DA EMIREN efter finalen klædte Messi på med en kåbe, uden at nogen protesterede, fik vi endnu et bevis på, at det var Qatars VM.

At det var Qatar, der vandt slutrunden. Emiren havde spillere på begge finalehold, Argentina og Frankrig. Spillere fra storklubben PSG i Paris, som Qatar købte allerede for 11 år siden, året efter at det lille diktatur havde sikret sig VM 2022.