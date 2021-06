Wauw: Nu ryster de i bukserne

SIKKE ET BAKUP! Det var skidegodt, Knaldberg – og du kan roligt udnævne dig som rejseleder for den danske succes-karavane, der nu drager til Aserbajdsjan, hvor hovedstaden, Baku, skal huse vikingehæren.

For fandeme ja! Danmark er blandt de sidste otte mandskaber ved dette EM.

EFTER EN SUVERÆN 4-0-sejr over Wales, hvor Kasper Dolberg atter blev kronet som målkonge på det stadion, hvor han som Ajax-spiller for alvor slog igennem på den store scene.

Så vi antydningen af et smil på Dollerens stenansigt? Ja, det tror jeg nok – og det manglede sgu da også bare, når man med to mål kunne skrive ’Far-Wales’ på aftenhimlen over Amsterdam. Jo, det var et Dollergrin ...

Vild jubel fra Kasper Dolberg. Foto: Lars Poulsen

En rørt Kasper Hjulmand omfavner dobbelt målscorer Kasper Dolberg. Foto: Lars Poulsen

KASPER HJULMAND HAR i hele perioden som landstræner haft et stærkt øje til Kasper Dolberg, der dog hele tiden har kredset om det store landsholdsgennembrud.

Ja, han har nettet på landsholdet, men indtil nu kun mod mindre nationer.

Efter kampen mod Wales har Silkeborg-Voel-knægten dog hamret et syvtommersøm gennem alle forbehold.

Dolberg er en stille dræber, men en ultracool og barberknivskarp afslutter, der altså også kan på den helt store scene.

Og selvfølgelig skal han starte inde i kvartfinalen!

Kasper Dolberg blev dagens danskere i Amsterdam, hvor han tidligere har fejret triumfer. Foto: Lars Poulsen

IKKE MINDST MÅLET til 1-0 var fremragende.

Joakim Mæhle med sylespids aflevering til Mikkel Damsgaard, der lige snitter bolden videre til Dolberg – og her tog angriberen sagen i egen hånd.

Med et fremragende indersidespark sendte han kuglen helt ude ved stolpen. Utageligt, uimponeret og über lækkert!

Målet til 2-0 var knusende sikkert hakket ind, men kom mere i stand på Neco Williams børnehavefejl.

IGEN VISTE Kasper Hjulmand en vanvittig sikker hånd, da han med en skadet Yussuf Poulsen lagde ansvaret over på Nice-angriberen. Og blev belønnet.

Præcis som da han valgte Mikkel Damsgaard som Eriksens direkte afløser - og Jens Stryger-Larsen i stedet for Daniel Wass.

I DET HELE TAGET var triumfen over Wales også en stor taktisk triumf for Kasper Hjulmand.

Efter i 20 minutter at have set Wales have overtaget på midten, flyttede han Andreas Christensen op på midten for at matche waliserne dér – og derfra flyttede kampbilledet sig i Danmarks favør.

Stærkt set, men endnu bedre reageret. Kampe kan i den grad (også) vindes fra bænken, og her er Danmark eminent kørende.

Jens med fanen! Stryger Larsen fejrer den danske sejr over Wales med dette hyldestflag til Christian Eriksen. Foto: Lars Poulsen

DET ER DANMARK også i forsvaret, hvor kaptajn Kjær atter styrede løjerne med stort overskud og blik for med– og modspillere.

Kaptajn med kæmpe K, men derfor var det naturligvis også bekymrende, at Simon Kjær måtte lade sig skifte ud til sidst i kampen.

Heldigvis er der behageligt langt tid til, at Danmark tørner ud mod Holland eller Wales i kvartfinalen, så vi krydser fingre for en hurtig behandling af Kjær.

DER ER OGSÅ GOD grund til at løfte på klaphatten eller studenterhuen for Danmarks powerduo på midtbanen, Thomas Delaney og Pierre Emile Højbjerg.

Det er altså tårnhøj international klasse, som de dækker hver en kvadratcentimeter af banen – og har en udstråling af kontrol, power og uovervindelighed.

Gemytterne er ikke helt de samme, men man kan ikke lade være med at tænke tilbage på makkerskabet mellem Stig Tøfting og Thomas Gravesen, da det var allerbedst.

EN MAGISK AFTEN i Amsterdam er slut, en højspændt uge op til kvartfinalen kan begynde.

På Ekstra Bladet fortsætter nostalgi-trippet ved dette EM for trådene tilbage er stærke.

Før Rusland-kampen bad Ekstra Bladet om fire stød i bamsen – og fik det.

Før Wales-kampen mindede vi om, at kampen blev spillet præcis 29 år senere end EM-finalen i 1992, vi bad om en ny fest – og fik det.

Ikke mindst da stjerneskuddet Joakim Mæhle, der er i gang med at brænde EM-slutrunden af, tordnede den ind til 3-0, og Braithwaite kom på tavlen med målet til 4-0.

Bare rolig: Vi kommer tilbage med en ny opfordring før kampen mod enten Holland eller Tjekkiet på lørdag!

Danskerjubel og skuffede walisere. Foto: Lars Poulsen

SOM NÆVNT PÅ denne plads i går, så har landsholdet allerede vundet danskernes hjerter, men bliver bare ved med at lægge på populariteten, der kan nå vanvittige højder.

Det er en sindssygt fascinerende succeshistorie Kasper Hjulmand og hans mandskab er ved at skrive ind i den danske fodboldhistorie, men vi kan ikke få nok af den!

For med Eriksen-rystelsen parkeret, så er denne sommers udgave af landsholdet vanvittigt konkurrencedygtigt. Et rigtigt turneringshold – og hvem ved, hvad den slags kan ende med?

HVIS JEG VAR landstræner for Holland eller Tjekkiet, så ville jeg i hvert fald over en Heineken eller en Urquell få nervøse trækninger over genfødslen af DANISH DYNAMITE!

