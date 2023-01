De er jo frygtindgydende

SELV OM Danmark som forventet kørte hen over Bahrain, var det alligevel godt at se landstræner Nikolaj Jacobsen tænde af på bænken, da Mikkel Hansen sjuskede en aflevering ud til Emil Jakobsen på fløjen.

Nikolaj Jacobsen forlanger fuld koncentration i hver eneste sekvens af spillet, og så sådan skal det også være, hvis det danske landshold skal skrive historie ved at vinde VM for tredje gang i træk.

DER ER lang vej igen. Bevares, Men det tegner godt. Der bliver arbejdet med de små detaljer, og det danske publikum i Malmø blev endnu engang forkælet med lækkerier fra en lang række spillere.

Men over dem alle strålede endnu engang Mathias Gidsel, der bobler at spillelyst. Han er bare arenaens darling. Men der er også mange, som er med til at gøre ham god.

Annonce:

OG HVIS jeg skal nævne en anden af de unge, er det stregspilleren Lukas Jørgensen fra GOG. Han er en helt anden type, end det vi er vant til fra danske stregspillere. Han er så stærk i underkroppen, at han kan holde alle sine screeninger selv mod de største forsvarsspillere, og så kan han suge boldene til sig.

Han minder mig om flere af verdens bedste stregspillere, blandt andet den tøndeformede spanske legende, Julen Aguinagalde. Det er store ord. Men Lukas Jørgensen bliver et rigtigt stort navn i international håndbold.

HENRIK MØLLGAARD var tilbage i det danske midterforsvar, og det løftede klart kvaliteten i defensiven. Forsvarsveteranen læser spillet utrolig godt, og selv om Bahrain trak tempoet ud af kampen ved at spille lange og laaangsomme angreb, så lod han sig ikke forivre. Han tacklede rent og hårdt.

Desværre vred han rundt på anklen i begyndelsen af anden halvleg, og det så ikke godt ud. Det er sjældent den store mand vånder sig i smerte. Det betyder, at det gjorde rigtig nas. Nå, men der er råd til, at han kan sidde over i den næste kamp mod Tunesien.

Artiklen fortsætter under billedet...

Det gjorde ondt på Henrik Møllgaard. Foto: Lars Poulsen

Annonce:

DET HJALP også på forsvaret, at Mathias Gidsel og Hans Lindberg lukkede meget bedre af i højresiden end i det første opgør ved VM mod Belgien. Men nu var de små bahrainere heller ikke den store udfordring for det fysisk stærke danske forsvar.

I de to første kampe ved slutrunden har Nikolaj Jakobsen fået lov til at øve sig. Han har brugt sin bænk flittigt, og han har fået set, at han roligt kan skifte ud, uden at kvaliteten falder mærkbart. Men han har også fået set, at han har en gylden bagkæde i Mikkel Hansen, Mathias Gidsel og Simon Pytlick.

NÅR DE holder koncentrationen og farten i spillet, er de jo frygtindgydende. Og så er det lige før, man slet ikke savner den lettere skadede Rasmus Lauge. Det gør jeg nu alligevel. En fuldstændig fit Lauge er lig med verdensklasse. Men det er også der, han skal være, hvis han skal kunne forstærke det nuværende ensemble. Jeg håber, han når det niveau i løbet af turneringen, men det er ikke et godt tegn, at han nu har stået over i de to første kampe.