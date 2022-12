De lod sig købe af Qatar

DA JEG var ung journalist, var begrebet luderture ofte til debat ved bord 2 i kantinen. Luderture var for eksempel, når journalister fik tilbudt gratis rejse og ophold af et charterselskab, som havde fundet en ny ø i Grækenland. Betalingen var så en artikel om dette skønne ferieparadis.

Luderture eksisterer stadig globalt. Og nu går turen ofte til Qatar. I det hele taget vælter det frem med grimme historier om Qatar, her hvor VM er ved at nå til vejs ende. De seneste dage har vi kunnet følge med i korruptionsafsløringerne i Belgien, hvor EU-politikere og EU-ansatte er blevet tilbageholdt og fængslet mistænkt for at have taget imod millioner i bestikkelse fra Qatar. Til gengæld skulle politikerne forsvare Qatar ved at tegne et skønmaleri af ørkenstaten.

Annonce:

QATAR NÆGTER ethvert kendskab til sagen, men det afholder ikke det belgiske politi fra at offentliggøre billeder af beslaglagte kontanter. Indtil videre har politiet på tre adresser fået fingre i over 11 millioner kroner.

Centralt i sagen står den græske vicepræsident i EU-Parlamentet, 44-årige Eva Kaili. Hun blev anholdt lige før weekenden og sidder fængslet sammen med sin kæreste, 35-årige Francesco Giorgi, som er assistent for en italiensk EU-parlamentariker.

Artiklen fortsætter under billedet...

Eva Kaili og Francesco Giorgi er begge anholdt i den omfattende korruptionssag. Foto: Ritzau Scanpix

VED POLITIETS første ransagninger blev der fundet 4,4 millioner kroner i en lejlighed i Bruxelles. Lejligheden tilhører Pier Antonio Panzeri, et tidligere italiensk medlem af EU-Parlamentet. Han blev anholdt i Belgien, mens hans kone og datter blev nappet af politiet i Italien. Panzeri er sigtet for at have påvirket medlemmer af EU-Parlamentet til fordel for Qatar og Marokko.

Annonce:

I den seneste bølge af ransagninger blev der fundet 1,1 million kroner i kontanter hjemme hos Eva Kaili og Francesco Giorgi i Belgien. Desuden fandt politiet flere hundrede tusinde euro i en kuffert i et værelse på hotel Sofitel i Bruxelles. Værelset var lejet af Eva Kailis far.

SAMTIDIG med afsløringerne i Belgien har det internationale politiske medie, Politico, afsløret at en lang række medlemmer af det britiske parlament har været på luderture til Qatar i perioden op til VM. Siden oktober sidste år har 36 parlamentsmedlemmer tilsammen modtaget gaver, rejser og ophold i Qatar for 2,2 millioner kroner. Det svarer til en gennemsnitspris på 60.000 kroner. Alt sammen betalt af Qatar.

En række menneskerettighedsorganisationer finder, at det lugter af korruption.

- Ingen politikere burde tage imod penge eller rejser fra Qatar, siger således den engelske afdeling af Amnesty International.

Det kan man kun være enig i. Men de mange ture strider besynderligt nok ikke mod reglerne i det britiske parlament.

Annonce:

OG HVORDAN er det nu med luderture? De skal jo betales tilbage. Det konservative parlamentsmedlem Alun Cairns har to gange i år været i Qatar. Det kostede VM-værterne i alt 80.000 kroner. I Underhuset i oktober betalte Alun Cairns tilbage. I en lang tale hyldede han fremskridtene på menneskerettighedsområdet i Qatar. Han citerede også Nelson Mandela, da han sagde, at sport kan forandre verden. Det kunne ikke være sagt bedre af FIFA’s præsident Gianni Infantino eller af VM-værterne.

I den samme debat tog den tidligere minister, David Mundell, fat på kritikken af Qatars behandling af homoseksuelle. Mundell, som Qatar havde betalt 60.000 kroner for et enkelt ophold, mente, at kritikerne hellere skulle bruge deres energi på LGBT-miljøets udfordringer i professionel fodbold i England. Sådan kan man jo altid afspore debatten.

EN ENKELT af de 36 rejselystne parlamentarikere har fortrudt, at han tog imod penge fra VM-værterne. Det er Labours Chris Bryant, som fortæller, at han rejste spørgsmålet om menneskerettighederne over for sine værter. Men de ville ikke lytte. Bryant er efterfølgende nået frem til, at det var en forkert beslutning at give VM til Qatar. Det er bare lige 12 år for sent.

--------- SPLIT ELEMENT ---------