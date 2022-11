Brændt af i Brøndby: Uforskammet over for Niels Frederiksen

NIELS FREDERIKSEN ER fyret i Brøndby. Den rigtige beslutning på det rigtige tidspunkt, hvis du spørger mig.

Jeg gav for en måneds tid siden den altid ansigtsskærende cheftræner lidt ekstra line i Brøndby trods fadæsen mod Aarhus Fremad, men fire kampe senere står det også klart, at Niels Frederiksen ikke havde mere at give i Brøndby.

Det er ikke unfair at fyre en Brøndby-træner på tiendepladsen i Superligaen – og slet ikke en Brøndby-træner med det næstdårligste pointsnit på et kalenderår i klubbens historie.

Niels Frederiksen endte med at brænde ud, men det var Brøndby, der brændte ham af.

Niels Frederiksen og Carsten V. Jensen siger farvel sammen. Foto: Martin Sylvest, Ritzau Scanpix

DET ER HELT utroligt at tænke på, hvilket eftermæle han ender med i Brøndby. Niels Frederiksen er historisk. Han skaffede Brøndby det første mesterskab i 16 år, og han gjorde det altså uden den store hjælp ovenfra.

Det var jo et nærmest umuligt projekt, han blev leder for. Brøndby skulle spare på pengene, men Frederiksen skulle stadig spille om medaljer.

Vi var mange, der ikke kunne tage det mismatch mellem investeringer og ambitioner helt seriøst, og debatten i medierne var længe, om ikke Brøndby-ledelsen skulle skrue ned for forventningerne.

NIELS FREDERIKSEN VALGTE i stedet fuldstændig at overgå dem. Han blev mester med Brøndby – og så blev han ladt i stikken for alvor.

Tak for guldet, sagde fodbolddirektør Carsten V. Jensen - og erstattede Jesper Lindstrøm, Marvin Schwäbe, Lasse Vigen, Anthony Jung og Hjörtur Hermannsson med Thomas Mikkelsen, Rasmus Wikström, Henrik Heggheim, Marko Divkovic, Kevin Tshiembe og Mathias Greve.

Det stinker ikke ligefrem af Champions League – heller ikke her halvandet år senere.

Mestertræneren Niels Frederiksen. Foto: Jens Dresling

DET VAR tværtimod – endnu – en nedgradering af holdet. En klar fejl.

I stedet for at ride videre på guldbølgen ligger Brøndby nu og svømmer efter den næste. Og Niels Frederiksen har først til allersidst i sit allersidste transfervindue i klubben fået reelle, øjeblikkelige forstærkninger.

Det vil jeg for det første kalde decideret uforskammet over for en mestertræner. Også selvom Niels Frederiksen fandt sig i det, og han går ud ad hoveddøren i Brøndby med en guldmedalje om halsen og en respektfuld afsked side om side med Carsten V. Jensen.

Niels Frederiksen, da Brøndby vandt guld. Foto: Lars Poulsen

For det andet er jeg dybt uenig i måden at forvalte et mesterskab på.

JEG VED IKKE, hvem der besluttede, at det var Marko Divkovic, Kevin Tshiembe og Mathias Greve, der skulle holde Brøndby i toppen af Superligaen, men det var i hvert fald skævt set.

Og jeg kan konstatere, at man i Brøndby også er nået frem til samme konklusion i dette transfervindue med indkøb af forstærkninger som Daniel Wass, Nicolai Vallys og Ohi Omoijuanfo.

DEM FÅR Niels Frederiksen ikke lov til at nyde godt af, men han kan lægge sig roligt til at sove i nat.

Han bliver næppe glemt på Vestegnen.