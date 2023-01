Dansk skræk-aften skal vaskes væk

UDENFOR var der masser af sne, og kulden gik gennem marv og ben. Albertville i de franske alper, tæt på grænsen til Schweiz, er et yndet skisportsområde, men denne aften i januar 2017 stod der håndbold på programmet. Og i La Halle Olympique var der lagt i kakkelovnen til det danske landshold, der mødte frem som forsvarende olympiske mestre.

Heden indenfor var, så man kunne stege hanekyllinger direkte på halgulvet, men det var nu Mikkel Hansen og kompagni, der blev brændt af og udstillet af et voldsomt undertippet ungarsk landshold, som vandt 27-25. Det var i 1/8-finalen ved VM og sandheden i ære, så betragtede både det danske pressekorps og landsholdstruppen turen til Albertville som en hyggelig udflugt inden turen skulle gå retur til Paris for at ende i en finale mod de franske værter.

I STEDET blev resten af aftenen og natten i Albertville brugt til at finde de hurtigste flugtveje gennem bjergene hjem til Danmark.

VM i 2017 blev Gudmundur Gudmuindssons sidste slutrunde som dansk landstræner. Nederlaget i Albertville gjorde ondt på ham. Foto. Lars Poulsen

Læren er klar. Man må aldrig undervurdere Ungarn. Det så vi også ved EM i Sverige i 2020, hvor Danmark mødte frem som forsvarende verdensmestre. Det blev blot til tre kampe i Malmø Arena og så en lusketur hen over broen. Danmark blev sendt hjem i vanære, blandt andet på grund af 24-24 mod igen undertippede Ungarn, som vandt gruppen og gik videre sammen med Island.

NU ER Ungarn igen på menuen, og jeg er ikke den, der skal gøre mig morsom på deres bekostning. Jeg skriver ikke, at de bliver gjort til ungarsk gullasch, som i øvrigt er en fortrinlig spise. Ungarn er en stolt håndboldnation, og de smider sig ikke ned, selv om de kommer langt bagud i kampene.

Der er stamina i de ungarske spillere. Det så vi tydeligt i deres kamp mod Island i det indledende gruppespil. Bagud 17-12 ved pausen lignede det en afgjort affære. Men så kom Roland Mikler på mål. Selvsamme Mikler, der gjorde det helvedes svært for Danmark i 2017. Og i 2020. Og nu var det Islands tur til at møde muren Mikler. Det sidste kvarter lukkede han af, og så vandt Ungarn 30-28.

Mikkel Hansen sniger sig ud i bussen ved hallen i Albertville. Han var Danmarks bedste i opgøret, men det rakte ikke. Foto: Lars Poulsen

MIKLER er blevet 38 år, men han udøver stadig mirakler. Når han rammer dagen. Det har han en tendens til at gøre mod Danmark. Så nu er Nikolaj Jacobsen og kompagni advaret.

Og ellers kommer ungarerne med stor fysik. På stregen har de kæmpen Bence Bánhidi på 206 centimeter og med en kampvægt på 120 kilo. Når han skal have en pause, overtager Miklos Rosta pladsen. Han har heller ikke sprunget mange måltider over. Han måler 203 centimeter og vejer 115 kilo.

Ungarns målmand Roland Mikler tvang Danmark i knæ i hedeslaget i Albertville. Foto: Lars Poulsen

Det er playmakeren, 34-årige Mate Lekai, der skal fodre de store strege. Tidligere kunne han selv fyre et habilt skud afsted fra distancen, men den øvelse er i dag i højere grad lagt i hænderne på de store backer, Richard Bodo, 203 centimeter og 110 kilo, og Gabor Ancsin, som også rager mere end to meter op i luften.

JEG NÆGTER dog at tro, at det bliver alle gode gange tre for ungarerne. Nikolaj Jacobsen har mange spillere i sin trup, som var med i de to tidligere fiaskoer. Det har de lært af. Og så har landstræneren fået styrket sin defensiv med Niclas Kirkeløkke, som mod Egypten fik vist, at han kan tumle de helt store drenge. Han gjorde god fyldest sammen med det genopstandne midterforsvar.

I Stockholm onsdag aften skal spøgelset fra Albertville aflives.

