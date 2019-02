Zorniger droppede bomber i Superligaen

- Fyringen af Alexander Zorniger er bestemt rimelig, men husk nu også tyskeren for et formidabelt indtog i Superligaen, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

NU KÆMPER HAN for sit job, skrev undertegnede om Alexander Zorniger efter Esbjerg-kampen søndag aften.

Den kamp blev kort …

Klubejer Jan Bech Andersen mistede tålmodigheden, lod sportsdirektør Ebbe Sand eksekvere fyringen – og så var det auf wiedersehen til Zorniger!

RIMELIGT? JA, 18 point i 15 kampe siden 1. september 2018 er langt under det ventede niveau i en sæson, hvor man skulle have udfordret i mesterskabskampen – og med et omklædningsrum, hvor flertallet hellere ville se Zornigers ryg end brystkasse - ja, så var fyringen uundgåelig.

Forholdet var slut, der var ikke mere at give af - og Zornigers offentlige skideballer og svinere til spillere gjorde naturligvis truppen utryg.

Stenansigterne hos Jens Martin Gammelby og resten af Brøndby-bænken – hvor ingen turde sige noget eller vende sig mod sidemanden, sagde næsten alt. Den tyske træner gav meget, men sled også på sine omgivelser.

ALLIGEVEL SKAL Brøndby og Jan Bech Andersen have kæmpe ros for at have hentet Alexander Zorniger til Superligaen. For at tænke nyt, stort og for at turde binde an med så kompromisløs en træner som Alexander Zorniger.

Ingen anden træner i Superligaen har kastet så stor en bombe ned i den fredelige Superliga-have, som Zorniger gjorde fra dag ét. Med opsigtsvækkende resultater.

Overfaldsfodbolden og det kompromisløse pres gjorde lige pludselig, at samtlige Superliga-klubber skulle forholde sig helt anderledes til Brøndby. En ny sherif var kommet til Superligaen!

De er favoritter som Zornigers afløsere

SÅ ER DET OGSÅ ganske rigtigt, at han også vil blive husket for det tabte mesterskab i sidste sæson. En kæberasler, der også har trukket sorte skygger ind over denne sæson som en begivenhed, hverken træner eller trup kom sig rigtigt over.

Det er dog hævet over enhver tvivl, at Alexander Zorniger var med til at genrejse Brøndby og ikke mindst selvbevidstheden omkring klubben. At den tyske træner også sørgede for den første titel siden 2005, nemlig pokalsejren sidste år, lægger også til plusserne hos Alexander Zorniger.

Det samme gør hans bramfrie og direkte facon i forhold til medier og fans. Han fik Brøndby tilbage på fodboldlandkortet.

Derfor skylder Brøndby ham en stor tak, og derfor var det også en flot og værdig afsked, Zorniger fik med det afsluttende pressemøde.

HVAD NU? JA, assistenterne Martin Retov og Matthias Jaissle står til en forfremmelse – og det kan virke som et voldsomt sats med fire kampe, inden slutspilsporten hamrer ned. De kender naturligvis truppen bedre end de fleste, men erfaringen er ikke voldsomt imponerende.

På den lange bane virker Kasper Hjulmand naturligvis som et oplagt bud. Danmarks bedste træner, når det handler om at udvikle talenter til flyvefærdige Superliga-spillere med salgspotentiale. En vej, Brøndby voldsomt gerne vil ned ad.

Under alle omstændigheder satte Zorniger i en lang periode Superligaen i brand med en omgang Blitzkrieg-fodbold.

Bravo, Herr Z!

