds fans hyldet deres træner.

I klubfodbolden er man mere eftergivende over for kedelig fodbold, mens et landshold – ikke mindst det danske – også skal begejstre.

DEN AMBITION KAN jeg godt lide, at DBU og Peter Møller forfølger, men man må også bare nøgternt konstatere, at Åge Hareide har givet Kasper Hjulmand de værst tænkelige arbejdsbetingelser…

Ikke mindst hvis det går, som vi forventer: At Christian Eriksen og co. sikrer sig EM-billetten i aften.

Så vil Peter Møller selvfølgelig juble, men samtidig har han også sat sig derud på ti-meter-vippen, hvor historien vil dømme ham hårdt, hvis fyringen af en af de mest succesfulde trænere ikke bliver vekslet til noget bedre!

DEN TID, den fest.

I aften skal Åge Hareide bare sætte kronen på værket!

