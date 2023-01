De to gutter har røv i bukserne

SELVFØLGELIG er der meget godt at tage med fra det vanvittigt spændende opgør mod Kroatien. Det kommer jeg tilbage til. Men den usikkerhed, der har været omkring styrken i det danske forsvar hidtil i turneringen, blev desværre bestyrket mod kroaterne.

Med playmakeren Cindric som den store motor og inspirator kørte kroaterne rundt med det danske midterforsvar, og det gjorde livet vanvittigt svært for de skiftende danske målmænd. Der manglede også noget koncentration. For mange returbolde efter Landin-redninger endte i kroatiske hænder.

DET ER ikke altid en fordel at begynde VM med tre lette kampe. Den tanke lå lige for, da man så, hvordan Kroatien kom ud til opgøret mod de forsvarende verdensmestre. Det var en flok kroatiske krigere, som i både forsvar og angreb spillede i et helt andet tempo og på et langt højere niveau, end det Danmark havde mødt i det indledende gruppespil. Og så havde de ild i øjnene. Det var en hård opvågning til virkeligheden for de rød-hvide.

Det danske midterforsvar havde det svært mod Kroatien. Foto: Lars Poulsen

Jeg vil ikke påstå, at de danske spillere blev kyst, for både Pytlick og Gidsel tog de øretæver, der fulgte med uden at slå op i banen. Men det hårde fysiske spil udløste usikkerhed hos Nikolaj Jacobsens tropper. Pludselig lå afleveringerne ikke lige i handsken. Det blev til alt for mange tekniske fejl.

KROATERNE havde også læst det danske opspil. De hurtige opgiverkast, som havde givet så mange lette mål i de indledende kampe, blev stoppet konsekvent. Kroaternes 5-1 forsvar, hvor Duvnjak skar banen over, forhindrede de hurtige danske kombinationer med det ellers så flydende krydsspil.

Vi var vel mange, der godt vidste, hvad løsningen ville være, men Nikolaj Jacobsen var lige lovligt længe om at tage syv mod seksspillet i brug. Men da det endelig skete, spillede det også næsten perfekt. Men et forspring på fire mål i første halvleg var altså ret meget at give de hidsigt fightende kroater. Det sad man altså ret uroligt i sædet, og sådan blev det kampen ud.

MEN FOR dælen, hvor er der meget røv i bukserne hos Mathias Gidsel og ikke mindst Simon Pytlick, som gang på gang udfordrede det tonstunge kroatiske forsvar. De to unge gutter fik flere øretøver, end der bliver udelt til et professionelt boksestævne. Alligevel stod de på benene, da kampen blev fløjtet af. Fornemt var det også at Mikkel Hansen trods det enorme pres holdt hovedet koldt gennem hele kampen. Og hans sikkerhed på straffekast viste sig at være det ene point værd.

Mikkel Hansen var sikkerheden selv på straffekast. Foto: Lars Poulsen

INGEN KAN beskylde Nikolaj Jacobsen for at spille bredt. Det var Tordenskjolds soldater og syv mod seksspillet, der bar det uafgjorte resultat hjem. Et point som betyder, at det danske landshold stadig har blikket rettet mod kvartfinalerne.

Nu venter USA lørdag. Det bliver ingen udfordring, men på mandag er det alvor igen, når Egypten bliver modstanderen. De kommer med samme udtryk og voldsomhed, som kroaterne gjorde. Nu er danskerne advaret. Der er noget forsvarsspil, der skal geares inden de afgørende opgør i næste uge, for ellers ender turen til Sverige ikke med guld og grønne skove.

