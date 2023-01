Brøndbys syngende nytårs-flad: - Større er navnet ikke

JEG TROEDE, jeg skulle se store amerikanske armbevægelser – gerne på den der lidt svulstige 'her kommer jeg'-måde.

At det skulle være starten på et ambitiøst Brøndby-projekt, hvor laveste trin på stigen bare lige er det højere end tidligere, og hvor de nye ejere fra Global Football Holdings ville signalere en helt anden tiltrækningskraft.

Jeg håbede det faktisk også.

FOR BRØNDBYS fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, stod selv klar med store ord om internationalt netværk og ambitioner om at være en skandinavisk magtfaktor, da man præsenterede GFH som de nye pengemænd.

Men jeg fik mig da en syngende nytårsflad, da nyheden om Jesper Sørensen som Brøndby-træner tikkede ind. Jeg tvivler på, at jeg er den eneste, der har haft det sådan.

Det var en misset mulighed for Brøndby.

Jesper Sørensen er ny cheftræner i Brøndby. Foto: Lars Poulsen

Annonce:

CHEFERNE FRA VESTEGNEN havde chancen for at sætte fut i et på forhånd meget udskældt ægteskab mellem Brøndby og GFH.

De allermest højtråbende Brøndby-fans har været meget kritiske over de nye ejere, og måske er det slet ikke muligt at vende stemningen i den del af fanbasen.

Jeg tror dog, det havde været lettere at sluge GFH-kamelen, hvis den kunne hjælpes på vej med champagne. Nu er der i stedet serveret slatten danskvand.

BRØNDBY KUNNE have brugt muligheden på at vise muskler med præsentation af et trænernavn, hvor man fik fornemmelsen af, at det nye ejerskab virkelig kunne banke Brøndby op på et niveau, hvor selv FC København og FC Midtjylland skulle stå på tæer.

I stedet sidder jeg tilbage med følelsen af, at det lige så godt kunne have været Lyngby eller Horsens, der havde præsenteret Jesper Sørensen.

Større er navnet jo ikke.

Her præsenterer Brøndby-bestyrelsesformand Jan Bech Andersen og fodbolddirektør Carsten V. Jensen den nye cheftræner, Jesper Sørensen. Foto: Lars Poulsen

Annonce:

OG DET FAKTUM, at Brøndby endte med at ansætte deres tidligere assistenttræner, giver da også svar på én ting: Det er stadig Carsten V. Jensen og Jan Bech Andersen, der træffer de sportslige beslutninger.

Jeg har i hvert fald svært ved at forestille mig, at de amerikanske investorer har fået pulsen op over Jesper Sørensen som galionsfigur på deres sportslige prestigeprojekt.

Det betyder på ingen måde, at det ikke kan blive godt.

NIELS FREDERIKSEN STANK heller ikke af guldmedaljer, da han blev præsenteret i Brøndby – og se bare, hvordan det endte. For det handler i sidste ende naturligvis langt mere om evner end om navn.

De helt store evner som cheftræner har Jesper Sørensen dog stadig til gode at vise. Ja, der blev i perioder spillet pæn fodbold i både Silkeborg og Fredericia, og sidstnævnte nåede under Sørensen også i en imponerende pokal-semifinale.

Men det hører til i kategorien med skuffelser, at Jesper Sørensen ikke formåede at kvalificere et profilrigt U21-landshold til EM.

OG JEG FORSTÅR godt, hvis Brøndbys fans havde forventet noget mere.

Annonce:

Det havde de fleste vist. Men de store amerikanske armbevægelser må de og vi vente på.

Jeg håber, at der er lidt flere ambitioner at spore, når der skal bruges penge på nyindkøb i januarvinduet.