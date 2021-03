Wow, den snurrer langsomt i OB

Afskeden med Jakob Michelsen skulle naturligvis være faldet i vinterpausen, og nu misser man muligheden for at prøve en ny mand på posten af, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

VAR DET et udslag af en særlig blid og venlig fynsk væremåde, da man i vinterpausen meddelte, at Jakob Michelsen ikke fik forlænget den kontrakt, der stod til udløb til sommer, men at han alligevel skulle fortsætte foråret ud?

Måske, men konstruktionen var håbløs, og nu er fyringen så eksekveret. Jakob Michelsen havde været dead-man-walking i Odense igennem længere tid, så hvorfor ikke lave et rent snit. En leder på vej ud mister på ledelsesrum og autoritet.

Det burde selv sendrægtige fynboer have indset – og ikke mindst bestyrelsesformand Niels Thorborg, der ellers burde have en vis viden om ledelse.

Jakob Michelsen fik ikke OB i top-seks. Foto: Lars Poulsen

NU ER DET måske lidt selvhøjtideligt at citere sig selv, men det må du lige bære over med. Fra min klumme 5. januar, da OB meldte ud om den manglende forlængelse med Michelsen:

’’Grunden er manglende resultater, men alligevel skal han fortsat træne OB i hele foråret, hvor han altså skal blive ved med – må man næsten forstå – at levere ubrugelige resultater…

Giver det mening? Næ, ikke en dyt – og OB har valgt en model, hvor man braser lige ned mellem to stole. Meget fynsk, temmelig håbløst!’’

DET FALDT flere fynboer for brystet, at det skulle være en fynsk disciplin at sætte sig mellem to stole, så lige den del må jeg nok trække tilbage, men at der skulle gå flere måneder, før OB fandt frem til den konklusion, de har draget i dag, må alligevel undre.

Hvad havde de regnet med? At Jakob Michelsen pludselig lavede vand til vin, og at spillerne ville slås for en træner på vej ud?

Famlende er et mildt ord for den proces, OB har været igennem. De havde selvfølgelig håbet på, at Niels Frederiksen ikke fik forlænget med Brøndby, så de kunne slå kloen i ham, men sådan gik det som bekendt ikke.

Michael Hemmingsen er ny vikarierende cheftræner for OB. Foto: Ernst van Norde

NU SATSER sportschef Michael Hemmingsen hele butikken og sætter sig selv på trænerbænken, selvom lige præcis den manøvre har vist sig usikker. Spørg bare Carsten V. Jensen, da han vikarierede som træner i FCK…

Det er ingen hemmelighed, at Michael Hemmingsen har nogle ganske store og uindfriede cheftrænerdrømme, men dem kan han så få levet ud i et forår, hvor OB burde være i sikker afstand fra de to nedrykkerpladser, men indsatsen mod Brøndby varslede bare ilde for fremtiden.

Og hvorfor bruger de ikke tiden på, at teste en ny mand af på posten? Assistenttræner Henrik Hansen, måske? Med mindre Michael Hemmingsen vil have tjansen fast naturligvis...

LANGT MERE interessant end Hemmingsens vikariat er dog vejen frem for OB, hvilket valget af permanent træner vil indikere. Er det talentvejen, eller sammensætter man stadig lidt efter de forhåndenværende søms princip?

Udover resultater så mangler OB i høj grad tydelighed. Hvad er det egentlig, man vil i OB?