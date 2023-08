Blodig kronprins vil købe al sport

INTET synes at kunne bremse Saudi-Arabiens fremmarch på den internationale sportsscene. For tiden køber de saudiarabiske fodboldklubber spillere i bundter fra de store europæiske ligaer, hvilket er lidt af en skandale, fordi de selvsamme klubber bliver dømt i FIFA’s eget system for ikke at udbetale løn til både spillere og trænere.

Men saudierne appellerer blot kendelserne fra FIFA’s juridiske system og fortsætter de vilde opkøb. Her stopper det dog ikke. Saudi-Arabien vil også have fat i de helt store begivenheder: VM, OL, vinter-OL, Formel 1, boksning, golf, tennis og e-sport.

I DENNE uge etablerede Saudi-Arabiens statslige investeringsfond, PIF, et nyt selskab, som netop har til opgave at skaffe store globale sportsbegivenheder til landet. Det nye selskab, SRJ Sports Investments, skal positionere Saudi-Arabien som en af verdens førende sports- og underholdningsdestinationer. SRJ Sports Investments skal ikke bare erhverve, men også skabe nye sportsbegivenheder.

Tankerne bag Saudi-Arabiens ambitioner har længe været kendt via strategipapiret Vision 2030, som landets blodige kronprins, Mohammed Bin Salman, er arkitekten bag. Nu begynder vi at se ambitionerne realisere sig. Det begyndte med fodbold, hvor PIF købte den engelske Premier League-klub Newcastle, som i denne sæson skal spille Champions League.

DESUDEN HAR saudierne sikret sig dette års VM for klubhold, der afvikles i december. Det fik de foræret af FIFA’s præsident, Gianni Infantino, uden nogen form for demokratisk afstemning, en sen aften i Marokko tidligere på året. Infantino er bonkammerat med kronprins Bin Salman.

En begejstret kronprins Bin Salman og FIFA-præsident Gianni Infantino til VM-boksning i Jeddah sidste år. Kampen stod mellem Oleksandr Usyk og Anthony Joshua. foto: Ritzau Scanpix

Uden for fodboldens verden går det også stærkt. I juni overtog PIF således PGA Tour og DP World Tour. Vi taler golf her. I forvejen drev PIF milliardforetagendet LIV Golf, men nu er det hele smeltet sammen, og det er PIF’s bestyrelsesformand, Yasir Al-Rumayyan, der har sat sig for bordenden.

MAN KAN tro på det eller lade være, men der findes faktisk sne i Saudi-Arabien. I 2029 skal saudierne være vært for de asiatiske vinterlege. De skal afholdes i Trojena, som er placeret i flere tusinde meters højde i bjergene over NEOM, det futuriske område, der er ved at blive opført ved Det Røde Hav. Når Trojena er fuldt udbygget, vil der være 35 kilometer skiløjper, og der er snegaranti tre måneder om året.

NEOM og Trojena er også en del af Vision 2030, og pengene kommer fra PIF, som har over 4000 milliarder kroner at gøre godt med. NEOM bliver et sports- og underholdningsmekka lige ned til vandet, og saudierne forventer, at det vil kunne trække turister og sportsfans til gennem hele året. Bare der er begivenheder nok. Det skal det nyoprettede SRJ Sports Investments sørge for.

NEOM, som artitekterne forestiller sig, at området kan komme til at se ud. PR-foto

DET ER ingen hemmelighed, at Saudi-Arabien vil have både OL og vinter-OL, men det helt store mål er VM i fodbold. Det gjorde nas, at naboen og miniputten Qatar løb med slutrunden 2022. Tidligere forlød det, at saudierne sammen med Egypten og Grækenland ville komme med et fælles bud på VM 2030, som bliver tildelt efter en afstemning blandt FIFA’s 211 medlemslande på en kongres næste år. Men her bliver de nok overhalet af en alliance mellem Marokko, Spanien og Portugal.

Saudi-Arabien må vente til 2034. Men de skal nok få det VM. En slutrunde i et land kendt for terror, krigsførelse, halshugninger, kvindeundertrykkelse og overtrædelse af alverdens menneskerettigheder. Vi må ikke glemme, at det var kronprinsen, der stod bag halshugningen og parteringen af systemkritikeren Jamal Khashoggi på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul i 2018. Men intet kan stoppe Saudi-Arabiens voksende magt i idrætsverdenen. Ingen siger for alvor fra. Pengene vinder.

