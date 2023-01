Dansk magtdemonstration, men husk defensiven

KOMMENTAR: Der var fejende flot angrebsspil, da Danmark besejrede Belgien 43-28, men der er plads til forbedringer i et lidt for gavmildt forsvar

HVIS DER var enkelte, der tvivlede på, at Mikkel Hansen er i form, så leverede den nyklippede veteran et klart svar i åbningskampen mod Belgien. Hansen er lige præcis der, hvor han skal være, og det samme kan vi sige om de fleste af spillerne i den danske VM-trup.

Det var en magtdemonstration, som de dobbelte verdensmestre leverede i den fyldte hal i Malmø. Det var verdensklasse i et angreb, hvor Mikkel Hansen i midten dirigerede sine veloplagte backer, Mathias Gidsel og Simon Pytlick. Når Mikkel Hansen er i drev, er han med til at holde det høje tempo i spillet, og så er der næppe noget forsvar i verden, der kan stå imod.

Annonce:

NU HAR alle hold været i spil ved slutrunden, som deles mellem Sverige og Polen, og allerede nu kan man konstatere, at forhåndsfavoritterne fra Danmark, Sverige Frankrig, Island og Spanien ser ud til at blande sig i spillet om medaljerne. Og med det udtryk, som både Nikolaj Jacobsen og hans spillere havde i øjnene mod Belgien, kan vi godt drømme om, at Danmark kommer blandt de sidste fire. Og derfra kan alt som bekendt ske. Danmark går efter guldet igen.

Eneste anke efter opgøret mod Belgien er, at VM-debutanterne fik lov til at score rigeligt mange mål mod et ikke overbevisende dansk forsvar. Det var bemærkelsesværdigt, at Nikolaj Jacobsen valgte at lade den normale forsvarsgeneral, Henrik Møllgaard, sidde på bænken i samtlige 60 minutter.

Artiklen fortsætter under billedet...

Lukas Jørgensen fik en fin VM-debut. Et par afbrændere trækker en smule ned, men med sin enorme fysik skabte han plads til både sig selv og sine medspillere. Foto: Lars Poulsen

ÆRGERLIGT var det desuden, at Rasmus Lauge måtte sidde over med en mindre forstrækning. Lauge var sammen med Mikkel Hansen den helt store oplevelse, da Danmark vandt VM for fire år siden. Desværre har han siden været ramt af en række skader. Lauge er vigtig, fordi han er en komplet tovejsspiller, når han er i form.

I angrebet fik Simon Pytlick vist, at han godt kan fylde pladsen ud for Lauge, men rent defensivt mangler der endnu noget, før vi også kan kalde den unge GOG-spiller for en komplet tovejsspiller. Men det kan komme.

Annonce:

BELGIEN ER et frisk nyt pust på den internationale håndboldscene. Men altså også endnu et europæisk hold, og det understreger blot, at de øvrige verdensdele stadig har svært ved at følge med håndbolden i Europa.

Det er sagt før, og nu kan jeg så gentage det. Det er sværere at vinde EM end det er at vinde VM. Og når vi kommer længere hen i turneringen, vil vi igen opleve, at i hvert fald syv af de otte kvartfinalister er fra Europa. Kun Egypten ser ud til at kunne byde de europæiske hold trods.

MEN SÅ kan vi til gengæld glæde os over kvaliteten af spillet i vores verdensdel. Jeg er ikke tilhænger af syv mod seks-spillet. Jeg synes ikke, det giver noget godt til spillet. Men når det er sagt, så var det imponerende at se, hvordan belgierne i en længere periode i første halvleg udførte det stort set uden tekniske fejl.

Suveræn dansk VM-premiere! Belgien fik med vaffeljernet

Så I det, Danmark? Mikkel viste magien