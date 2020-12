Wauw, FCK! Voldsomt muskelshow

- William Kvist skal have ros for at samle et slagkraftigt sportsligt setup, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

JULEN KAN VÆRE lig med oprydning og rengøring – og det ser sørme også ud til, at FCK nu har fejet alle hjørner for bare det mindste stykke Ståle-støv…

Det er ganske enkelt blevet skiftet ud på adskillige nøglepositioner, og det kan godt være, at William Kvist har fået på kaffekoppen for en komisk Dubai-håndtering, men sammensætningen af den sportslige sektor er en muskelmanøvre.

HER FORTJENER William Kvist umiddelbart kredit for det, der ligner et vanvittigt stærkt setup og stærkt signal til omverdenen.

Se bare her:

Man henter Jess Thorup fra en af Belgiens førende klubber og udstyrer ham med Superligaens største trænerkontrakt nogensinde.

Man gafler en af Superligaen beviseligt dygtigste sportsdirektører i Peter ’PC’ Christiansen fra AGF. Og ja, det koster nok en pose penge at købe ham fri før tid i AGF.

Man henter succestræneren hos 1. divisionstopholdet Viborg, nemlig Jacob Neestrup, der bliver betegnet som et kæmpe trænertalent, der sagtens kunne være i spil til andre cheftrænerjobs i Superligaen. Også her skal der penge på bordet for at købe ham fri.

Endelig er den tidligere AGF-assistent Rubén Sellés hentet ind omkring førsteholdet.

Dertil nye folk omkring talenter og data.

Artiklen fortsætter under billedet ...

William Kvist har fået mange klaps, men skal have ros for at samle et slagkraftigt sportsligt setup. Foto: Tariq Mikkel Khan

NYT, FRISKT – MEN også folk, der har bevist sig. OK, trænerskiftet har også været ekstremt dyrt for FCK.

Op mod 25 millioner kroner til Ståle Solbakken, frikøbspenge for Jacob Neestrup, måske Peter ’PC’ Christiansen – og altså hyren til Jess Thorup, der liger i omegnen af knapt 10 millioner kroner om året.

De penge skal tjenes hjem, og det skal gøres via sportslig succes og dygtighed på transfermarkedet.

PRÆCIS SÅDAN bliver FCK’s dyre drømme-crew målt, og de ved også alle, at i en klub som FCK der er tålmodigheden ikke vanvittig stor.

Til syvende og sidst er det naturligvis resultaterne på banen, der tæller – og indtil videre er Jess Thorup stemplet ind som ny FCK-boss med et godkendt-skilt på ryggen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jacob Neestrup har været cheftræner i Viborg siden sommeren 2019, hvor han kom til klubben fra FC København. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

SPILLEMÆSSIGT KLAR fremgang, hvor boldomgangen er hurtigere, positionsskiftende mere markante, og presset på modstanderne også ser hårdere ud.

Thorups placering af rutinerede Nicolai Boilesen i midterforsvaret ved siden af Mathias Zanka Jørgensen er også en pæn stor succes og har skabt mere ro, end Victor Nelsson kunne give de sidste mange måneder.

PEP BIELS PLACERING i midten har også bidraget til en positiv retning for FCK-mandskabet, hvor spanieren nu fremstår som et stærkt offensivt kort.

Jeg tror, vi vil se et endnu bedre FCK-mandskab i foråret, men Jess Thorup må også tage med, at han nu to gange er blevet slået af FCM i sin korte tid i FCK.

Første gang i nedsablingen på 4-0 i Herning i Superligaen og anden gang i Parken i pokalturneringen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Pep Biel er nu et stærkt offensivt kort for FCK efter flytningen fra kanten til en mere central position. Foto: Claus Bech / Ritzau Scanpix

AT DER OGSÅ spilles en anden type musik i Parken og omegn, vidner et af Jess Thorups udsagn om.

Det faldt før pokalbraget i Parken mod de evige rivaler fra Herning – og lød nogenlunde i retning af, at Thorup glædede sig til kampen, fordi FCM var et af de hold, man skulle måle sig op imod.

Skal vi ikke bare stilfærdigt fastslå, at det aldrig var kommet fra Ståle Solbakkens mund, at man skulle måle sig mod andre Superliga-klubber.

Her fejer åbenbart også nye koste...

Sådan skal FCK handle i januar

Superligaen Indefra: Populær AGF-profil mod exit

Det kan få vinduet til at eksplodere i Brøndby